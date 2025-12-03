Deportes

El sorteo del Mundial de Rugby 2027: bombos, qué rivales podrían enfrentar Los Pumas y todo lo que hay que saber

La lotería tendrá a todos los equipos ya clasificados, en una Copa del Mundo que por primera vez tendrá 24 seleccionados. Transmite ESPN y Disney+

Así serán los bombos para el sorteo
Así serán los bombos para el sorteo

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027 contará por primera vez con la presencia confirmada de las selecciones participantes y uno de los cabezas de serie serán Los Pumas. La ceremonia se celebra en Sídney y es transmitida en vivo por ESPN y Disney+. El evento marca un hecho inédito con 24 equipo en la Copa del Mundo que conocerán a sus rivales.

La organización de World Rugby dispuso que el anfitrión, Australia, integre el Grupo A de manera automática, dado que será responsable del partido inaugural el 1 de octubre en el Perth Stadium. Esto implica que uno de los cabezas de serie del Bombo 1 deberá unirse al conjunto oceánico en el mismo grupo, mientras que los Wallabies, integrantes del Bombo 2, serán sumados inmediatamente.

En cuanto a la estructura para el sorteo, los equipos se distribuyeron en cuatro bombos de seis conjuntos cada uno, de acuerdo al ranking mundial actualizado y al proceso clasificatorio.

Bombo 1: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina.

Bombo 2: Italia, Australia, Japón, Fiji, Escocia y Gales.

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, China, Hong Kong y Zimbabue.

Directivos de World Rugby junto
Directivos de World Rugby junto al capitán australiano Michael Hooper y la copa del mundo (REUTERS/Nick Mulvenney)

Esta edición de la Copa del Mundo introduce un formato renovado: seis grupos de cuatro equipos cada uno. Se sortearán los bombos de forma aleatoria en los Grupos A, B, C, D, E y F, con la excepción de Australia, que ya tiene asegurado su lugar inicial. Los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros accederán a la fase eliminatoria, lo que por primera vez habilitará una ronda de octavos de final y otorgará más posibilidades a equipos emergentes.

El nuevo esquema incrementa el número total de encuentros de 48 a 52, pero mantiene para el campeón el mismo monto de partidos disputados: siete. World Rugby remarcó que esta modificación busca distribuir mejor la oportunidad de avanzar y dar valor a cada enfrentamiento de la primera etapa.

Para Argentina, designada cabeza de serie en el bombo 1, el sorteo adquiere una trascendencia especial. El equipo nacional no podrá cruzarse en la fase de grupos con otras potencias que comparten su bombo, como Sudáfrica o Francia. En el caso que toque el seleccionado local, muestra antecedentes positivos contra Los Pumas en anteriores Copas del Mundo (victorias 32-19 en 1991 y 24-8 en 2003), es el combinado que asoma como el contrincante a evitar en los primeros partidos.

Sudáfrica es el último campeón
Sudáfrica es el último campeón del mundo (REUTERS/Benoit Tessier)

Las otras dos selecciones del copón 2 que sería positivo no enfrentar en zona de grupos son Escocia e Italia, mientras que en el bombo 3 surge Georgia como un rival de cuidado, junto al resto de los conjuntos americanos y europeos clasificados.

El posible cruce más complejo para Los Pumas podría conformarse con un grupo integrado por Argentina, Australia, Georgia y Samoa, mientras que una zona favorable podrías estar compartida junto con Japón, Estados Unidos y China.

Los Pumas serán cabezas de
Los Pumas serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2027 (Action Images via Reuters/Paul Childs)

La diagramación de las llaves favorece a las dos selecciones que queden como cabeza de serie en los grupos E y F. Al haber seis zonas habrá dos partidos de cuartos de final disputados entre segundos. Los cruces serán los siguientes: los ganadores de los grupos A,B,C y D disputarán su partidos de octavos de final contra los mejores cuatro terceros, mientras que los ganadores de los grupos E y F lo harán contra los segundos del B y D. Los dos partidos restantes de octavos de final serán disputados entre los segundos de las zonas C vs F y los escoltas del A y E.

Es decir que en cuartos de final habrá obligadamente dos equipos que hayan clasificado segundos en su grupo y se enfrentarán a los líderes de las zonas E y F si estos ganan sus respectivos partidos de octavos.

La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional.

