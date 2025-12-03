Deportes

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

El defensor de la selección argentina anotó un doblete en el 2-2 de los Spurs ante Newcastle

Cristian Romero se convirtió en la figura del Tottenham Hotspur al marcar los dos goles que le permitieron a su equipo igualar 2-2 ante el Newcastle United en el estadio Saint James’ Park, durante la jornada 14 de la Premier League. Tras el encuentro, el defensor argentino destacó la importancia del resultado y la mentalidad colectiva del equipo, subrayando el valor de la unidad en momentos difíciles. Y hasta regaló un detalle desconocido sobre la influencia de Lionel Messi, su compañero de Selección, en su tanto de chilena, el que sentenció el resultado final.

El duelo entre Newcastle y Tottenham enfrentó a dos equipos igualados en puntos y necesitados de sumar para mejorar su posición en la tabla. La primera mitad terminó sin goles. En la segunda parte, Bruno Guimaraes adelantó al Newcastle en el minuto 71, tras una jugada iniciada por Anthony Gordon y una asistencia de Nick Woltemade. La reacción del Tottenham fue inmediata: Romero igualó el marcador con una palomita propia de un Nº 9, tras un centro de Mohammed Kudus. Poco después, Anthony Gordon volvió a adelantar al Newcastle al convertir un penal sancionado por una falta de Rodrigo Bentancur sobre Dan Burn.

Cuando la derrota parecía inminente para los Spurs, Romero volvió a aparecer en el área rival y, con una chilena en los minutos finales, selló el empate definitivo. El tanto desató la euforia entre los aficionados visitantes y permitió al Tottenham sumar un punto clave en la lucha por escalar posiciones.

Al término del partido, Cuti valoró el esfuerzo colectivo y la actitud del equipo en un momento de presión. “El empate es muy importante. Los últimos 3 o 4 partidos el equipo no fueron lo suficientemente buenos, pero me encanta la mentalidad. Jugar así, todos juntos. Son momentos difíciles, pero me encantó la mentalidad... especialmente en este partido”, expresó el defensor argentino.

El zaguero también se refirió a la espectacular chilena con la que marcó el segundo gol, revelando la influencia de sus entrenamientos con la selección argentina. “Entreno día a día con Leo en la Selección. Lo veo a él. Es un gol hermoso”, afirmó, en alusión a las prácticas junto a Messi en la Albiceleste; una usina de ensayos e ideas que luego se ven en el césped, tal como se vio en el choque por la Premier.

A sus 27 años, Romero se consolidó como uno de los líderes del Tottenham y de la selección argentina. Surgido de Belgrano de Córdoba, el defensor dio el salto al fútbol italiano antes de ser adquirido por el club inglés por 50 millones de euros. En agosto de 2025, renovó su contrato con los Spurs hasta 2029 y fue designado capitán del equipo. Además, bajo la dirección de Lionel Scaloni, Romero ganó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima, y se prepara para defender el título mundial en 2026 con varios de sus “colegas” de defensa a lo largo del proceso, como Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Gracias a los gritos del Cuti, el empate dejó al Newcastle en la decimotercera posición y al Tottenham en la undécima, ambos con los mismos puntos pero separados por la diferencia de goles. Puntal defensivo, ahora le agregó una nueva faceta a su juego. Y mucho tiene que ver el trabajo junto a Messi en las prácticas de la Albiceleste.

