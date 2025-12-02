Deportes

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

El defensor anotó las dos conquistas de su equipo, que igualó en el minuto 97 ante el Newcastle

  • El grito de chilena del argentino

Cristian Romero se convirtió en el protagonista del Tottenham Hotspur al marcar dos goles fundamentales que le permitieron a su equipo igualar 2-2 frente al Newcastle United en el estadio Saint James’ Park, durante la jornada 14 de la Premier League. El defensor argentino, con un tanto de cabeza y otro de chilena en los minutos finales, evitó la derrota de los Spurs en un duelo clave para ambos equipos, que llegaban igualados en puntos y necesitaban sumar para mejorar su posición en la tabla.

El enfrentamiento entre Newcastle y Tottenham presentó a dos equipos urgidos de resultados, ambos con 18 puntos antes del inicio del encuentro. La primera mitad terminó sin goles, reflejando la tensión y la paridad entre los dos conjuntos.

La segunda parte concentró todas las emociones del partido. El primer gol llegó en el minuto 71, cuando Bruno Guimaraes, mediocampista del Newcastle, abrió el marcador tras una jugada iniciada por Anthony Gordon y una asistencia de Nick Woltemade. El brasileño superó al arquero Aaron Ramsdale, desatando la celebración local.

La respuesta del Tottenham fue inmediata. Cristian Romero igualó el marcador con un cabezazo, tras recibir un centro de Mohammed Kudus. Poco después, el árbitro sancionó un penal de Rodrigo Bentancur sobre Dan Burn. Anthony Gordon ejecutó la pena máxima y puso el 2-1 para los locales.

  • El tanto de cabeza del zaguero

Cuando la derrota parecía inexorable para los Spurs, Romero volvió a aparecer en el área rival. El defensor argentino conectó una espectacular chilena en los minutos finales, logrando el empate definitivo y desatando la euforia entre los aficionados visitantes. El área estaba repleta de piernas, pero de todos modos el balón picó un par de veces e infló la red.

El zaguero, de 27 años, completó su faena con cinco recuperaciones, cinco despejes y seis duelos ganados. Así, volvió a probar que es uno de los mejores defensores del mundo, pero además le añade gol a su fortaleza en su rol. Surgido de Belgrano de Córdoba, Cuti dio el salto al fútbol italiano y luego fue comprado por el Tottenham en 50 millones de euros.

A pesar de haber sido sondeado por otros gigantes de Europa, como el Real Madrid o el Atlético, en agosto renovó su vínculo con los Spurs hasta 2029. “Para mí este es el mejor club del mundo”, declaró entonces, y fue ungido capitán.

También se convirtió en un referente ineludible de la selección argentina: bajo la tutela de Lionel Scaloni, ganó dos Copas Américas, Qatar 2022 y una Finalissima. Y en 2026 apostará por la defensa del título en el Mundial, nuevamente con Nicolás Otamendi (será su último torneo en la Albiceleste) y Emiliano Martínez como laderos en el centro de la resistencia del campeón.

  • El resumen del encuentro por la Premier

El empate dejó al Newcastle en la decimotercera posición y al Tottenham en la undécima, ambos con los mismos puntos pero separados por la diferencia de goles. El resultado alivió la presión sobre el entrenador de los Spurs, Thomas Frank, quien enfrentaba cuestionamientos por la falta de victorias recientes.

“El empate es muy importante. Los últimos 3 o 4 partidos el equipo no fueron lo suficientemente buenos, pero me encanta la mentalidad. Jugar así, todos juntos. Son momentos difíciles, pero me encantó la mentalidad... especialmente en este partido”, declaró Romero tras el encuentro. Y regaló una perla sobre la génesis de la chilena con la que decoró el score: “Entreno siempre con Leo en la Selección. Es un gol hermoso”.

