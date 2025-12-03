Así se prepara el Centro Kennedy para el sorteo del Mundial: alfombra roja, paneles de leyendas y decenas de periodistas

Los preparativos para el sorteo del Mundial en el Centro Kennedy

(Corresponsal en Washington DC) La clásica alfombra roja ya está siendo desplegada en la entrada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, donde el próximo viernes a las 14 (hora argentina) se llevará a cabo un evento esperado por millones de personas en todo el mundo: el sorteo del Mundial 2026, que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, Canadá y México.

Decenas de periodistas van y vienen por las instalaciones, tomando nota de los preparativos o participando de algunos de los paneles previos, como la charla de leyendas que brindaron Dunga (Brasil), Atiba Hutchinson (Canadá), Marcelo Balboa (Estados Unidos) y Chicharito Hernández (México). El ex mundialista brasileño brindó un alentador mensaje en el que opinó sobre las virtudes y la nobleza del deporte más popular del mundo.

El panel de leyendas en la previa del sorteo del Mundial

Para el viernes se espera la presencia del presidente norteamericano, Donald Trump, además de los mandatarios de los otros países organizadores, Claudia Sheinbaum, jefa de Estado mexicana, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Para la jornada principal se espera una cifra récord, con representación de 64 países, más del 30% de los miembros de la FIFA. Cabe recordar que la entidad que rige los destinos del fútbol mundial organizará un certamen inédito, al ampliar de 32 equipos a 48 el número de equipos participantes.

El Centro Kennedy se prepara para un evento mundial

El espectáculo del sorteo será conducido por el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, acompañado por la periodista Samantha Johnson, quien ya participó del mismo evento en 2022. Además, reconocidos deportistas sacarán las bolillas: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal.

Además, dirán presente la modelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart, acompañados por el actor y productor Danny Ramírez. En cuanto al apartado musical fueron anunciados Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger. The Village People interpretará “Y.M.C.A.” y Eli Manning, ex estrella de la NFL, será el anfitrión de la alfombra roja.

La ansiada Copa del Mundo

En cuanto al sorteo propiamente dicho, se trata de cubrir 42 de las plazas (resta saberse el nombre de seis países, ya que deben jugarse los repechajes en marzo de 2026) distribuidas en cuatro bombos. Las selecciones serán distribuidas en grupos de cuatro.

En la Copa del Mundo se disputarán 104 partidos en lugar de 64, en un certamen que se inaugurará el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el 19 de julio en las afueras de Nueva York. Se jugará en 16 sedes en toda América del Norte. Setenta y ocho partidos se jugarán en 11 estadios de la NFL, incluidos todos desde los cuartos de final en adelante, y 13 en México y Canadá.

La final se disputará en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, donde habrá un espectáculo de medio tiempo por primera vez.

Además de los 12 ganadores de grupo y los segundos, los ocho mejores terceros avanzan a una nueva ronda de dieciseisavos de final. El campeón del Mundial jugará ocho partidos.

FIFA anunció los rutilantes nombres que participarán del evento

Al menos cuatro países se clasificaron por primera vez a una cita mundialista. Se trata de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán (50). Además, hay otros cuatro equipos que jugarán el repechaje y pueden convertirse en debutantes: Albania, Kosovo, Nueva Caledonia y Surinam.

Curazao, un nombre que estuvo en boca de todos debido a su novedosa clasificación, es un territorio autónomo que tiene unos 156 mil habitantes dentro del reino de los Países Bajos. Es el país más pequeño por población que se clasifica a la Copa del Mundo. En tanto, Haití vuelve al torneo después de disputarlo por primera vez desde 1974. Mientras que Austria, Noruega y Escocia lo hacen por primera vez desde 1998.

En cuanto a los precios de las entradas, se están marcando verdaderos récords. La FIFA dispuso precios iniciales de hasta 6.730 dólares por una entrada junto con hasta 175 por un lugar de estacionamiento y 73.200 por un paquete de hospitalidad, en comparación con 25 a 475 dólares para el torneo de 1994 en Estados Unidos. Hasta el momento se vendieron dos millones de tickets, pero la FIFA espera que finalmente sean más de 6 millones.