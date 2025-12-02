Una ex joya de McLaren busca su lugar en la Fórmula 1 y negocia con Alpine

Alex Dunne en uno de sus dos ensayos sobre el McLaren de Fórmula 1 (@alexdunneracing)

El futuro de Alex Dunne en la Fórmula 1 dio un giro inesperado tras la ruptura de su vínculo con McLaren y la posterior negativa de Red Bull a incorporarlo a su programa de jóvenes talentos. Ahora, el piloto irlandés de 20 años (11/11/2005) mantiene conversaciones con Alpine para integrarse a su estructura de desarrollo de pilotos a partir de 2026.

La temporada de debut de Dunne en la Fórmula 2 fue buena: ocupa el quinto puesto en la clasificación general, con dos victorias y ocho podios, cuando solo resta una ronda en Abu Dhabi. Su rendimiento en la pista le permitió liderar el campeonato en las primeras etapas, tras imponerse en Bahréin e Imola. Sin embargo, una serie de contratiempos técnicos y deportivos complicaron sus aspiraciones al título. En Austria, una infracción técnica lo dejó sin el segundo lugar, mientras que en Bélgica descendió del primer al noveno puesto por una sanción. Incidentes adicionales en Italia y Azerbaiyán terminaron por alejarlo de la lucha por el campeonato.

El impacto de Dunne no se limitó a la Fórmula 2. En su debut en una sesión de prácticas de Fórmula 1 en Austria, al volante de un McLaren, finalizó cuarto, a solo 0,069 segundos de Oscar Piastri, uno de los aspirantes al título. Más adelante, volvió a subirse a un McLaren, esta vez en el Gran Premio de Italia, donde ocupó el monoplaza de Piastri y terminó en la decimoquinta posición, a casi medio segundo de Lando Norris.

El paso de Dunne por el programa de desarrollo de McLaren, que se extendió desde mayo hasta octubre de 2025, concluyó de manera sorpresiva. La escudería británica optó por dejarlo ir, una decisión poco habitual en la categoría. BBC Sport destacó que este tipo de movimientos son excepcionales, recordando la presión que ejerció Williams para retener a Franco Colapinto o el conflicto legal que enfrentó la propia McLaren cuando Piastri dejó Alpine para unirse a sus filas en 2023.

El irlandés celebra su triunfo en Bahréin en la Fórmula 2 (@alexdunneracing)

Tras su salida de McLaren, se especuló con la posibilidad de que Dunne recalara en la academia de jóvenes pilotos de Red Bull. El asesor del equipo, Helmut Marko, llegó a afirmar a BBC Sport que Dunne era “muy parecido a un piloto de Red Bull”. No obstante, el director del equipo de F1, Laurent Mekies, descartó su incorporación, asegurando al mismo medio que el irlandés no figura en los planes de la escudería.

En tanto que Motorsport consideró “prematuro” situar a Dunne como futuro integrante de Red Bull, aunque reconoció que Marko ha mantenido conversaciones preliminares con el piloto: “No es ningún secreto que Dunne ha sido uno de los pilotos con los que el austriaco ha tenido conversaciones preliminares”, publicó el medio especializado.

Ante este escenario, Dunne y su entorno han iniciado negociaciones con Alpine para sumarse a su programa de desarrollo de pilotos, según afirmó BBC Sport. La escudería francesa, que actualmente ocupa el último lugar en la clasificación del Campeonato Mundial de Constructores de la F1, cuenta con una academia en la que figuran nombres como Jack Doohan, quien comenzó la temporada en la F1 antes de ser reemplazado por Colapinto, y Paul Aron, piloto de reserva que ha participado en sesiones de prácticas tanto para Alpine como para Sauber. Además, los pilotos de Fórmula 2 Gabriele Mini y Kush Maini forman parte del programa junior del equipo.

De cara a la próxima temporada, Dunne continuará en la Fórmula 2 con Rodin Motorsport, tras haber peleado por el campeonato en su primer año. Su proyección y los movimientos en el mercado de jóvenes talentos mantienen la atención sobre su futuro inmediato, mientras se define si Alpine será el próximo paso en su carrera.