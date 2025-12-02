Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams volvería al circuito a los 44 años

Serena Williams, tras la derrota contra Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 2 de septiembre de 2022, en Nueva York (AP Foto/John Minchillo)

El regreso de Serena Williams al tenis profesional ha comenzado a tomar forma tras el inicio formal de su proceso de reincorporación, que podría permitirle volver a las canchas en abril de 2026. La ex número uno del mundo, retirada desde 2022, presentó la documentación necesaria ante la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), según informó el periodista Ben Rothemberg en su blog Bounce. Este paso marca un posible retorno de una de las figuras más influyentes del deporte, quien también ha compartido reflexiones sobre los desafíos físicos y mentales que enfrentó a lo largo de su carrera.

De acuerdo con la información publicada por Rothemberg, Williams, de 44 años, solicitó su reincorporación en agosto de 2025, semanas antes del US Open. Aunque su nombre aún figura entre las tenistas retiradas en los registros de la ITIA, el proceso exige un periodo de seis meses antes de que pueda volver a competir oficialmente. Esto significa que, en el mejor de los casos, la estadounidense reaparecería en el listado de jugadoras activas a partir de abril de 2026.

El portavoz de la ITIA, Adrian Bassett, confirmó al New York Times que Williams notificó su intención de reintegrarse al grupo de pruebas antidopaje, un requisito indispensable para cualquier regreso al circuito profesional. Bassett declaró: “Ella nos ha notificado que quiere ser reintegrada al grupo de pruebas. No sé si esto significa que va a volver o que simplemente se está dando la opción”. La ITIA establece que los jugadores retirados deben cumplir con este periodo de pruebas antes de poder competir nuevamente, lo que impide regresos espontáneos o con poca antelación.

Williams disputó su último partido oficial el 2 de septiembre de 2022, durante la tercera ronda del US Open, donde fue derrotada por la australiana Ajla Tomljanovic con parciales de 7-5, 6-7 y 6-1. Desde entonces, la campeona de 23 títulos de Grand Slam se ha mantenido alejada de la competencia profesional, aunque su figura ha seguido presente en el debate público y mediático.

Desafíos físicos y mentales en el circuito

En declaraciones recogidas por la revista Porter, Williams abordó los retos que enfrentó debido a su físico, diferente al de muchas de sus rivales en el circuito femenino. “Fue difícil porque cuando jugaba al principio, durante los primeros 15 años, mi cuerpo era diferente. Tenía pechos grandes; tenía un trasero grande. Todas las atletas eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso”, expresó.

La legendaria deportista también reflexionó sobre el impacto psicológico de estas diferencias: “Te afecta mentalmente. Sin duda. Crees que eres grande toda la vida y miras atrás y piensas: ‘Estaba en forma’. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas son iguales”.

Más allá de los desafíos deportivos y físicos, Williams ha destacado la importancia de su familia y la satisfacción que le produjo haberla priorizado tras su retiro. En la entrevista con Porter, compartió: “Quiero estar con mi familia. Cocino todas las noches que estoy en casa. Estoy en casa 29 noches al mes… A veces vuelo a Nueva York, hago lo que tengo que hacer, regreso y llego a casa a tiempo para cenar”.

“Me siento afortunada de haber tenido una carrera y de no tener que hacer lo que la mayoría de la gente hace. Tengo mucha suerte. Me esforcé, como todos, pero lo hice un poco antes. Así que creo que eso me está beneficiando. Y ahora puedo poner a mis hijos primero”, subrayó.

El posible regreso de Serena Williams al circuito profesional representa un acontecimiento relevante para el tenis mundial y pone en primer plano temas como la salud mental, la diversidad física y la conciliación entre la vida profesional y familiar en el deporte de alto rendimiento.