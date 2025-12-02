El preocupante video que publicó un famoso boxeador tras una derrota: “Retírate, disfruta de tu familia”

El boxeador inquietó a todos con su publicación en redes sociales

El boxeador británico Chris Eubank Jr. generó preocupación en el mundo del deporte al publicar un video en sus redes sociales donde aparece bajo atención médica, revelando que enfrenta problemas de salud desde hace meses. La grabación, difundida el martes posterior a su última pelea, muestra al deportista de 36 años en una clínica, rodeado de personal sanitario y conectado a máquinas, mientras se prepara para un examen médico. Este episodio reavivó el debate sobre su futuro en el boxeo y provocó una oleada de reacciones entre expertos, promotores y aficionados.

En el video compartido en Instagram, Eubank Jr. aparece recostado, aparentemente bajo anestesia, mientras el equipo médico lo asiste. Junto a las imágenes, el boxeador escribió: “Durante el último año he afrontado muchos problemas de salud y, sí, todo finalmente me pasó factura el mes pasado”. El mensaje, recogido por TMZ Sports y Daily Mail, deja entrever la gravedad de su situación, aunque no especifica el diagnóstico ni la naturaleza exacta de los problemas que enfrenta.

Eubank Jr. también se dirigió a sus seguidores para aclarar su postura respecto a su carrera: “No volveré a boxear hasta no estar al 100%, y no sé cuándo ocurrirá eso, pero hay algo seguro... Para los fanáticos que me han apoyado en todo momento, haré todo lo posible para que, algún día, vuelva mi mejor versión”, afirmó el púgil.

La publicación del video llegó poco después de la derrota de Eubank Jr. ante Conor Benn en el Tottenham Hotspur Stadium, el 15 de noviembre. En la previa del combate, el boxeador declaró a TMZ Sports que la pelea tenía un carácter “personal” y prometió una victoria contundente, pero finalmente perdió por decisión unánime. El enfrentamiento fue la revancha de un primer combate marcado por exigentes recortes de peso, que ya habían afectado la salud del deportista.

Según Daily Mail, Eubank Jr. fue hospitalizado durante dos días tras su victoria en el primer combate debido a una severa deshidratación, resultado de los estrictos requisitos de peso. El boxeador fue multado con USD 475.000 por exceder el límite . En la revancha, pesó aún menos, lo que implicó un esfuerzo físico extremo. El pago por la segunda pelea ascendió a USD 12,7 millones (10 millones de libras), según reportó TMZ Sports.

El estado de salud de Eubank Jr. suscitó opiniones contundentes entre los especialistas. Jeff Powell, experto en boxeo de Daily Mail, afirmó: “Es momento de retirarse”. Por su parte, Ben Shalom, promotor del boxeador, destacó en el estadio del Tottenham Hotspur las dificultades que Eubank Jr. atravesó durante la preparación para la revancha: “Todo lo que quiero decir es lo que Chris pasó en la preparación, él no querrá hablar sobre eso, pero lo que vi… fue increíble que se subiera al ring esta noche. Y solo quiero decir que él es la razón de que esto haya sido tan grande”, declaró Shalom, según Daily Mail.

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Eubank Jr. interrumpió a Shalom cuando este hacía referencia a sus problemas físicos, lo que evidenció la tensión y el deseo del boxeador de mantener en privado ciertos aspectos de su estado.

La publicación del video y las noticias sobre la salud de Eubank Jr. generaron una ola de mensajes en redes sociales, donde muchos aficionados expresaron su preocupación y le sugirieron que considere el retiro. Entre los comentarios destacados, un usuario escribió: “No tienes nada más que demostrar, Chris… ya hiciste buen dinero, ahora retírate con salud y disfruta criar a esos hijos que vienen en camino”. Otro añadió: “Retírate, disfruta la vida con los hijos. No hay nada más que probar excepto tener buena salud y recuerdos con los gemelos”. Un tercer mensaje enfatizó: “Tómate tu tiempo, has dado más que suficiente a los fans, la salud está por encima de todo, ahora eres padre y eso viene antes que cualquier cosa. Recupérate y disfruta la vida, porque solo se vive una vez”, según recopiló Daily Mail.

Chris Eubank Jr., en la caída ante Conor Benn del 15 de noviembre (Reuters/Andrew Couldridge)

En medio de la incertidumbre sobre su salud, Eubank Jr. anunció que será padre de gemelos. El boxeador compartió la noticia en la red social X, acompañada de un video en el que conversa con su padre, Chris Eubank Sr., durante el programa familiar “The Eubanks: Like Father, Like Son” de la BBC: “Así que sí, muchos lo adivinaron. Pronto me uniré al grupo de los padres, solo que seré padre de dos. ¡Gemelos! Estoy muy agradecido por esta bendición y haré todo lo posible para darles la crianza más feliz que pueda... como lo hizo mi viejo por mí”.

En el video, el boxeador le dice a su padre: “Quiero comenzar ese nuevo capítulo en mi vida. Tienes dos nietos en camino”, reflejando la importancia de su familia en este momento de transición.

A pesar de las dificultades físicas y personales, Eubank Jr. ha dado señales de que no descarta regresar al boxeo, aunque ha dejado claro que solo lo hará cuando recupere plenamente su salud. Con un récord de 35 victorias y 4 derrotas, incluyendo 25 nocauts y varios títulos en su haber, el futuro del boxeador británico permanece incierto.