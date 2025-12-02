El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Un paso importante para la ampliación de la Bombonera: se aprobó su exclusión de la lista de edificios históricos de CABA (Luis ROBAYO / AFP)

La Legislatura porteña aprobó el viernes pasado la exclusión del estadio Alberto J. Armando del listado de edificios históricos de la Ciudad de Buenos Aires, un paso importante para su posible ampliación. La medida fue aprobada en segunda lectura, lo que significa que esto pasó a ser definitivo y Boca Juniors quedó en condiciones de remodelar la Bombonera tal como lo tiene planeado para el futuro a mediano plazo.

Al margen de la aprobación del presupuesto para 2026 y, por caso, el permiso concedido al Club Social Deportivo y Cultural Español para continuar usando su predio en el Bajo Flores, la Legislatura dejó afuera a la cancha de Boca dentro de la incorporación de más de 4 mil propiedades que figuran ahora en el Catálogo Definitivo de Inmuebles Protegidos.

Según deslizaron desde la institución de Brandsen 805 en los últimos días, una serie de viviendas frentistas al estadio sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea iban a pasar a ser “intocables” bajo este formato de inmuebles protegidos por la Ciudad en los días venideros. A Infobae le aclararon que en la actualidad existe un lote con varias propiedades que pertenecen a la lista de edificios históricos y, por ende, sería inviable demolerlos para ampliar la Bombonera hacia esa orientación. Sin embargo, también remarcaron que esta catalogación no es definitiva y que Boca, en caso de que el club pretenda adquirir los terrenos linderos para agrandar su estadio, podría solicitar previamente su quita del catálogo para avanzar con su proyecto.

Aunque Juan Román Riquelme tiene guardado bajo llave el proyecto de ampliación que contempla un cambio importante en su estructura recién para 2026/2027, la información que maneja este medio es que el presidente xeneize no apuntaría a comprar propiedades frentistas ni medias manzanas de la calle Iberlucea sino que se buscaría demoler la zona de palcos y ganar metros corriendo el campo de juego hacia el sector opuesto (las vías e Irala).

Riquelme será quien anuncie la ampliación de la Bombonera posiblemente en 2026 (AP /Gustavo Garello)

El debate sobre la protección patrimonial de la Bombonera surgió a raíz de un proyecto de ley presentado el año pasado en la Legislatura porteña. El estadio de Boca Juniors había sido incluido en el Catálogo Preventivo elaborado por el Poder Ejecutivo, con la intención de incorporarlo al Catálogo Definitivo de inmuebles protegidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, tras los reclamos de la institución, la decisión fue revertida, lo que habilitó a la dirigencia a modificar y ampliar tanto el predio como la estructura del estadio.

Durante aquella asamblea legislativa, Edgardo Alifraco (ex directivo boquense y presidente de una agrupación) explicó que, tras el relevamiento realizado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, se sometió a consideración un total de 4.275 inmuebles. De ese conjunto, cuatro propiedades vinculadas a instituciones deportivas fueron retiradas del catálogo a analizar: el estadio del Club Atlético Boca Juniors, la Bombonera; el estadio del Club Atlético River Plate; y dos inmuebles del Club Atlético Huracán, ubicados en la Calle Caseros al 3.159 y en la Calle Olavarría al 3.189.

Alifraco detalló: “Este último lote, en el cual, luego del relevamiento efectuado por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, se pone a consideración de este cuerpo el total de 4.275 inmuebles. Esto que hemos recibido y ha tenido tratamiento en comisión, se encuentran cuatro inmuebles que han sido retirados del catálogo a analizar. Estos cuatro inmuebles son propiedades ligadas a las instituciones deportivas. Básicamente son el estadio del Club Atlético Boca Juniors, La Bombonera, el estadio del Club Atlético River Plate, y dos inmuebles pertenecientes al Club Atlético Huracán situados en la Calle Caseros al 3.159 y en la Calle Olavarría al 3.189”.

Los palcos de la cancha de Boca se tirarían abajo recién en 2027 (Tomas Cuesta/Getty Images)

El argumento central para la exclusión de estos estadios del listado de protección patrimonial radica en la naturaleza dinámica de las instituciones deportivas. Alifraco fundamentó la decisión al señalar que resulta inviable restringir la posibilidad de reformas y ampliaciones en este tipo de propiedades, dado el crecimiento constante de los clubes y las exigencias de seguridad, normativas internacionales y necesidades de infraestructura. En palabras del legislador: “¿Por qué estos cuatro inmuebles no figuran en el texto considerado hoy? Porque estamos considerando la particularidad y la dinámica que tienen este tipo de inmuebles. Se hace difícil pensar no poder tener en cuenta la dinámica propia de las instituciones deportivas. Vale decir, instituciones que tienen una dinámica permanente de remodelaciones, de requisitos de seguridad, de normas internacionales, de normas que tienen que ver con estacionamientos, de ingreso y egreso de gente, de permanente crecimiento institucional".

Y añadió: “Ejemplo, estamos discutiendo la Bombonera. La Bombonera es un estadio inaugurado el 25 de mayo de 1940. Pensemos los socios que tenía Boca Juniors en 1940 y los que tienen en la actualidad. Es imposible congelar la posibilidad de reformas y ampliación de este tipo de propiedades. Es por eso, que hemos retirado para la consideración del texto final estas cuatro propiedades que anteriormente enuncié”.

Cuando Boca fue notificado sobre la ley que prohibía la modernización de su estadio, la institución reiteró públicamente su intención de ampliar la Bombonera. En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales y dirigido a sus socios, había expresado: “Queremos reafirmar que el Club Atlético Boca Juniors tiene la intención de ampliar su Estadio. Actualmente se encuentra en fase de estudio y planificación un proyecto a tal fin. Entendemos que incluir a La Bombonera en el Catálogo Definitivo de Inmuebles Protegidos de la Ciudad bajo Protección Estructural será sin dudas un impedimento para poder llevar adelante nuestro deseo. La Bombonera es nuestra casa y queremos ampliarla en el mismo terreno donde se construyó la historia Xeneize y el sentimiento de nuestros hinchas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en defensa de los intereses de la Institución, de nuestra gente, del barrio de La Boca y de LA BOMBONERA”.

Con este escenario, la dirigencia de Boca cuenta con vía libre para avanzar en la remodelación de la Bombonera, un proyecto largamente anhelado por el club y sus hinchas.