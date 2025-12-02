El mensaje del director de Red Bull a Yuki Tsunoda tras dejarlo sin butaca en la F1 para 2026

Yuki Tsunoda, de 25 años, quedó relegado(REUTERS/Jakub Porzycki)

El equipo Red Bull Racing anunció el 2 de diciembre de 2025 que Yuki Tsunoda dejará de ser piloto titular en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, aunque continuará vinculado a la escudería como piloto de pruebas y reserva. La decisión fue acompañada por un mensaje de reconocimiento y agradecimiento de la dirección del equipo, que destacó la trayectoria y el aporte del piloto japonés durante sus años en la estructura.

Laurent Mekies, director de Red Bull, expresó su aprecio por el trabajo y la evolución de Tsunoda en la escudería. “Yuki ha corrido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull”, declaró Mekies en declaraciones recogidas por Motorsport.com. El directivo resaltó la madurez alcanzada por el piloto japonés a lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, señalando que “Yuki se ha convertido en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y de un excelente manejo en carrera los domingos”.

“Todos en el deporte coincidirían en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull”, resaltó el director, que agradeció la contribución del piloto y anticipó que su apoyo será “invalorable a los proyectos de 2026 de cara al futuro”.

Con la salida de Tsunoda del equipo titular, Red Bull confirmó que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en la escudería principal para la temporada 2026. El francés, de 21 años, llega tras una destacada campaña de debut en la F1 con Racing Bulls, donde logró un podio y nueve clasificaciones dentro del top 10. El piloto, integrante del programa Red Bull Junior, fue subcampeón de la Fórmula 2 en 2024 y demostró velocidad y madurez en su primera temporada en la máxima categoría.

En el equipo satélite Racing Bulls, la dupla estará compuesta por Liam Lawson y Arvid Lindblad. El originario de Nueva Zelanda regresa al equipo tras una temporada en la que alternó entre la escudería principal y la filial. El británico de 18 años ascendió rápidamente desde la Fórmula 3 y la Fórmula 2, y recibió el respaldo de Red Bull para obtener la Superlicencia que le permitirá competir a tiempo completo en la F1. En su debut en una práctica libre, Lindblad logró un sexto puesto con el monoplaza de Verstappen, superando incluso a Tsunoda en esa sesión.

El rendimiento de Tsunoda en la temporada 2025 resultó determinante para la decisión de Red Bull. Tras reemplazar a Lawson en el equipo principal después de las dos primeras carreras, el piloto japonés no logró consolidarse como el acompañante esperado para Verstappen. El nipón sumó solo 30 puntos en Red Bull, mientras que el neerlandés acumuló 396 y disputó el título hasta el final. En las sesiones de clasificación, la diferencia fue notoria: Tsunoda quedó 25-1 abajo frente a Verstappen, y 21-0 en sesiones que no fueron sprint.

Durante la primera parte del año, Tsunoda solo puntuó en Bahréin, Miami y Emilia Romaña, y recién en la segunda mitad de la temporada consiguió acercarse a los tiempos de su compañero, con resultados destacados en Zandvoort, Azerbaiyán, Austin y Qatar. Estos avances no fueron suficientes para asegurarle un lugar en la alineación titular de 2026.

Tsunoda, de 25 años, debutó en la Fórmula 1 en 2021 con AlphaTauri, equipo vinculado a Red Bull, y llegó a la máxima categoría respaldado por Honda, proveedor de motores de la escudería hasta 2025. En 2024, Tsunoda fue el piloto más destacado de su equipo, sumando 30 de los 46 puntos obtenidos por la escudería. Su paso por Red Bull incluyó una prueba con el equipo principal en Abu Dhabi al final de la temporada pasada, lo que alimentó especulaciones sobre su posible ascenso definitivo, aunque finalmente la dirección optó por otras alternativas.

La temporada 2026 marcará un punto de inflexión para Red Bull y Racing Bulls, con la llegada de un nuevo reglamento técnico y el inicio de la colaboración con Ford en el desarrollo de los motores. Laurent Mekies anticipó que el equipo afrontará “un gran desafío” y que la contribución de Tsunoda en el área de pruebas y desarrollo será fundamental para la adaptación a los nuevos monoplazas.

El propio Hadjar, nuevo compañero de Verstappen, expresó su gratitud por la oportunidad: “Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Me siento listo para ir a Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan”, afirmó el piloto francés.

En este escenario de renovación, Tsunoda asumirá un papel central en el trabajo de simulador y pruebas, contribuyendo al desarrollo de los autos tanto de Red Bull como de Racing Bulls en un año clave para la escudería.