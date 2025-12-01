Deportes

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El Gaziantep FK descontó ante Eyüpspor en Turquía, luego de una secuencia que debía ser anulada

Una insólita secuencia se dio en el encuentro entre Gaziantep FK y Eyüpspor en el fútbol de Turquía. Y la imagen recorrió el mundo: dos jugadores se trenzaron en una pelea, el árbitro dejó seguir... Y hubo un gol convertido mientras la disputa continuaba al costado del juego.

La jugada en el minuto 96 desató controversia inmediata porque expuso un error conceptual y reglamentario clave: el árbitro Omer Tolga Guldibi jamás debió permitir la continuidad del juego cuando existía una agresión entre jugadores.

El partido ofreció una escena que combina desconcierto, descontrol y un error arbitral de alto impacto. Mientras dos futbolistas se tomaban a golpes a pocos metros de la jugada, el árbitro optó por no intervenir y permitió que la acción ofensiva continuara. La defensa quedó dividida entre frenar la riña y seguir el juego, mientras el equipo rival aprovechó la ventaja circunstancial y Emmanuel Boateng terminó marcando un gol de manera absolutamente irregular si se analiza desde el marco reglamentario. Fue el 1-2 para el Gaziantep, que de todas maneras terminó perdiendo el pleito.

Las cámaras mostraron que el juez no observó —o decidió no detener— una situación que está claramente tipificada como conducta violenta, una de las infracciones más graves del reglamento y que exige respuesta inmediata.

¿Qué dice la Regla 12 y cómo debió actuar el árbitro?

Conducta violenta = juego detenido obligatoriamente. La pelea o intento de agresión entre jugadores encuadra en Conducta Violenta (CV).

La regla es literal: el árbitro debe detener el juego inmediatamente, sin esperar ventaja ni continuidad.

Qué corresponde sancionar

-Expulsión directa para cualquier jugador que golpee, intente golpear o participe activamente en la pelea.

-Si ambos intervienen, doble expulsión.

-Si la pelota está en juego y se detiene para sancionar CV, el reinicio es tiro libre directo o penal según el lugar donde ocurrió la infracción.

¿Por qué es un error dejar seguir?

• Se compromete la seguridad de los jugadores.

• Se genera un entorno injusto, ya que un equipo está concentrado en la pelea y otro aprovecha continuar.

• Se pierde control del juego, que es el poder esencial del árbitro.

• Reglamentariamente, la jugada del gol es inválida, ya que debió detenerse antes.

La consecuencia fue doble:

-Un gol que nació en un contexto antirreglamentario.

-Una pérdida total de autoridad, que generó reclamos, confusión y un clima tenso en el estadio.

Este tipo de episodios reabre el debate sobre el nivel del arbitraje, la lectura del juego y la necesidad de una intervención rápida ante situaciones que ponen en riesgo la integridad física de los protagonistas.

Gaziantep FKEyüpsporFútbol de TurquíaOmer Tolga GuldibiEmmanuel Boateng

