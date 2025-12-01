Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

Chessi, como lo apodan, analiza su próximo movimiento

Nada mejor que una rápida victoria para volver de una derrota. Acaso, el pequeño Faustino Oro, de 12 años, comprendió que luego del traspié de ayer lo mejor era sumar un nuevo triunfo para no perder el ritmo de la carrera de sus dos inmediatos objetivos: la conquista de una norma de gran maestro y la obtención del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se lleva a cabo en la sede del gobierno porteño, en el barrio Parque Patricios.

No fue fácil, cuatro horas de juego complejo y de marcado equilibrio tuvo que atravesar para conseguir el triunfo. La victoria, con piezas negras, ante el maestro FIDE Carlos David Gómez, de 35 años, llegó después de 54 jugadas de una Defensa Siciliana, y en la que ambos bandos sufrieron el apuro de tiempo para alcanzar el control de las 40 jugadas en 90 minutos.

De esta manera, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- sacó provecho de la igualdad entre Diego Flores -que al comienzo de la jornada era el líder de la prueba- y Leonardo Tristán, y así ambos se sostienen en la vanguardia con 4,5 puntos después de seis ruedas y a cinco del final.

Lo mejor de la victoria de Faustino Oro se vio al final de la partida, cuando junto a su rival Gómez decidieron salir del salón de juego y analizaron juntos lo que había sucedido sobre el tablero en las últimas cuatro horas. “De pronto hice algo mal y se me escapó la ventaja”, dijo el pequeño. “Pero siempre encontraba un recurso”, sostuvo el mayor. “Sí, pero tu posición pintaba fea y triste”, le contestó Faustino a Gómez y ambos rieron.

Cuando los jugadores se saludaron y se despidieron, un nutrido grupo de aficionados y curiosos no quiso desaprovechar el momento de saludar al niño. Tableros, libros y hojas le caían en sus manos en busca de un autógrafo. Otros en cambio, más exigentes le solicitaban un minuto de su tiempo para inmortalizar una selfie. El niño nunca perdió la sonrisa.

El gran maestro necochense Leonardo Tristán, hasta el momento el único argentino que logró vencer a Faustino, señaló: “Todos queremos que Faustino gane, menos cuando te toca enfrentarlo. Todo este cariño que se observa es porque claramente es el ajedrecista argentino con proyección de campeón del mundo”.

Ya fueron señaladas las intensas luchas que se libran a diario en la principal competencia del calendario anual de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA); el afán de victoria que tienen todos sus participantes. En el ajedrez se sabe que el conductor de las piezas blancas tiene una leve superioridad sobre su rival, algo similar a lo que sucede en otros deportes, como el tenis y tener la ventaja del saque. Sin embargo, hoy, en la sexta rueda, de los seis juegos disputados, en cinco triunfaron las piezas negras. El restante fue el empate de Tristán con Flores, tras 44 jugadas de un Sistema Londres.

El resto de las partidas: Federico Pérez Ponsa cayó ante Diego Valerga, en 42 jugadas de una defensa Siciliana. Cristian Dolezal perdió frente a Mario Villanueva, al cabo de 30 jugadas de una defensa Inglesa. La única mujer participante en la competencia de varones, la pilarense Candela Francisco Guecamburu cayó frente al maestro internacional salteño, Pablo Acosta, en 42 jugadas de una defensa francesa. Otro vencedor de la jornada fue el salteño Julián Villca ante Pablo Barrionuevo, tras 36 jugadas de una apertura Italiana.

De esta manera, el lunes se reanudará la competencia con la disputa de la séptima rueda con estos duelos: Oro (4,5 puntos) v. Barrionuevo (0,5), Flores (4,5) v. Gómez (2,5), Villca (4) v. Pérez Ponsa (3,5), Acosta (3,5) v. Tristán (4), Villanueva (3,5) v. Candela Francisco (1) y Valerga (3) v. Dolezal (1,5).

El campeonato argentino premiará con una norma (performance) de gran maestro a los ajedrecistas Faustino Oro, Mario Villanueva y Pablo Acosta en caso de sumar 8,5 puntos. El niño Oro no sólo libra batalla por la conquista del certamen, sino también en la suma de una norma. Parece bastante complejo el camino que le queda por recorrer. Debería sumar 4 puntos en las cinco ruedas restantes. Realmente, difícil, pero más allá del resultado final, lo que lleva realizado hasta el momento es muy digno de destacar: ganó casi el 80% de los puntos en disputa.

En otro orden, en la noche del sábado se completó la serie final del Campeonato Argentino Rápido, que se llevó a cabo en el Hall central de la casa de gobierno porteña y contó con la participación de 154 jugadores, entre ellos 9 grandes maestros y maestros internacionales. Sandro Mareco se adjudicó la competencia, que se disputó a 7 ruedas, con un ritmo de juego de 8 minutos más 4 segundos adicionales por cada jugada. El vencedor totalizó 6,5 puntos y fue escoltada por los grandes maestros Leandro Krysa y Hugo Spangenberg (que hace más de 20 años se retiró de la alta competencia), ambos con 6 unidades.