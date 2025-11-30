Deportes

“Fue una ejecución”: conmoción por el asesinato de una promesa del boxeo de 24 años

Ishaq Bentchakal fue encontrado muerto en la vía pública, con cuatro heridas de bala en el cuello y el tórax

Guardar
Ishaq Bentchakal, en acción
Ishaq Bentchakal, en acción

El boxeo francés atraviesa una fuerte conmoción tras el asesinato de Ishaq Bentchakal, joven boxeador francés de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado con cuatro impactos de bala en el barrio de Drancy, en el distrito de Seine-Saint-Denis, París. El hallazgo se produjo en la vía pública y las autoridades han iniciado una investigación policial para esclarecer las circunstancias del crimen, sin descartar ninguna hipótesis.

De acuerdo con Le Parisien, el cadáver de Bentchakal fue encontrado la mañana del miércoles 26 de noviembre por un portero de edificio. El informe forense detalla que la víctima presentaba cuatro heridas de bala en el cuello y el tórax. En el lugar se recuperaron cinco casquillos de calibre 9 mm, aunque no se localizó el teléfono móvil del boxeador. Testimonios recogidos por la policía indican que se escucharon disparos hacia las 23:30 de la noche anterior, pero los vecinos no alertaron a emergencias al pensar que se trataba de petardos.

El mundo del boxeo ha reaccionado con consternación ante la noticia. Le Parisien subraya que “el boxeo está de luto. El Noble Arte perdió a una de sus promesas francesas”, mientras que 20minutos destaca la conmoción generada en el ámbito deportivo nacional. Bentchakal, originario de Colombes (Hauts-de-Seine), era considerado una figura emergente en el boxeo francés, con una trayectoria que despertaba expectativas entre aficionados y especialistas.

En cuanto a su carrera deportiva, Bentchakal comenzó a practicar boxeo a los 9 años y se especializó en boxeo inglés a los 16. Fue tentado por el Creps de Nancy y el equipo nacional, pero optó por permanecer cerca de su familia y entrenadores en la región parisina. Fue doble subcampeón amateur de Francia en 2018 y 2019 en la categoría de -60 kilogramos, y dio el salto al profesionalismo a los 19 años. Su palmarés profesional incluye tres victorias y un empate, con su último combate registrado en marzo de 2024 frente a Edisson Boudiwan. No obstante, la crisis sanitaria de la COVID-19 y otros factores impidieron que su carrera alcanzara el despegue esperado.

El historial judicial de Bentchakal también marcó su vida reciente. Desde 2024 el boxeador se encontraba alejado del deporte, tras haber sido condenado a 18 meses de prisión por un caso de extorsión y enfrentar cargos relacionados con drogas. Estos antecedentes judiciales coincidieron con el declive de su actividad profesional y su retiro de los cuadriláteros.

La investigación policial permanece abierta y las autoridades han tomado declaraciones a vecinos de Drancy para reconstruir los hechos. Según Le Parisien, los investigadores no descartan ninguna línea de investigación y analizan tanto el entorno personal como los antecedentes de la víctima. Una fuente cercana al caso, citada por el mismo medio, subrayó la gravedad del crimen al afirmar que la naturaleza de las heridas apunta a un acto deliberado y planificado: “Fue una ejecución”.

El asesinato de Bentchakal, en un barrio conocido por episodios de violencia, ha reavivado el debate sobre la seguridad de las figuras públicas y la situación en Seine-Saint-Denis. La brutalidad del ataque y el perfil de la víctima han dejado una huella profunda en el deporte francés y en la comunidad local, que ahora espera respuestas de la investigación en curso.

Temas Relacionados

deportes-internacionalIshaq Bentchakalboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Zurdazo al ángulo y aparición oportuna: los dos goles de Lautaro Martínez que le dieron el triunfo al Inter sobre el Pisa

El ex Racing festejó por duplicado en la victoria por 2 a 0 del Nerazzurro. El Toro se afianzó como el máximo artillero de la Serie A

Zurdazo al ángulo y aparición

Los mejores memes del GP de Qatar de Fórmula 1: Colapinto, Verstappen, McLaren y la “traición” de Antonelli, los destacados

El penúltimo Gran Premio puso al rojo vivo la definición en el campeonatos de pilotos. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del GP

Franco Colapinto se lamentó tras quedar 14° en el Gran Premio de Qatar de la F1: “No tengo confianza”

El argentino, que largó desde los pits, escaló seis posiciones en Lusail para terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, pero no terminó conforme

Franco Colapinto se lamentó tras

Distinguieron a Betty García, pionera del fútbol femenino: “Me olvidaba del mundo cuando entraba a la cancha, era algo mágico”

La ex jugadora y actual entrenadora fue homenajeada en la Legislatura porteña, destacando su participación internacional y su influencia en nuevas generaciones de deportistas

Distinguieron a Betty García, pionera

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

El argentino largó desde los boxes y llegó en el puesto 14 en el Lusail. Su compañero de Alpine generó el abandono de Nico Hülkenberg y culminó 17º

Radiografía de la carrera de
DEPORTES
Zurdazo al ángulo y aparición

Zurdazo al ángulo y aparición oportuna: los dos goles de Lautaro Martínez que le dieron el triunfo al Inter sobre el Pisa

Los mejores memes del GP de Qatar de Fórmula 1: Colapinto, Verstappen, McLaren y la “traición” de Antonelli, los destacados

Franco Colapinto se lamentó tras quedar 14° en el Gran Premio de Qatar de la F1: “No tengo confianza”

Distinguieron a Betty García, pionera del fútbol femenino: “Me olvidaba del mundo cuando entraba a la cancha, era algo mágico”

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

TELESHOW
Entre música, generaciones y guiños

Entre música, generaciones y guiños a Masterchef, Massacre despidió el 2025 con un show vibrante en Flores

Jimena Barón sorprendió al pasear en bikini por las calles de Río de Janeiro junto a su hijo Momo

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura llamó a

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU

Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia