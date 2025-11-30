Deportes

Estuvo perdido durante décadas y apareció en un garaje: el tesoro de una leyenda del boxeo que salió a subasta

George Foreman le habría pedido a una vecina que guardara varias pertenencias, que permanecieron desaparecidas por mucho tiempo

Guardar
Triunfo de Foreman ante Michael
Triunfo de Foreman ante Michael Moorer en Las Vegas

La medalla de oro olímpica que George Foreman ganó en los Juegos de México 1968, perdida durante décadas, ha reaparecido en un lugar inesperado: el garaje de una vecina del legendario boxeador en Estados Unidos. El objeto, con gran valor histórico, está siendo subastado a través de la casa Lelands, con un precio de salida de 2.500 dólares y una puja que ya alcanza los 3.328. La subasta permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre de 2025, y la expectación crece entre coleccionistas y aficionados al boxeo por hacerse con una pieza única vinculada a uno de los grandes nombres del deporte mundial.

La medalla, que simboliza el triunfo de Foreman en la final de los pesos pesados ante el soviético Jona Cepulis en 1968, ha sido presentada por Lelands como una presea de plata maciza recubierta de una fina capa de oro. Según detalla AS, el objeto no se encontraba en perfecto estado tras pasar años almacenado en una caja, por lo que fue sometido a un proceso de limpieza para recuperar su aspecto original. Marca añade que la puja, que comenzó en $2.500, ya ha recibido varias ofertas y se sitúa en $3.328, reflejando el interés que despierta el legado de Foreman y la singularidad de la pieza.

El hallazgo de la medalla se remonta a finales de los años 70, cuando Foreman le pidió a una vecina que guardara varias cajas con objetos personales en su garaje. La mujer accedió y, durante décadas, las pertenencias del boxeador permanecieron olvidadas en ese espacio. Fue la hija de la vecina quien, al revisar el contenido del garaje años después, descubrió una variedad de objetos de Foreman, entre ellos pasaportes, licencias, trofeos y la medalla de oro olímpica. Algunos de estos documentos ya habían sido subastados en meses anteriores, pero la aparición de la medalla ha generado un interés especial por su valor histórico y sentimental.

Foreman, nacido en Texas, alcanzó la cima del boxeo amateur al imponerse en México 68 tras una serie de combates destacados: venció al polaco Lucjan Trela en octavos de final, superó al rumano Ion Alexe en cuartos, noqueó al italiano Giorgio Bambini en semifinales y se impuso con autoridad a Cepulis en la final, en un combate que el árbitro detuvo en el segundo asalto. La imagen de Foreman celebrando en el cuadrilátero con una pequeña bandera de Estados Unidos quedó grabada en la memoria colectiva. Tras su paso al profesionalismo, Foreman conquistó el título mundial de los pesos pesados en 1973 y protagonizó el célebre ‘Rumble in the Jungle’ frente a Muhammad Ali, consolidando su estatus como leyenda del boxeo.

No obstante, la casa de subastas Lelands ha advertido sobre la imposibilidad de certificar al 100% la autenticidad de la medalla. “Dado que la medalla estuvo guardada en una caja en un garaje durante décadas, no se encontraba en perfecto estado, por lo que se limpió para que se viera en su estado original”. Además, Lelands señala: “Es muy probable que se trate de la medalla de oro de George Foreman en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968. Sin embargo, no podemos asegurarlo sin una fotocopia ni la placa original”. Esta advertencia introduce un matiz de incertidumbre en la subasta, aunque no ha frenado el interés de los potenciales compradores.

El destino de la medalla de Foreman, guardada durante años en un rincón anónimo y ahora convertida en objeto de deseo, refleja cómo los recuerdos deportivos pueden perderse y reaparecer, a veces lejos del aprecio de su dueño original.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGeorge ForemanboxeoJuegos Olímpicosdeportes-argentina

Últimas Noticias

“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro Martínez regresó a la acción con el Manchester United tras más de 300 días de ausencia

El central argentino reapareció con la camiseta de los Diablos Rojos en la victoria por 2 a 1 sobre el Crystal Palace

“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro

El esperanzador mensaje de Lionel Messi tras el pase del Inter Miami a la final de la MLS

Las Garzas obtuvieron el título de la Conferencia Este y definirán al campeón del certamen frente a Vancouver Whitecaps

El esperanzador mensaje de Lionel

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera División

El conjunto cordobés ganó 2-0 la ida y el Aurinegro intenta dar vuelta la serie como local. Transmite TyC Sports

Deportivo Madryn y Estudiantes de

El increíble relato de Roberto Carlos sobre el día que Messi lo “bailó” y le provocó la fractura de un dedo: “Era muy bueno y rápido”

El ex lateral brasileño se refirió al derby entre Real Madrid y FC Barcelona de octubre de 2006 cuando el argentino tuvo una actuación celestial

El increíble relato de Roberto

El contundente elogio de Alpine a Colapinto por su actuación en el Gran Premio de Qatar

La escudería ponderó el rendimiento del piloto argentino, que finalizó 14° tras largar desde los boxes

El contundente elogio de Alpine
DEPORTES
El esperanzador mensaje de Lionel

El esperanzador mensaje de Lionel Messi tras el pase del Inter Miami a la final de la MLS

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera División

El increíble relato de Roberto Carlos sobre el día que Messi lo “bailó” y le provocó la fractura de un dedo: “Era muy bueno y rápido”

El contundente elogio de Alpine a Colapinto por su actuación en el Gran Premio de Qatar

Qué pasó entre Antonelli y Norris en Qatar: la lupa sobre la maniobra que puede ser clave en la definición de la F1

TELESHOW
¿Luisana Lopilato está embarazada de

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

Transparencias, encaje blanco y mariposas: el outfit que Juana Viale repitió en su programa

El apoyo de Cris Morena a Valentín Yan en las pistas del TC2000: “¡Vamos nietito lindo!"

Entre música, generaciones y guiños a Masterchef, Massacre despidió el 2025 con un show vibrante en Flores

Jimena Barón sorprendió al pasear en bikini por las calles de Río de Janeiro junto a su hijo Momo

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura llamó a

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU

Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia