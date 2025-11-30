Estuvo perdido durante décadas y apareció en un garaje: el tesoro de una leyenda del boxeo que salió a subasta

Triunfo de Foreman ante Michael Moorer en Las Vegas

La medalla de oro olímpica que George Foreman ganó en los Juegos de México 1968, perdida durante décadas, ha reaparecido en un lugar inesperado: el garaje de una vecina del legendario boxeador en Estados Unidos. El objeto, con gran valor histórico, está siendo subastado a través de la casa Lelands, con un precio de salida de 2.500 dólares y una puja que ya alcanza los 3.328. La subasta permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre de 2025, y la expectación crece entre coleccionistas y aficionados al boxeo por hacerse con una pieza única vinculada a uno de los grandes nombres del deporte mundial.

La medalla, que simboliza el triunfo de Foreman en la final de los pesos pesados ante el soviético Jona Cepulis en 1968, ha sido presentada por Lelands como una presea de plata maciza recubierta de una fina capa de oro. Según detalla AS, el objeto no se encontraba en perfecto estado tras pasar años almacenado en una caja, por lo que fue sometido a un proceso de limpieza para recuperar su aspecto original. Marca añade que la puja, que comenzó en $2.500, ya ha recibido varias ofertas y se sitúa en $3.328, reflejando el interés que despierta el legado de Foreman y la singularidad de la pieza.

El hallazgo de la medalla se remonta a finales de los años 70, cuando Foreman le pidió a una vecina que guardara varias cajas con objetos personales en su garaje. La mujer accedió y, durante décadas, las pertenencias del boxeador permanecieron olvidadas en ese espacio. Fue la hija de la vecina quien, al revisar el contenido del garaje años después, descubrió una variedad de objetos de Foreman, entre ellos pasaportes, licencias, trofeos y la medalla de oro olímpica. Algunos de estos documentos ya habían sido subastados en meses anteriores, pero la aparición de la medalla ha generado un interés especial por su valor histórico y sentimental.

Foreman, nacido en Texas, alcanzó la cima del boxeo amateur al imponerse en México 68 tras una serie de combates destacados: venció al polaco Lucjan Trela en octavos de final, superó al rumano Ion Alexe en cuartos, noqueó al italiano Giorgio Bambini en semifinales y se impuso con autoridad a Cepulis en la final, en un combate que el árbitro detuvo en el segundo asalto. La imagen de Foreman celebrando en el cuadrilátero con una pequeña bandera de Estados Unidos quedó grabada en la memoria colectiva. Tras su paso al profesionalismo, Foreman conquistó el título mundial de los pesos pesados en 1973 y protagonizó el célebre ‘Rumble in the Jungle’ frente a Muhammad Ali, consolidando su estatus como leyenda del boxeo.

No obstante, la casa de subastas Lelands ha advertido sobre la imposibilidad de certificar al 100% la autenticidad de la medalla. “Dado que la medalla estuvo guardada en una caja en un garaje durante décadas, no se encontraba en perfecto estado, por lo que se limpió para que se viera en su estado original”. Además, Lelands señala: “Es muy probable que se trate de la medalla de oro de George Foreman en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968. Sin embargo, no podemos asegurarlo sin una fotocopia ni la placa original”. Esta advertencia introduce un matiz de incertidumbre en la subasta, aunque no ha frenado el interés de los potenciales compradores.

El destino de la medalla de Foreman, guardada durante años en un rincón anónimo y ahora convertida en objeto de deseo, refleja cómo los recuerdos deportivos pueden perderse y reaparecer, a veces lejos del aprecio de su dueño original.