Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Yuttapong Tongdee cayó en el cuarto asalto contra

El mundo del boxeo se revolucionó en la noche del sábado en una pelea alejada de los primeros planos entre dos luchadores heridos, que buscaban levantarse después de sendas derrotas. Ambos entregaron un espectáculo que se prolongó hasta el cuarto asalto e incluyó un brutal KO de Ye Joon Kim, seguido de una reacción inesperada del perdedor Yuttapong Tongdee: vomitó en pleno cuadrilátero.

Tongdee, tailandés de 32 años, llegó al International Boxing Championship – Capítulo 2 en Lahore, Pakistán, con un récord de 15(9KO)-1(KO)-0. Su único traspié lo había registrado en su combate más reciente ante Yoshiki Takei, donde estaba en juego el título mundial de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin embargo, no pudo lograr la recuperación y cosechó su segunda caída a manos de otro asiático.

El surcoreano de 33 años arribó a suelo pakistaní con una marca de 21(13KO)-3(1KO)-2 con la intención de dejar atrás la derrota ante la superestrella japonesa Naoya Inoue por el título indiscutible de supergallo. Y vaya sí lo logró para quedarse con el título de oro supergallo de Asia de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Kim despachó a Tongdee al comienzo del cuarto round con un gran zurdazo a la boca del estómago, que derivó en una caída inmediata a la lona.

El árbitro Tony Weeks inició la tradicional cuenta y, finalmente, terminó el combate cuando llegó al número 6. Acto seguido, Yuttapong Tongdee se giró hacia su lado próximo para sacar la cabeza entre las cuerdas y no pudo contener su vómito hacía un lado vacío del escenario dispuesto en las inmediaciones del cuadrilátero.

Dos personas cercanas al perdedor lo ayudaron a reincorporarse, y también colaboró Weeks. El trío lo sentó en una silla y Tongdee se recostó sobre las cuerdas mientras intentaba recuperarse. Mientras tanto, Ye Joon Kim celebraba la victoria en compañía de su entrenador.

De esta manera, el boxeador tailandés continúa su mala cosecha a nivel personal, luego de haber acumulado 15 victorias entre fallos en tarjetas por decisión unánime y nocaut técnico (KOT), todas señaladas en combates desarrollados en su país. Su estreno como visitante fue muy amargo porque cayó por KOT en el primer asalto ante Yoshiki Takei en mayo pasado en Yokohama, Japón.

Por otro lado, Ye Joon Kim se recuperó de su traspié contra el experimentado Naoya Inoue y sumó una cuota de recorrido en la disciplina porque inició su carrera en Corea del Sur, pero las peleas lo han llevado a transitar Japón, México, Estados Unidos, Australia, Tailandia, y ahora a Pakistán.

El argentino se quedó con la victoria en el sexto round

Este fue el evento principal de la jornada en la Convención de Paz de la AMB, que se prolonga por cuatro días y es promovida por Falcon Sporting Promotions, Manny Pacquiao Promotions, Roy Jones Jr Boxing y GloveBoxx.

La velada incluyó diferentes combates, entre los cuales se destacó el triunfo del argentino Alberto Palmetta (21 (14KO)-4-0) por KOT en el sexto asalto al filipino Joepher Montaño (19 (17KO)-7-2) para adueñarse del título Sudasiático welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Palmetta dominó el combate de principio a fin y se quedó con la victoria después de tirar a la lona a Montaño por tercera vez en un mismo round.

A esto, se sumó la victoria del británico Connor Taylor por KOT 3 al nigeriano Jamiu Animashaun en la disputa del título de peso semipesado de Asia Sur de la AMB; Lawrence Newton le ganó por decisión unánime a Juan Alcantara Sanchez (supergallo); y James Metcalf se impuso por KOT 3 a Julio De Jesús Rodriguez (peso medio).