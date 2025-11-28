Deportes

El recuerdo de Martín Palermo a 25 años de sus goles ante Real Madrid para ganar la Intercontinental con Boca: “Fue increíble”

El Titán habló sobre la histórica consagración en Tokio con el plantel de Carlos Bianchi ante un equipo que había alineado a Roberto Carlos y Raúl, entre otras figuras

Guardar

Este viernes se cumplió un aniversario especial de una histórica proeza que permanece como la última vez que Real Madrid perdió una final en el tiempo reglamentario. El 28 de noviembre del 2000, Boca Juniors fue al Estadio Nacional de Tokio, Japón, con la difícil tarea de plantarse frente al Merengue por la final de la Copa Intercontinental, luego de que el plantel de Carlos Bianchi levantara la Libertadores ante Palmeiras y el cuadro español goleara al Valencia en la definición de la Champions League. A 25 años de esa coronación, el gran héroe de la noche asiática rememoró un antecedente que lo hizo pasar a la inmortalidad entre los hinchas.

Martín Palermo, autor de los dos goles del Xeneize en la victoria 2-1 en los 90 minutos, recordó ese duelo a partido único en una entrevista con ESPN. “Fue increíble, y es lo que también me marcó. Y ya estoy adentro del corazón del hincha de Boca”, resumió el Titán, quien selló su producción con anotaciones a los 3 y 6 minutos de la etapa inicial. El descuento de Roberto Carlos al cierre de ese cuarto de hora no le alcanzó al gran favorito, que cayó rendido frente al máximo ganador argentino de esta competición (3).

El ex delantero, hoy en día abocado a su nuevo rol como entrenador, narró las dos acciones que mandó al fondo de la red, mientras las veía en una pantalla. Sobre su primer grito, analizó: “Ahí está el centro... El Chelo (Delgado), en los primeros minutos, contragolpe, el Chelo siempre tenía esa idea de buscarte, ver esa situación rápida. Matellán, pase profundo y el Chelo sacaba centros con pierna izquierda y me dio la asistencia”.

A la hora de abordar el 2-0, profundizó: “Y acá, bueno, contragolpe, también, ese pase, enseguida Román (Riquelme) me buscó, pensaba que no lo iba a poder superar en velocidad y fuerza a Geremi, pero fue un todo para poder lograr el segundo gol”.

Martín Palermo celebra uno de
Martín Palermo celebra uno de sus dos goles ante Real Madrid para el triunfo de Boca Juniors en la Intercontinental de 2000 (Foto: Masahide Tomikoshi)

En este sentido, Palermo destacó ese gran inicio para alimentar el sueño de la coronación y despedirse del club por la puerta grande, ya que en enero de 2001 se marchó al Villarreal de España: “Gracias a eso, el partido que hicimos después como equipo para aguantar al Real Madrid y levantar esa copa fue el cierre del ciclo más importante de mi etapa en Boca por lo que se logró al inicio de la era con Carlos y ese plantel. Se cerró ese primer ciclo ganando la Intercontinental”.

Martín Palermo forjó una extensa trayectoria desde sus comienzos con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Ya en el Viejo Continente, su salto al elenco de Castellón estuvo seguido de pasos por Alavés y Real Betis, también de España. Sin embargo, sus mejores actuaciones fueron con Boca Juniors, a donde regresó a mitad de 2004 hasta su retiro en junio de 2011.

El ex atacante de 52 años permanece como el máximo goleador de la institución con 236 goles en 404 partidos. El podio lo completan, Roberto Cherro (223 tantos en 305 duelos) y Francisco Varallo (194 gritos en 222 compromisos), según recopiló el estadígrafo Silvio Maverino. Además, ganó 13 títulos con el Xeneize: Apertura 1998, 2000, 2005 y 2008; Clausura 1999 y 2006; Libertadores 2000 y 2007; Sudamericana 2004 y 2005; Intercontinental 2000; Recopa 2006 y 2008.

Las formaciones de emblemático partido

Boca Juniors: Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Cristian Traverso, Aníbal Matellán; Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, José Basualdo; Juan Román Riquelme; Martín Palermo y Marcelo Delgado. DT: Carlos Bianchi.

Real Madrid: Iker Casillas; Geremi Njitap, Fernando Hierro, Aitor Karanka, Roberto Carlos; Claude Makelele, Iván Helguera, Steve McManaman, Guti; Raúl y Luis Figo. DT: Vicente Del Bosque.

Temas Relacionados

Martín PalermoBoca JuniorsReal MadridJuan Román RiquelmeCopa Intercontinental 2000deportes-argentina

Últimas Noticias

El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Junior Zárate fue designado de emergencia para combatir el próximo 4 de diciembre tras la baja del campeón reinante Carlos Cañizales, quien no pudo viajar a Tailandia por la crisis aérea en Venezuela

El boxeador argentino que peleará

Los cuatro puntos que debatieron los 20 pilotos de la Fórmula 1 en una reunión con la FIA tras el problema con Piastri en Interlagos

El ente que rige en el automovilismo y comisarios de la Máxima se reunieron para dialogar sobre directrices de conducción en la aplicación de las penalizaciones por maniobras en pista

Los cuatro puntos que debatieron

Los Alpine tuvieron otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar

El argentino y su compañero Pierre Gasly tuvieron los dos peores tiempos de la qualy

Los Alpine tuvieron otra clasificación

Pepe Chatruc relató el robo que sufrió en su departamento: le llevaron dos medallas icónicas y un mítico Rolex que le regaló Mostaza Merlo

El ex futbolista campeón con Racing y San Lorenzo contó el episodio que vivió tras el ingreso de delincuentes a su vivienda

Pepe Chatruc relató el robo

Franco Colapinto confirmó los daños que tienen los Alpine tras la mala clasificación: “Tuvimos que cambiarlo”

La escudería francesa transitó por una desastrosa qualy para la Sprint, con sus dos pilotos en el fondo. “Se rompió mucho el piso de los dos autos”, confirmó el argentino

Franco Colapinto confirmó los daños
DEPORTES
El boxeador argentino que peleará

El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Los cuatro puntos que debatieron los 20 pilotos de la Fórmula 1 en una reunión con la FIA tras el problema con Piastri en Interlagos

Los Alpine tuvieron otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar

Pepe Chatruc relató el robo que sufrió en su departamento: le llevaron dos medallas icónicas y un mítico Rolex que le regaló Mostaza Merlo

Franco Colapinto confirmó los daños que tienen los Alpine tras la mala clasificación: “Tuvimos que cambiarlo”

TELESHOW
El blooper de Catherine Fulop

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

Jorge Rial celebró el Martín Fierro de Cable para Argenzuela: “Finalmente nos encontramos”

La reacción de Ángela Torres después de cantar a dúo con Rosalía: “¿Querés ser mi novia?"

El divertido reencuentro de Marcelo Tinelli con sus hijos Juana y Francisco: sushi, baile y el abrazo de siempre

INFOBAE AMÉRICA

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial

Valle del Cauca imparable, entre los departamentos más competitivos y sostenibles de Colombia

El incendio en Hong Kong reaviva el debate sobre la seguridad de los andamios de bambú

Miles de personas marcharon en Tiflis para exigir que Georgia retome las negociaciones con la Unión Europea

La hija del expresidente de Sudáfrica renunció a su cargo de diputada tras ser acusada de traficar sudafricanos para combatir en Rusia