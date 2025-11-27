Marcelo Gallardo trabaja pensando en el River de 2026: los cinco futbolistas que tiene en la mira

Marcelo Gallardo analiza el nuevo River para encarar el 2026

Marcelo Gallardo ya comenzó con la depuración del plantel de River Plate de cara a la temporada 2026 y al mismo tiempo mira de reojo el mercado de pases porque sabe que deberá incorporar entre cuatro y seis caras nuevas para tratar de que el Millonario tenga un próximo año mucho mejor que el actual, el cual no logró ganar ningún título y espera una ayuda ajena para ingresar a la Copa Libertadores.

En ese sentido, River ya puso la mira sobre dos jugadores con los cuales hay charlas iniciadas. Uno es Claudio Echeverri, por el cual el club de Núñez está intentando convencer al Manchester City, dueño de su pase, de que lo ceda a préstamo al fútbol argentino. El Diablito está a préstamo hasta junio del año que viene en el Bayer Leverkusen, pero quiere salir del cuadro alemán porque está jugando menos minutos de los que imaginaba. Por eso, hace muy poco tiempo publicó una historia en su cuenta de Instagram dando a entender que su pronta vuelta a River es posible y desde ese momento los dirigentes se pusieron manos a la obra con el consentimiento de Gallardo para intentar su regreso.

Por su parte, Echeverri está presionando a su manera, con perfil bajo, para no herir susceptibilidades y está tratando de propiciar que su regreso sea posible. La principal traba es convencer al Manchester City, un club con el que River tiene una muy buena relación a partir de la llegada, por ejemplo, de Julián Álvarez y del propio Diablito, al equipo inglés.

Claudio Echeverri, sin lugar en Bayer Leverkusen, es uno de los posibles refuerzos para River Plate en 2026 (Reuters)

A su vez, Mariano Barnao, una de las personas de mayor confianza de Marcelo Gallardo y también uno de los actores principales de River en los mercados de pases, se comunicó con Luciano Gondou, el ex delantero de Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, que también había estado a préstamo en la reserva del Millonario, para preguntarle si le interesa un pronto regreso al fútbol argentino para volver a calzarse la banda roja sobre el pecho. El jugador, que se encuentra en el Zenit de Rusia, le respondió afirmativamente. Ahora dependerá de que los directivos argentinos aceleren en la negociación con el club de San Petersburgo para intentar conseguir los servicios del centro delantero de 24 años.

Por otro lado, a River le ofrecieron a varios jugadores. Uno de ellos es Román Vega, un lateral izquierdo de 21 años que también juega en el Zenit. Este es uno de los puestos en el que Gallardo necesita un reemplazante de Marcos Acuña, ya que Milton Casco es uno de los jugadores a los que no les van a renovar el contrato. También fue ofrecido Fausto Vera, mediocampista central de 24 años, que está en el Atlético Mineiro de Brasil. El Muñeco lo analiza como una de las posibilidades, al igual que Vega y Gastón Hernández, uno de los marcadores centrales de San Lorenzo.

Fausto Vera es otro de los futbolistas ofrecidos a River Plate para 2026 (REUTERS/Cristina Sille)

El puesto de mediocampista central es otro de los que River necesita reforzar a partir de la ida de Enzo Pérez así como también el de marcador central, ya que el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Sebastián Boselli podrían irse al no ser tenidos en cuenta por el entrenador. Ambos arrancarán desde atrás en su consideración el año próximo, luego de las flojas actuaciones que tuvieron en este 2025.

Por último, en la medida que sea posible, River buscará reforzarse con futbolistas que lleguen a préstamo y con opción de compra o a través de la adquisición de porcentajes de los futbolistas con el fin de transformarse en socios de los clubes vendedores. Esto, evidentemente, es para evitar frustraciones como lo que ocurrió tras las compras del paraguayo Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo a Talleres de Córdoba. Ambos futbolistas no estuvieron en el nivel esperado, especialmente el integrante de la selección de Paraguay.