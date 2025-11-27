Deportes

El curioso método de entrenamiento que aplicó Simeone en el Atlético de Madrid: “Aprovecha las propiedades de la naturaleza”

El equipo español adoptó una táctica particular para el reacondicionamiento físico tras la victoria frente al Inter de Milán por la Champions

La sesión de entrenamiento regenerativo del Atlético Madrid

El Atlético de Madrid logró una importante y agónica victoria frente al Inter de Milán, por la quinta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League. En la vuelta a los entrenamientos, los dirigidos por Diego Simeone adoptaron una manera muy particular para reacondicionar sus cuerpos: practicaron descalzos.

La sesión de este jueves tuvo un carácter regenerativo para los futbolistas que fueron titulares frente al conjunto italiano. Según Marca, estos jugadores realizaron ejercicios suaves y caminaron descalzos sobre el césped antes de retirarse a los vestuarios, siguiendo la rutina habitual tras partidos de alta exigencia.

El medio español explicó que esta llamativa medida es utilizada por el Colchonero “para aprovechar las propiedades del sol y la naturaleza”. Además, entre los que no alcanzaron los 45 de juego, como Koke, Marc Pubill y Nico González, la jornada incluyó un partido de futvoley junto a Gustavo López, después de completar una breve sesión de recuperación física.

Los jugadores del Atlético Madrid
Los jugadores del Atlético Madrid entrenaron descalzos

Por otro lado, los futbolistas que no participaron en el encuentro ante el Inter, entre ellos Tiago Almada, Giacomo Raspadori y Clément Lenglet, llevaron a cabo un entrenamiento de mayor intensidad sobre el terreno de juego. Marca detalla que la preparación colectiva para el enfrentamiento contra el Oviedo se completará el viernes, cuando toda la plantilla disponible se ejercite en conjunto. Permanecen en la enfermería Marcos Llorente y Robin Le Normand, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Sumado a eso, la reaparición de Jan Oblak en los entrenamientos del Atlético ha generado optimismo en el entorno rojiblanco. El guardameta esloveno, ausente en los dos últimos compromisos por molestias en la rodilla, ha retomado su puesto bajo los palos en una sesión que estuvo marcada por el ambiente distendido y la satisfacción del grupo tras el triunfo europeo.

El regreso de Oblak se produce después de un periodo en el que, a pesar de su dedicación en el gimnasio, no logró superar las molestias para participar en los encuentros anteriores. El martes intentó ejercitarse sobre el césped, aunque sin éxito. Finalmente, este jueves ha completado el entrenamiento con normalidad, lo que permite anticipar su disponibilidad para el próximo partido, programado para el sábado ante el Oviedo.

Durante la ausencia de Oblak, Juan Musso asumió la responsabilidad en la portería, rindiendo a un nivel notable tanto en el duelo ante el Getafe como en su debut en la Liga de Campeones con el Atlético. A pesar de la solvencia mostrada por el argentino, la noticia del retorno del esloveno ha sido recibida como un aliciente adicional en el vestuario.

En cuanto al desarrollo del partido en Madrid, el Atlético se impuso con goles de Julián Álvarez y José María Giménez, mientras que Piotr Zielinski descontó para el conjunto italiano. El tanto decisivo llegó en tiempo de descuento, cuando Giménez aseguró los tres puntos para el equipo local.

Con este resultado, el Atlético de Madrid alcanzó nueve puntos en cinco partidos, ubicándose en la 12° posición, dentro de la zona de playoff y a solo una unidad de los ocho primeros puestos que otorgan la clasificación directa a octavos de final. Por su parte, el Inter perdió el invicto tras cuatro victorias consecutivas y ahora comparte la segunda ubicación con París Saint-Germain (PSG), Bayern Múnich y Real Madrid, todos con 12 puntos, por detrás del líder Arsenal, que suma 15 puntos.

