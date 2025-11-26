Red Bull confirmó cuándo informará los pilotos de sus equipos para la Fórmula 1 en 2026

Max Verstappen, baluarte de Red Bull, delante de Liam Lawson, quien mejoró cuando volvió a Racing Bulls (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Es grande la expectativa sobre la conformación de las dos escuderías de Red Bull en la Fórmula 1 para 2026. El único fijo es Max Verstappen en el equipo principal, pero hay cuatro nombres para las tres butacas restantes, la del compañero del neerlandés y las dos del team satélite, Racing Bulls. Con la confirmación de sus nombres se completará el staff de los 22 pilotos para el venidero ejercicio.

La incertidumbre sobre el futuro de Liam Lawson (hoy en Racing Bulls) en la F1 se ha intensificado tras las recientes declaraciones de Laurent Mekies, director del equipo Racing Bulls, quien ha pospuesto la decisión sobre la alineación de pilotos de Red Bull para la temporada 2026. Este anuncio afecta directamente tanto a Lawson como a Yuki Tsunoda (actual compañero de Verstappen), quienes permanecen entre los pocos pilotos de la parrilla sin confirmación para el próximo ciclo competitivo. El neozelandés comenzó el año como compañero de Verstappen, pero en la tercera fecha fue reemplazado por el japonés y volvió a Racing Bulls.

Verstappen posee vínculo hasta 2028, pero habría algunas cláusulas resolutorias. De momento, el cuádruple campeón mundial fue asegurado para la próxima temporada en Red Bull. Se sumaría la presencia de Isack Hadjar, que en su temporada debut tuvo buenas actuaciones que incluyeron un podio en Países Bajos, donde resultó tercero, y cosechó 51 puntos. El francés de 21 años suena para ser promovido al equipo principal en 2026.

La situación de Lawson se ha visto marcada por la falta de información sobre cuándo se tomará una decisión definitiva. Según Nextgen Auto, el propio piloto neozelandés desconoce el momento en que Red Bull resolverá su futuro, después de que la escudería haya aplazado la determinación de sus alineaciones. Inicialmente, la dirección del equipo tenía previsto anunciar la composición de sus planteles para 2026 durante el Gran Premio de la Ciudad de México, programado para finales de octubre.

Laurent Mekies confirmó cuándo se dará a conocer el staff completo de los pilotos de Red Bull (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sin embargo, tras la vigésima ronda de la temporada, Laurent Mekies comunicó que tanto Tsunoda, Hadjar, Lawson como el prometedor miembro de la academia, Arvid Lindblad (séptimo en la Fórmula 2), deberán esperar aún más para conocer su destino en la Máxima. El propio Mekies, tras el Gran Premio de Las Vegas, declaró a Nextgen Auto: “Anunciaremos nuestra alineación inmediatamente después de Qatar”. Añadió, con una sonrisa: “Solo una semana más de paciencia”.

De los mencionados, el que menos chances tendría es Tsunoda, quien se incorporó al universo de Red Bull en 2019 de la mano de Honda. Con la salida de los motores japoneses en reemplazo de Ford para 2026, el nipón estaría afuera.

Mekies asumió el cargo de jefe del equipo Red Bull luego de la desvinculación de Christian Horner a mitad de la temporada. El ex responsable de la escudería de la bebida energizante quedó en el ojo de la tormenta luego de las acusaciones por un comportamiento inapropiado con una compañera de trabajo y también por el mal rendimiento del equipo en la primera parte del año.

La 23ª fecha de la temporada dará inicio en el Circuito Internacional de Losail este viernes, con la inclusión de una carrera Sprint el sábado y la carrera principal el domingo. El campeonato concluirá la semana siguiente en Abu Dhabi y Max Verstappen tiene posibilidades de revalidar su corona y convertirse en quíntuple.