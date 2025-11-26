El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El triunfo de Juan Manuel "Cochito" López en su primera carrera en la Fórmula 3 Italiana

Tiene la sonrisa dibujada en su rostro y mantiene la simpatía de aquellos tiempos en la que siendo un adolescente dejó el país detrás del sueño llamado Fórmula 1. Juan Manuel “Cochito” López es una de las voces de las transmisiones de la Máxima para Latinoamérica, y desde hace unos años se convirtió en uno de los comentaristas de lujo, debido a su experiencia como piloto. Se retiró con apenas 34 años y una década más tarde se lo puede ver en alguno de lo Grandes Premios. Fue en San Pablo donde con su habitual amabilidad aceptó la charla con Infobae para contar su interesante historia.

Hijo del gran Cocho López, su futuro como piloto estuvo cantado. Confiesa que su nombre “no sabe si fue un homenaje a Fangio o fue en referencia a Juan Manuel de Rosas”. Con apenas 15 años comenzó a correr en la Fórmula Renault en 1995 y dos años más tarde inició su camino internacional con la Fórmula 3 Sudamericana. Su irrupción en Europa fue con todo, ya que ganó en su debut absoluto y fue en la Fórmula 3 Italiana en Vallelunga, en 1999. Llegó a tener un precontrato con el equipo Benetton para sumarse a su academia y correr en la Fórmula 3000, actual Fórmula 2, pero la crisis de 2001 truncó esa posibilidad.

“Cuando era chico me tocó justo el final de una buena etapa, que era en el año ‘98, ‘99, 2000, hasta el 2001, donde estuve muy cerca de la F1, o sea, las categorías previas, la Fórmula 3, Fórmula 3000. Pero por la crisis se derrumbó todo. Por ahí tendría que haber nacido cinco años antes (risas). Pero bueno, la realidad es que tuve la posibilidad de estar afuera, hacer una buena experiencia en esas categorías. Después, por estas cuestiones de la vida y por nuestro país, como es inestable, tuve que volver a Argentina”, recuerda en diálogo con este medio en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo de F1.

Juan Manuel "Cochito" Cochito López peleando por el triunfo en el TC 2000 en Paraná 2002. Hizo una gran maniobra para superar a Juan Manuel "Pato" Silva. Por primera vez un Alfa Romeo lideró en la categoría

Se fue a Europa siendo un adolescente y confiesa las dificultades para poder comunicarse en aquella época, cuando Internet estaba en pañales y no existían las redes sociales. “No había WhatsApp, no había nada. Había un celular, uno que se abría con la tapita que servía para mandar un mensaje de texto y tenía 400 teclas. Salía una fortuna poder llamar o mandar un mensaje. Se hablaba un ratito por día. Así que fue una época mucho más difícil y más dura. Pero era un sacrificio que valía la pena porque estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces, en mi caso, yo creo que más allá de los momentos difíciles, lo disfruté y valoro mucho la posibilidad que tuve de vivir todo eso”, afirma. “Viví en Inglaterra y en Italia varios años. Era muy difícil. Un poco lo que cuenta Franco (Colapinto), pero yo lo viví hace 25 años”, subraya.

Hizo su camino en Europa y llegó la oportunidad con Benetton. “Yo corrí primero con la Fórmula 3, con el equipo Prema y con el equipo Manor. Después, tenía un precontrato para empezar Fórmula 3000 con el equipo Benetton Junior. De hecho, habíamos tenido la chance antes de hacer algo con Minardi y medio que nosotros dijimos que no porque teníamos bastante avanzado el tema este de Benetton en ese momento, que era el primer equipo que empezaba con una academia y comenzaron con Jarno Trulli en la Fórmula 3 Alemana y después entre los más cercanos a mi edad siguió Fernando Alonso”, explica el porteño.

Sin embargo, la crisis argentina impidió plasmar el vínculo con Benetton, cuya estructura era la base de lo que hoy es Alpine. “Tenía siempre contacto con ellos. La idea era hacer seis pruebas en la F1 y hacer todo ese año (2001) de Fórmula 3000. Me volví de vacaciones para fines de noviembre y me acuerdo que el 3 de diciembre explotó todo con el corralito. Los cambios de Gobierno y la historia que todos sabemos”, relata.

Juan Manuel "Cochito" Cochito fue Macho Bus en el programa de Nicolás Repeto

El delicado contexto económico de 2002 le impidió regresar al Viejo Mundo y aceptó la propuesta de su padre para correr en el TC 2000 en una escudería con toque italiano, ya que lo hicieron sobre sendos Alfa Romeo 146. “Tal vez no era lo que más quería. Yo de hecho me fui con una idea y nunca fui muy amante del automovilismo local. Medio que al principio estaba deprimido un poco por lo que había pasado, porque no entendía nada, imagínate que a los 20 o 21 años, después de haber vivido por ahí 10 años del uno a uno y todo esto con lo que yo me crié, en mi cabeza y a esa edad, no me imaginaba nunca que por ahí se podía cortar mi carrera por una crisis en el país. Podía pasar cualquier cosa, pero nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a ser por una razón ajena, externa como fue. Entonces, cuando volví, la verdad que estuve el primer año bastante caído, no tenía tantas ganas de correr. Pero mi viejo me impulsó y me dijo: ‘Bueno, me sumo al equipo de Alfa Romero en el TC 2000’.

En 2005 se incorporó al Top Race en otro proyecto armado por su padre: un equipo que representaba al club de sus amores, River Plate y fue compañero de Juan María Traverso, también hincha del elenco millonario. Corrieron con dos Ford Mondeo con los colores blanco y la banda roja. La presentación de la escudería fue en el mismo Monumental.

Aunque luego surgió la posibilidad de regresar a Europa y corrió para Ferrari en Gran Turismo (GT). “Eso fue en GT2, se dio también medio de casualidad, como suceden las cosas que a veces uno no espera, no las busca y a veces se dan situaciones. Me llamó un compañero de equipo mío, un sueco que corrió conmigo en Fórmula 3 en el equipo Prema y que había sido campeón del campeonato de GT en Europa. Su compañero se había ido a otro equipo y me invitó a una carrera. Yo no tenía muchas ganas de ir, estaba medio desanimado de todo. Pero fui y anduve muy bien en esa carrera que me invitaron y ahí me invitaron a otra más. La segunda que me invitaron ganamos y me hicieron correr hasta fin de año. No me contrataron, pero no me hacían pagar nada tampoco. Corrí hasta fin de año y peleamos el campeonato. Al año siguiente fuimos campeones en España. Eso me posibilitó volver al nivel internacional y ya vincularme después con Ferrari de forma oficial”.

El día de la presentación del equipo del Top Race armado por su padre, con los colores de River Plate. Fue compañero del Flaco Traverso (@cochitolopez)

De esa época en Gran Turismo subraya que “tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente en otra categoría, en otro tipo de autos, pero por lo menos lo pude hacer de forma profesional y ser piloto de Ferrari. La verdad que eso sirvió también para estar donde estoy hoy, la experiencia de tantos años afuera de alguna manera la puedo transmitir hoy en las transmisiones. También de aquella etapa en monopostos”.

En esos años fue invitado al programa de Nicolás Repetto y revela cómo fue lo del “Macho Bus”, un clip osado al que se animó: “Era la época esta que estaba peleando el campeonato y hubo bastante difusión y prensa. Estuve en el programa de Nico y tuve la suerte de ganar el auto, encima. Así que es una linda experiencia, un lindo recuerdo”.

De sus dos etapas europeas guarda en sus retinas “mi primera carrera que gano en la Fórmula 3 Italiana, en Vallelunga, porque fue mi debut en la categoría. Gané varias carreras en GT, pero mi carrera más importante y la alegría más grande que tuve en el automovilismo fue esa en Italia porque les pude ganar a pilotos que conocían ese circuito de memoria y tenían más experiencia que yo en esos autos. Ese primer fin de semana se dio todo ya que salí primero y segundo en las dos carreras. Fue el domingo más feliz de mi vida ya que siendo debutante me fui siendo líder del campeonato”. Entre sus rivales en la Fórmula 3 Italiana y la Británica recuerda a “Jenson Button, Takuma Sato y Antonio Pizzonia”.

En una de sus victorias en el GT Español, donde fue campeón con Ferrari (@cochitolopez)

Hasta hace unos años estuvo considerado en el primer nivel internacional y llegó a desarrollar el primer auto de la Fórmula E. Más tarde comenzó con su actual labor como comentarista: “Se fue dando medio de forma natural, no fue buscado ni preparado. No es que yo pensaba en algún momento dejar de correr y dedicarme a esto y se fue dando un poco casualmente cuando estaba con la Fórmula E, que empecé a hacer algunas cosas con Fox y después, justo también nació mi hijo. No quería estar tanto tiempo afuera, no quería quedarme instalado en Europa. Y esto fue como una transición que después fue creciendo y terminamos ahora en la Fórmula 1”.

De alguna manera, Cochito quedó vinculado a la Máxima. Quizá no como él soñó en aquellos años en los que estuvo a punto de ser reclutado por Benetton. Factores externos se lo impidieron, pero nadie le quita lo vivido en su campaña internacional y hoy es voz autorizada por la riqueza en sus comentarios llenos de experiencia arriba de un auto de carrera.

Con Fernando Tornello, el relator de la carreras de la F1 (@cochitolopez)