Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

Trágica muerte en el motociclismo

La comunidad del motociclismo acrobático enfrenta el impacto por la muerte del piloto brasileño Lurrique Ferrari, quien falleció tras sufrir un accidente durante una función del Hot Wheels Epic Show en Beto Carrero World, el mayor parque temático de Brasil. El siniestro ocurrió el pasado domingo en la ciudad de Penha, ubicada en el estado de Santa Catarina, ante cientos de espectadores que llenaban las gradas del recinto.

Lurrique Ferrari, de 36 años, ejecutaba una maniobra de alta dificultad sobre su motocicleta cuando perdió el control y terminó golpeando con violencia la cabeza contra una rampa en el circuito del show. A pesar de recibir asistencia inmediata por el equipo médico de emergencia del parque, y ser trasladado de urgencia al hospital, los esfuerzos quirúrgicos no lograron revertir el grave traumatismo craneoencefálico que le provocó la caída.

El accidente ocurrió frente al público, incluyendo familias y niños, generando conmoción entre los asistentes y el entorno laboral del piloto. Numerosos videos y testimonios circularon en redes sociales durante las horas posteriores al hecho, reflejando la magnitud del impacto en la comunidad brasileña, especialmente en el ámbito de los deportes extremos y los espectáculos acrobáticos con vehículos motorizados.

El piloto brasileño Lurrique Ferrari falleció tras un accidente durante un show

El parque temático Beto Carrero World divulgó un comunicado a través de sus redes, donde lamentó oficialmente el fallecimiento de Ferrari y confirmó su atención médica inmediata. La dirección del parque aseguró en su mensaje: “En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”.

La empresa también subrayó que está proporcionando apoyo integral a los familiares del piloto y puso en marcha sus protocolos internos para colaborar en la investigación y analizar posibles factores que desencadenaron el incidente. El parque suspendió temporalmente todas las funciones futuras del Hot Wheels Epic Show para permitir una revisión minuciosa de los estándares de seguridad del espectáculo.

La trayectoria de Lurrique Ferrari se desarrolló durante años dentro del ambiente competitivo y profesional de los saltos y acrobacias sobre motocicletas. Reconocido por su precisión y constancia, era también una voz relevante para la promoción del motociclismo como disciplina deportiva y de entretenimiento seguro. La prensa local señala que el piloto realizaba rutinas de entrenamiento a diario dentro de las instalaciones de Beto Carrero World y mantenía una activa participación en el ciclo de presentaciones nacionales e internacionales del espectáculo Hot Wheels Epic Show, en el que colaboró como figura destacada. Compañeros y técnicos del grupo lo describieron como una persona centrada, dedicada y comprometida con los estrictos protocolos de seguridad requeridos para ese tipo de shows.

La Policía Civil de Penha inició peritajes en el escenario tras el accidente y recopiló registros de las cámaras de vigilancia internas con el propósito de dilucidar las causas que llevaron a la mala ejecución de la acrobacia. Las primeras conclusiones se mantienen reservadas mientras continúa la investigación judicial. Paralelamente, el Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina acompaña la causa y podría emitir recomendaciones adicionales sobre los estándares de seguridad laboral en espectáculos públicos que impliquen riesgo físico para los trabajadores.

Lurrique Ferrari falleció a los 36 años (@lurrique_stuntrider)

“Era un piloto dedicado, preciso y comprometido, con una rutina diaria de entrenamiento dentro del propio parque”, relataron miembros de su equipo ante medios nacionales.

Según la organización del Hot Wheels Epic Show, la seguridad de los pilotos y el mantenimiento riguroso de los circuitos constituyen una prioridad, lo que ha llevado a la cancelación de presentaciones hasta obtener un abordaje técnico completo de la situación.

Mientras avanza la investigación judicial y técnica, el nombre de Ferrari permanece como referencia en el mundo de los deportes acrobáticos de Brasil. Diversas agrupaciones del motociclismo local compartieron mensajes de despedida, subrayando la pérdida para la disciplina y el impacto de su ejemplo profesional en generaciones más jóvenes atraídas por la práctica segura de acrobacias en motocicleta.