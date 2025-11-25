Increíble error de Galarza Fonda y arremetida de Martirena: la lupa sobre el gol con el que Racing eliminó a River del Clausura

El pase de Racing Club a los cuartos de final del Torneo Clausura se definió en una noche cargada de emociones en el estadio Presidente Perón, donde el equipo dirigido por Gustavo Costas superó 3-2 a River Plate en un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto. El gol decisivo llegó en el tiempo de descuento tras un claro error de Matías Galarza Fonda, sellando la clasificación de la Academia y dejando sin respuesta al conjunto de Marcelo Gallardo.

Este resultado no solo eliminó al equipo dirigido por Gallardo, sino que también dejó a River dependiendo de que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagren campeones para poder acceder a la Copa Libertadores 2026.

El reloj marcaba que ya habían transcurrido 48 minutos de la segunda etapa, el tanteador indicaba que los equipos empataban 2-2, cuando el elenco de Avellaneda encontró el tanto definitivo, obra de Gastón Martirena.

River había logrado dar vuelta el resultado tras ir perdiendo desde los tres minutos de juego, pero Racing igualó las acciones luego de un gol en contra de Lucas Martínez Quarta. Desde ese momento, el equipo dirigido por Gustavo Costas tuvo la iniciativa de ir a buscar la clasificación antes de que terminaran los 90 minutos regulares y evitar el tiempo suplementario.

Antes de que la Academia lograra el empate, Gallardo decidió mandar a la cancha a Juan Portillo y a Galarza Fonda, en reemplazo de los exhaustos Enzo Pérez e Ignacio Fernández, para refrescar la zona de la mitad de la cancha y controlar los embates del local, pero el equipo mostró signos de fatiga y desaprovechó oportunidades clave.

Una de las más claras llegó a los 40 minutos, cuando Ian Subiabre, tras recibir en soledad, ejecutó un centro defectuoso que frustró una ocasión inmejorable. Racing también estuvo cerca de definir el partido antes del cierre, cuando una pirueta de Maravilla Martínez, tras un pase de Santiago Sosa, rozó el gol de la clasificación.

De todos modos, era Racing el que mantenía el control del juego. Cuando todo parecía que se encaminaba al alargue, un centro de Toto Fernández fue rechazado a medias por Lautaro Rivero. Allí, el balón quedó para Galarza Fonda, que, en lugar de rechazar de primera, quiso controlar de pecho con cierta displicencia. Ese fue el momento en el que Martirena aprovechó el error conceptual del mediocampista paraguayo y le quitó el balón.

La pelota le quedó a Maravilla Martínez que remató de primera y exigió a Rivero a tapar el disparo. Sin embargo, el balón quedó dentro del área y el lateral de Racing volvió a cabecear, Franco Armani tapó, pero el rebote volvió a quedar a merced de los atacantes locales. Martirena primereó a Martínez y metió el gol para desatar la locura de todo el Cilindro de Avellaneda.

“Esto es fútbol. Tenés un año espectacular y es difícil. Con poco o mucho, jugando bien o mal, siempre nos queda una. Es lo que transmite Gustavo (Costas), mucho compromiso, corazón, nos pueden criticar porque jugamos poco o bien, pero siempre tenemos algo”, expresó Martirena tras el partido.

Con este resultado, Racing Club se instala entre los ocho mejores del torneo, mientras que River Plate queda a la espera de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones internacionales, en un semestre que quedará para el olvido.