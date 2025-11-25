Franco Colapinto correrá el GP de Qatar de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto saldrá a pista en el GP de Qatar (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Franco Colapinto afrontará las últimas dos fechas del calendario de la Fórmula 1 y el próximo fin de semana saldrá a pista en el Circuito Internacional de Lusail en el Gran Premio de Qatar, que ofrecerá la última carrera Sprint del año. Tras un GP de Las Vegas complicado, en el que logró avanzar a la Q2, pero en la largada sufrió un toque de Alex Albon que le daño el difusor y con eso complicó el resto de la prueba, el piloto argentino intentará cerrar de la mejor forma el año con su Alpine.

El desarrollo del fin de semana será especial por tratarse del último con Sprint. Por eso habrá sólo una práctica libre: el viernes 28 a las 10.30 (hora argentina) se desarrollará el entrenamiento. Acto seguido, llegará la hora de la clasificación a la carrera rápida (14.30). El sábado 29 se llevará a cabo la Sprint (11) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (15) que definirá la grilla de partida de la carrera a 57 giros que se disputará el domingo 30 desde las 13 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, abandonó por un despiste la Sprint y finalizó en el 15° lugar la carrera principal. En el circuito urbano de Las Vegas, vio la bandera de cuadros en el puesto 17.

La del próximo fin de semana será la 4° edición del GP de Las Vegas en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.419 metros), el trazado cuenta con sólo una zona de DRS, 16 curvas y una larga recta. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Lando Norris (2024) con un tiempo de 1:22.384. El año pasado, Max Verstappen celebró en Medio Oriente a bordo de su Red Bull y aseguró su cuarto título del mundo en la F1.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE QATAR

Viernes 28 de noviembre

Práctica Libre: 10.30 (Argentina)

Clasificación Sprint: 14.30 (Argentina)

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 30 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El Circuito del GP de Qatar de F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull) – 366 George Russell (Mercedes) – 294 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz (Williams) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan* (Alpine) – 0

* Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

McLaren* – 756 Mercedes – 431 Red Bull Racing – 391 Ferrari – 378 Williams – 121 Racing Bulls – 90 Haas – 73 Aston Martin – 72 Sauber – 68 Alpine – 22

* Se consagró campeón en el GP de Singapur