Se quedaron parados en protesta por el arbitraje y cayeron 6-0: el reclamo de los jugadores de un equipo argentino que se hizo viral

Famaillá optó por no oponer resistencia en el segundo tiempo del partido contra Tucumán Central por estar en desacuerdo con los fallos del juez

La actitud de Famaillá en el partido contra Tucumán Central

La tarde en la que Tucumán Central logró una victoria abultada por 6 a 0 sobre Famaillá quedó marcada por un episodio inusual: el equipo visitante optó por permanecer inmóvil en el campo, negándose a disputar el balón como forma de protesta por el arbitraje, en un encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la zona norte del Regional Amateur.

El desarrollo del partido en Villa Alem estuvo signado por la tensión desde el primer tiempo. Tucumán Central se adelantó rápidamente en el marcador con dos goles de Diego Velárdez y uno de Miguel Borquez, estableciendo un 3 a 0 que encendió la polémica.

Desde el banco de Famaillá se denunció que el primer tanto hubo falta y que existió una posición adelantada en el segundo, lo que generó airados reclamos dirigidos al asistente Jorge Sosa, quien ya había estado a cargo de la semifinal liguista entre el Rojo y Graneros. La situación se agravó al filo del descanso, cuando el técnico Ernesto Luna fue expulsado por protestar de manera descontrolada.

Los jugadores de Famaillá se quedaron parados en el partido contra Tucumán Central

La reanudación del encuentro tras el entretiempo estuvo marcada por la incertidumbre. Aunque Famaillá regresó al campo, lo hizo únicamente para cumplir con el trámite formal, sin oponer resistencia a su rival.

En ese contexto, Tucumán Central amplió la diferencia con otros tres goles, obra de Velárdez, César Abregú y Francisco Gramajo, que solo sumaron a la estadística. La actitud del visitante constituyó una señal inequívoca de ruptura y descontento con la conducción arbitral. Con el correr del tiempo, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

“No es que nosotros tomamos alguna medida, hicimos lo que estaba a nuestro alcance para mostrar nuestra disconformidad con el árbitro debido a que pasaron muchas situaciones antes del gol. Nosotros tuvimos un jugador lesionado cerca de cinco minutos en cancha. El árbitro nunca paró el partido y no permitió el ingreso de nuestros auxiliares para atenderlo”, se excusó el DT Luna en diálogo con LV12 Web.

“En el primer gol hay una falta a Ariel Ríos que se ve un empujón claro. Nos anulan una jugada porque la pelota se fue que la lineman levanta la bandera para sancionar que la pelota se había ido cosa que no pasó. Después, el segundo gol es discutible si es offside o no. Hay situaciones que pasaron antes que rompieron el partido. Los jugadores no tenían ganas de jugar, los tenía llorando en el vestuario y los chicos decidieron tomar la medida de estar adentro del campo pero no atacar y no tener el balón”, añadió.

El desenlace del partido llegó a los 57 minutos, cuando el árbitro Maximiliano Leal decidió suspender el encuentro tras una agresión a la asistente número dos, Flavia Vallejos. Según el informe que el juez del encuentro elevó al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, este incidente fue determinante para la interrupción definitiva del juego.

Con la clasificación ya definida, los cruces de los octavos de final de la Región Norte quedaron establecidos. Tucumán Central, como ganador de la zona 9, enfrentará a Sportivo Guzmán, líder de la zona 8, en un duelo entre equipos tucumanos favorecido por la cercanía geográfica. Por su parte, Central Norte, segundo en ese mismo grupo, se medirá con San Pablo, que encabezó la zona 10.

En otros resultados de la jornada, Sportivo Guzmán se impuso 4 a 1 a Central Norte en Villa 9 de Julio, con dos goles de Lucas Sánchez y uno de Ángel Amaya y Marcos Rodríguez, mientras que Lautaro Rojas descontó para los “Cuervos”. En la zona 10, Sacachispas venció 3 a 0 a San Antonio, aunque no logró la clasificación, ya que Cachorros se impuso 4 a 2 en Salta y aseguró su lugar en la siguiente fase, según informó La Gaceta.

