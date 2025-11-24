El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El gol de Lionel Messi en el duelo entre Inter Miami-Cincinnati por las semifinales de la MLS

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al igualar el récord histórico de asistencias en el fútbol mundial con 404 pases de gol durante la victoria 4-0 del Inter Miami sobre Cincinnati. A sus 38 años, el astro rosarino igualó la marca del legendario Ferenc Puskas y sumó su gol número 896 en 1.134 partidos profesionales, lo que consolidó su vigencia y protagonismo en la Major League Soccer (MLS).

El partido, disputado el domingo, fue una exhibición de Messi, quien participó directamente en los cuatro de los goles de su equipo. El primer tanto llegó a los 19 minutos, cuando el delantero abrió el balón para Mateo Silvetti, se posicionó en el área y finalizó la jugada con un remate de cabeza. En la segunda mitad, el histórico número 10 se enfocó en asistir a sus compañeros: a los 57 minutos, habilitó nuevamente a Silvetti para el 2-0. Posteriormente, a los 62 y 74 minutos, brindó dos asistencias a Tadeo Allende, quien aprovechó los pases en profundidad para ampliar la ventaja y sellar la clasificación del Inter Miami a la final de la Conferencia Este.

Con este resultado, Messi sumó tres asistencias en el encuentro, alcanzando así la cifra de 404 en su carrera profesional, igualando el registro de Puskas. Según datos oficiales de la empresa Opta, el argentino ya disputó 1.134 partidos, en los que convirtió una increíble suma que lo dejó a cuatro tantos de los 900 goles. La distribución de sus tantos con sus diferentes camisetas: 77 con Inter Miami, 32 con Paris Saint-Germain, 672 con Barcelona y 115 con la selección argentina.

En la presente temporada, Messi mantuo un ritmo goleador destacado. Acumula 46 goles en 2025 y fue el máximo anotador de la fase regular de la MLS. En los últimos 10 partidos, participó en 23 goles, ya sea como anotador o asistente, y suma seis tantos en la postemporada. Su aporte ha sido clave para que el Inter Miami avance en la competición y aspire a nuevos títulos.

Messi llegó a las 404 asistencias (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El contexto histórico de este logro resalta la magnitud de la carrera de Messi. Además de igualar el récord de asistencias, se encuentra en la carrera por ser el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol. Su principal competidor por los máximos registros es Cristiano Ronaldo, quien actualmente suma 954 goles en su trayectoria profesional y este domingo anotó un fantástico gol de chilena en lo que fue el 4-1 del Al Nassr ante Al Khaleej por la Saudi Pro League.

El próximo desafío para Messi será la final de la Conferencia Este ante New York City, con la posibilidad de disputar la gran final de la MLS si su equipo resulta vencedor. Además, el argentino mantiene la expectativa de seguir ampliando su legado y acercarse a nuevas marcas históricas.

Mientras Messi continúa sumando hitos, la competencia con Cristiano Ronaldo por alcanzar la cifra de los 1.000 goles mantiene el interés de los aficionados y alimenta la rivalidad entre dos de los máximos referentes del fútbol mundial.

Hay que recordar que La Pulga ya se había posicionado en la cima de los máximos asistidores en la selección argentina y de combinados nacionales el pasado mes de octubre. Tras la goleada por 6-0 ante Puerto Rico, en uno de los amistosos de la ventana FIFA, el rosarino dio dos pases gol y llegó al mágico número de 60 asistencias. De esta manera, dejó atrás a Neymar y al estadounidense Landon Donovan, según detalló la AFA.