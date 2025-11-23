El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años

Una acrobacia en el minuto 96 selló la victoria del Al Nassr sobre Al Khaleej en la Liga Saudí y volvió a poner a Cristiano Ronaldo en el centro de la escena futbolística mundial. El delantero portugués, con una chilena espectacular en el tiempo de descuento, marcó el cuarto gol de su equipo y sumó el tanto número 954 de su carrera profesional, reafirmando su vigencia como uno de los máximos goleadores de la historia.

El partido, disputado este domingo, tuvo un desarrollo intenso y repleto de emociones. João Félix abrió el marcador a los 39 minutos, tras un gol anulado previamente por el VAR, y poco después asistió a Wesley Ribeiro para el segundo tanto del Al Nassr. Al inicio de la segunda parte, Murad Al Hawsawi descontó para el Al Khaleej, generando incertidumbre en el resultado. Más adelante, Sadio Mané amplió la ventaja a los 77 minutos, devolviendo la tranquilidad al conjunto dirigido por Jorge Jesús. La expulsión de Dimitros Kourbelis en los minutos finales inclinó aún más la balanza a favor del local.

El momento culminante llegó cuando Nawaf Boushal envió un centro preciso al área y Ronaldo, con una ejecución acrobática, conectó de chilena para vencerle las manos al arquero y anotar el 4-1 definitivo. El estadio estalló ante la destreza y determinación del capitán, quien a sus 40 años sigue desafiando el paso del tiempo y ampliando una marca goleadora que ya desafía cualquier registro previo.

Con este tanto, Ronaldo se mantiene como arma goleadora del Al Nassr en la presente temporada, con diez goles en el torneo, y sigue de cerca a João Félix, quien encabeza la tabla con once anotaciones. El luso, además, continúa sumando récords y se encuentra a menos de 50 goles de alcanzar la histórica cifra de 1000 tantos oficiales, una meta que solo parece reservada para los elegidos del fútbol.

El Al Nassr, por su parte, atraviesa una racha invicta en la Liga Saudí, con nueve victorias en igual número de fechas, consolidando su posición como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El liderazgo de Ronaldo y el aporte de figuras como Félix, Mané y Boushal han sido determinantes para sostener el paso arrollador del conjunto.

Cada gol acerca a Ronaldo a una marca que trasciende generaciones y confirma su lugar en la élite del deporte. La expectativa por ver al atacante ex Manchester United y Real Madrid alcanzar el millar de goles sigue creciendo, alimentada por actuaciones que, como la de esta jornada, reafirman que su ambición y talento permanecen intactos.

Además de buscar su primer título oficial en el fútbol asiático, va por otro hito en 2026: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con Portugal logró una Eurocopa y una Nations League, pero le falta la Copa del Mundo como frutilla del postre. E intentará la hazaña con una edad inusual.

La genial pirueta del portugués (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Mientras continúa descollando, en las últimas entrevistas dio señales de que el retiro está cerca. “Estoy disfrutando el momento, pero cuando digo pronto, es realmente pronto porque lo di todo por el fútbol. Probablemente será en uno o dos años”, planteó.

He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales. Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”, completó.