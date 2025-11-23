Tras la victoria de Argentinos Juniors ante Vélez, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Hernán López Muñoz, la figura de Argentinos ante Vélez (Fotobaires)

Comenzaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura con el triunfo de Argentinos Juniors. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos, a la espera de conocer a sus próximos rivales.

Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán en la siguiente ronda ante el vencedor del duelo entre Boca Juniors y Talleres, que se jugará mañana en La Bombonera.

A partir de las 22, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a San Lorenzo en el estadio Madres de Ciudades, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión a cargo de TNT Sports.

El domingo continuará la acción con el duelo en el Gigante de Arroyito entre el Campeón de Liga y líder de la Zona B, Rosario Central, frente a Estudiantes de La Plata, que se clasificó octavo en la Zona A. El partido comenzará a las 17.30 y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.

A las 20, con arbitraje de Sebastián Zunino, será el turno del segundo plato de la jornada con el cruce entre el Boca Juniors de Claudio Úbeda y el Talleres de Carlos Tevez, quien volverá a pisar La Bombonera. El Xeneize llega al duelo como el mejor equipo de la Zona A, mientras que el elenco cordobés, tras una temporada sufrida, logró meterse como octavos de su grupo.

Los partidos tendrán continuidad el lunes en el Bajo Flores con Deportivo Riestra y Barracas Central a partir de las 17 horas, con Nicolás Ramírez como juez principal. Luego, desde las 19.15, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas recibirá al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. En el cierre de la jornada, Unión de Santa Fe será local ante el sorprendente Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 22.00, con arbitraje de Sebastián Martínez.

Por último, Lanús será local en La Fortaleza ante Tigre el miércoles 26, a partir de las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y en caso de que ningún equipo logre sacar diferencias, habrá tiros desde el punto penal. El conjunto mejor ubicado en la tabla de posiciones tendrá la localía y la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede.

EL CRONOGRAMA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 22/11

Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors

22.00: Central Córdoba (3A) vs San Lorenzo (6B)

Domingo 23/11

17.30 : Rosario Central (1B) vs Estudiantes de La Plata (8A)

20.00: Boca Juniors (1A) vs Talleres de Córdoba (8B)

Lunes 24/11

17.00 : Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)

19.15 : Racing Club (3A) vs River Plate (6B)

22.00: Unión de Santa Fe (2A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7B)

Miércoles 26/11

21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura