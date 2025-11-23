Deportes

Tras la victoria de Argentinos Juniors ante Vélez, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

El Bicho es el primer clasificado a cuartos de final y espera por Boca o Talleres. El cronograma de los cruces

Guardar
Hernán López Muñoz, la figura
Hernán López Muñoz, la figura de Argentinos ante Vélez (Fotobaires)

Comenzaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura con el triunfo de Argentinos Juniors. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos, a la espera de conocer a sus próximos rivales.

Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán en la siguiente ronda ante el vencedor del duelo entre Boca Juniors y Talleres, que se jugará mañana en La Bombonera.

A partir de las 22, en Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a San Lorenzo en el estadio Madres de Ciudades, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión a cargo de TNT Sports.

El domingo continuará la acción con el duelo en el Gigante de Arroyito entre el Campeón de Liga y líder de la Zona B, Rosario Central, frente a Estudiantes de La Plata, que se clasificó octavo en la Zona A. El partido comenzará a las 17.30 y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.

A las 20, con arbitraje de Sebastián Zunino, será el turno del segundo plato de la jornada con el cruce entre el Boca Juniors de Claudio Úbeda y el Talleres de Carlos Tevez, quien volverá a pisar La Bombonera. El Xeneize llega al duelo como el mejor equipo de la Zona A, mientras que el elenco cordobés, tras una temporada sufrida, logró meterse como octavos de su grupo.

Los partidos tendrán continuidad el lunes en el Bajo Flores con Deportivo Riestra y Barracas Central a partir de las 17 horas, con Nicolás Ramírez como juez principal. Luego, desde las 19.15, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas recibirá al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. En el cierre de la jornada, Unión de Santa Fe será local ante el sorprendente Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 22.00, con arbitraje de Sebastián Martínez.

Por último, Lanús será local en La Fortaleza ante Tigre el miércoles 26, a partir de las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y en caso de que ningún equipo logre sacar diferencias, habrá tiros desde el punto penal. El conjunto mejor ubicado en la tabla de posiciones tendrá la localía y la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede.

EL CRONOGRAMA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 22/11

  • Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors
  • 22.00: Central Córdoba (3A) vs San Lorenzo (6B)

Domingo 23/11

  • 17.30: Rosario Central (1B) vs Estudiantes de La Plata (8A)
  • 20.00: Boca Juniors (1A) vs Talleres de Córdoba (8B)

Lunes 24/11

  • 17.00: Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)
  • 19.15: Racing Club (3A) vs River Plate (6B)
  • 22.00: Unión de Santa Fe (2A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7B)

Miércoles 26/11

  • 21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)
Así serán los cruces de
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Temas Relacionados

Torneo ClausuraOctavos de finalCuartos de finalVélezArgentinosSan LorenzoCentral Córdoba

Últimas Noticias

San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanza a los cuartos del Torneo Clausura

Se juega en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con transmisión de TNT Sports

San Lorenzo vence a Central

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino tendrá un nuevo desafío en el trazado urbano de Estados Unidos que contará con Lando Norris iniciando desde la pole

Franco Colapinto largará 15° en

Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos le ganó 2-0 a Vélez y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

El equipo del Mellizo Barros Schelotto quedó eliminado del certamen en Liniers. El Bicho espera por el ganador de Boca y Talleres

Con dos golazos de López

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

El Celeste se mide al Aurinegro en el Estadio Antonio Candini de Córdoba. Transmite TyC Sports

Estudiantes de Río Cuarto y

Los mejores memes de la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana: de la actuación de Losada en modo “Dibu Martínez” a la presencia de Sampaoli

El Granate venció a Atlético Mineiro por penales y los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su creatividad

Los mejores memes de la
DEPORTES
San Lorenzo vence a Central

San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanza a los cuartos del Torneo Clausura

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos le ganó 2-0 a Vélez y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Los mejores memes de la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana: de la actuación de Losada en modo “Dibu Martínez” a la presencia de Sampaoli

TELESHOW
El mensaje de Tini Stoessel

El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum: “Pudiste convertir en arte lo que tanto dolió”

Valeria Mazza agradeció los mensajes de preocupación luego del intento de robo en su casa: “Estamos muy bien”

El festejo de Luis Ventura tras la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propio tema: “Quiero volver a los 90″

La romántica confesión de Nicolás Cabré antes de su boda con Rocío Pardo: “Espero estar con ella hasta el fin de mis días”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un nuevo tipo de

Descubren un nuevo tipo de rugido de león: qué implica este sonido inédito

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron a muerte a 17 personas por presunto espionaje

Periodistas hondureños denunciaron ante la Misión de la UE la creciente violencia política en la campaña electoral

Cómo dejar de procrastinar en solo 2 minutos: la técnica científica que aumenta la productividad

Científicos de Israel desafían 180 años de física con un hallazgo sobre la luz