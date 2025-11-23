Deportes

Los mejores memes del GP de Las Vegas de Fórmula 1: del “boicot” de Piastri a Norris a la foto viral de Colapinto con Verstappen

El caótico Gran Premio tuvo un desenlace inesperado por la descalificación a los dos McLaren. Así reaccionaron en las redes

Los mejores memes del GP
Los mejores memes del GP de Las Vegas de Fórmula 1: del “boicot” de Piastri a Norris a la foto viral de Colapinto con Vestappen

La inesperada descalificación de los McLaren en el Gran Premio de Las Vegas transformó el panorama del campeonato de Fórmula 1 intensificó la disputa por el título mundial y alteró la clasificación de pilotos y equipos en la recta final de la temporada. La sanción, resultado de una infracción técnica detectada en los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri, benefició directamente a Max Verstappen, quien ahora comparte la segunda posición del campeonato y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar su quinto título consecutivo.

La exclusión de ambos McLaren de la clasificación de la carrera supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris había obtenido por su segundo puesto y de los 12 puntos que Piastri sumó al finalizar cuarto. Esta sanción, idéntica para ambos pilotos pero emitida en documentos separados, se aplicó tras escuchar a los directores del equipo y a los responsables técnicos de la FIA. El impacto en la clasificación fue inmediato: Verstappen igualó a Piastri en la segunda posición del Mundial de Pilotos con 366 puntos, mientras que Norris se mantiene líder con 390, apenas 24 unidades de ventaja y con 58 puntos aún en juego en las dos últimas pruebas: el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dhabi. El australiano Piastri conserva la segunda plaza por contar con una victoria más que Verstappen (siete frente a seis).

La sanción a Norris tras
La sanción a Norris tras el GP La Vegas de Fórmula 1
La sanción a Piastri tras
La sanción a Piastri tras el GP La Vegas de Fórmula 1

La reconfiguración de los resultados en Las Vegas permitió a George Russell ascender al segundo puesto, logrando así su mejor resultado de la temporada, y a Andrea Kimi Antonelli sumar su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc terminó cuarto, Carlos Sainz subió a la quinta posición, e Isack Hadjar, Nico Hülkenberg y Lewis Hamilton también escalaron posiciones. Esteban Ocon y Oliver Bearman ingresaron en el top diez, tras haber finalizado originalmente fuera de los puntos.

En el plano deportivo, la carrera de Norris estuvo marcada por una salida desde la pole y una intensa lucha con Verstappen en la primera curva, donde perdió posiciones tras salirse de pista. El británico logró recuperar hasta la segunda plaza, pero en las últimas vueltas su ritmo decayó notablemente, perdiendo hasta cuatro segundos por vuelta respecto a Russell. Por su parte, Piastri protagonizó una remontada tras caer al séptimo lugar en la primera vuelta debido a un toque con Liam Lawson. El australiano finalizó quinto en pista, pero ascendió a la cuarta posición tras la penalización de Kimi Antonelli, aunque luego sería descalificado.

El Gran Premio de Las Vegas también fue escenario de la lucha de Franco Colapinto con un Alpine que volvió a mostrar carencias de ritmo. El piloto argentino, de 22 años, finalizó en la decimoquinta posición tras una carrera marcada por una accidentada largada y una gestión de neumáticos condicionada por el bajo rendimiento del monoplaza. En el inicio, Gabriel Bortoleto (Sauber) tocó a Lance Stroll (Aston Martin), quien a su vez impactó a Pierre Gasly, compañero de Colapinto. El propio Colapinto sufrió un toque de Alex Albon (Williams), dañando el difusor de su coche, un elemento clave para la adherencia y la velocidad.

La victoria en Las Vegas fue para Max Verstappen (Red Bull), que suma su sexto triunfo en el año y mantiene vivas sus opciones en la lucha por el campeonato. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), tras la exclusión de los McLaren. El tramo final de la temporada se presenta sin respiro, con la penúltima fecha programada para el próximo fin de semana en el Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Losail, y la cita final una semana más tarde en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.

La batalla por el título de la Fórmula 1 se encuentra más abierta que nunca. Norris lidera el campeonato con 390 puntos, seguido por Piastri y Verstappen, ambos con 366. Restan dos fechas y 58 puntos en juego: veinticinco en cada carrera dominical de Qatar y Abu Dhabi, y ocho por la Sprint que se disputará el sábado próximo en Lusail. Si el británico logra mantener o ampliar su ventaja a veintiséis unidades sobre el australiano tras la próxima carrera, se proclamará campeón mundial por primera vez en su carrera.

La Fórmula 1 encara sus dos últimas citas con la expectativa de un desenlace imprevisible tras el vuelco provocado por la descalificación de los McLaren. La caótica largada, el toque de Albon que perjudicó a Colapinto, el “boicot” de Piastri a Norris tras la sanción y la ilusión de verlo celebrar un nuevo título a Vestappen, fueron algunos de los temas que eligieron los usuarios de las redes sociales. De los cientos de memes que aparecieron antes y después de la carrera, se destacó uno con el saludo entre Colapinto y Max.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ EL GP DE LAS VEGAS DE FÓRMULA 1:

