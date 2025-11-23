Los 5 países con menos habitantes que jugaron una Copa del Mundo

Los últimos cupos para la Copa del Mundo 2026 se disputan con intensidad y pasión en cada rincón del continente (foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

La clasificación al Mundial 2026 está en su etapa decisiva y son 42 de 48 los equipos asegurados para el torneo más grande en la historia del fútbol. Esta edición, que se disputará en Norteamérica, quedará marcada por varias sorpresas y gestas históricas, especialmente desde la región del Caribe.

En las últimas horas, Curazao protagonizó uno de los capítulos más destacados al transformarse en la nación con menor población en lograr un lugar en la Copa del Mundo tras empatar sin goles frente a Jamaica en Kingston, resultado que le permitió liderar su grupo y alcanzar un logro que parecía inalcanzable para una federación de estas dimensiones.

Casi en paralelo, Haití firmó otra de las grandes gestas de las eliminatorias centroamericanas tras imponerse 2-0 sobre Nicaragua —jugando como local en Curazao debido a la delicada situación interna del país— y consiguió su primer pase mundialista desde 1974.

Estas proezas se suman a una larga tradición de equipos que, pese a tener poblaciones reducidas y recursos limitados, lograron desafiar las probabilidades y llegar a la máxima cita del fútbol.

Los 5 países más pequeños que disputaron una Copa del Mundo

1- Curazao

Los jugadores de Curazao festejan tras empatar con Jamaica y asegurarse su primera participación en Mundiales (AP Photo/Collin Reid)

Con 133.000 habitantes, el equipo conducido por el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat se convertirá en la nación más pequeña en jugar una Copa del Mundo. Los azules llegaron invictos a la fase definitiva de clasificación en CONCACAF y, tras conseguir un empate clave ante Jamaica en Kingston, aseguró su primera participación en los Mundiales.

En marzo de 2023, la selección argentina disputó un amistoso ante Curazao en Santiago del Estero, un partido que terminó con una amplia victoria 7-0 para los campeones del mundo. Los caribeños eran vistos como un rival modesto, sin grandes logros internacionales y muy lejos del escenario de una Copa del Mundo.

Sin embargo, solo dos años más tarde, y contra todo pronóstico, lograron lo impensado al clasificarse de manera inédita.

2- Islandia

La selección Argentina enfrentó a los islandeses en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 (AFP PHOTO / Francisco LEONG)

La isla de 330.000 habitantes sorprendió al planeta fútbol en 2018, al convertirse en el país más pequeño en disputar una Copa del Mundo hasta ese momento. Los “Vikingos” encabezaron el Grupo I de la clasificación europea, superando a selecciones como Croacia, Ucrania y Turquía.

En su debut mundialista, empató 1-1 con Argentina. Sin embargo, las derrotas ante Nigeria y Croacia lo dejaron eliminado en fase de grupos.

3- Cabo Verde

Cabo Verde es otra de las selecciones que dirá presente por primera vez en la Copa del Mundo 2026 (AP Photo/Cristiano Barbosa)

Con un poco más de 520.000 habitantes, Cabo Verde hizo historia semanas atrás al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. El equipo selló su pase tras vencer 3-0 a Esuatini y terminar segundo en su grupo, solo por detrás de Camerún.

4- Paraguay

Paraguay se clasificó para el Mundial por primera vez desde 2010, edición en la cual logró llegar hasta cuartos de final (foto: Wikipedia)

Para 1930, Paraguay contaba con cerca de 860.000 habitantes, siendo una de las naciones con menor población en el torneo inaugural. Sin clasificación previa, la invitación de la FIFA los llevó a disputar la fase de grupos junto con Estados Unidos y Bélgica. Paraguay cayó por 3-0 ante el equipo estadounidense, pero consiguió una victoria 1-0 frente a Bélgica. Pese a su buen intento, quedó eliminado en la primera ronda, dando sus primeros pasos en una larga historia dentro de la Copa del Mundo.

Tras aquella participación, los guaraníes dijeron presente en ocho ediciones más. La última había sido en Sudáfrica 2010, adonde consiguió llegar hasta cuartos de final, siendo su mejor desempeño hasta la fecha. Dirán presente en 2026.

5- Trinidad y Tobago

La selección de Trinidad y Tobago consiguió un empate y dos derrotas en su única presencia mundialista en Alemania 2006 (foto: AFP)

Trinidad y Tobago alcanzó la hazaña de clasificar al Mundial de Alemania 2006. Por aquel entonces, la isla caribeña contaba con apenas un poco más de 1 millón de habitantes. Compartió la fase de grupos con Suecia, Inglaterra y Paraguay.

En su debut, igualó sin goles con Suecia, resultado celebrado como un logro para el fútbol nacional. No obstante, las derrotas ante Inglaterra y Paraguay lo hicieron volverse temprano de la cita mundialista.