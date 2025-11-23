Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

Los jugadores argentinos dejaron una huella en la jornada 12 de la Serie A de Italia. Matías Soulé y Mateo Pellegrino fueron clave en los triunfos de sus respectivos equipos. El primero de estos abrió el marcador con un golazo en la victoria de la Roma por 3-1 sobre el Cremonese. Por su parte, el hijo de Mauricio, quien en el día de ayer gritó campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, se despachó con un doblete trascendental para el Parma, que se impuso 2-1 sobre el Hellas Verona en condición de visitante.

El volante ofensivo continuó consolidando su gran temporada en la Roma. El juvenil argentino, que no integró la lista de convocados Lionel Scaloni para la selección argentina en las últimas citaciones, marcó el primer gol en la victoria por 3-1 sobre el Cremonese como visitante, en el estadio Giovanni Zini, y mantuvo a su equipo en la cima de la Serie A, a la espera del resultado del clásico lombardo entre Inter y Milan.

El tanto de Soulé, que disputó 85 minutos antes de ser reemplazado por Niccolò Pisilli, llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando ejecutó un potente zurdazo desde la frontal del área que se metió junto al palo. Posteriormente, el irlandés Evan Ferguson, a los 64 minutos, y el brasileño Wesley França, a los 79, ampliaron la ventaja para la Loba. El descuento del Cremonese fue obra de Francesco Folino en el tiempo añadido.

*El compacto de la victoria de la Roma sobre el Cremonese

Con este gol, Soulé alcanzó las cuatro anotaciones en 12 partidos de la liga italiana, habiendo marcado previamente ante Pisa, Hellas Verona y Fiorentina. Además, en la presente temporada sumó un tanto en la Europa League, donde disputó cuatro encuentros.

En las últimas semanas, el marplatense expresó su deseo de representar a la selección argentina, pese a que no ha sido citado desde septiembre de 2024, cuando el equipo enfrentó a Chile, y aún no ha debutado oficialmente con la albiceleste. “La elección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, destacó cuando le consultaron si podría optar por representar a Italia.

La Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini —quien fue expulsado durante el encuentro al tener una fuerte discusión con el árbitro—, escaló a la cima de la Serie A con 27 puntos, dos más que el Napoli, que el sábado venció a Atalanta, y tres por encima del Inter de Lautaro Martínez, que cuenta con 24 unidades y puede alcanzar la cima si triunfa en el clásico ante el Milán.

*El doblete de Pellegrino para darle la victoria al Parma

Menos de veinticuatro horas después de que su padre, Mauricio Pellegrino, celebrara su primer título como entrenador con Lanús en la Copa Sudamericana, el joven delantero argentino se destacó en la victoria por 2-1 frente al Hellas Verona, resultado que permitió a los parmesanos abandonar la zona de descenso y sumar su primer triunfo como visitantes en el campeonato local.

El aporte de Pellegrino resultó fundamental para el Parma, que acumulaba siete jornadas sin victorias, con tres empates y cuatro derrotas. El argentino abrió el marcador a los 18 minutos, mostrando su instinto goleador al aprovechar un rebote y anticipar a la defensa dentro del área después de un lateral largo.

Tras el empate del conjunto local por parte de Giovane, Pellegrino volvió a aparecer a los 80 minutos, esta vez tras una asistencia del colombiano Mosquera y un error defensivo de Hellas Verona. Un futbolista rival intentó un pase de cabeza desde la mitad de la cancha hacia su propia área, pero la potencia del envío superó a la última línea y dejó la pelota en los pies del argentino, quien, adelantado por la jugada anterior, definió con sutileza por encima del arquero y selló el triunfo.

Al concretar el doblete, el delantero argentino llegó a los cuatro goles en la Serie A y se metió en la pelea por ser el máximo artillero, que tiene a Hakan Çalhanoğlu y Riccardo Orsolini en la cima con 5,

Con este resultado, Parma alcanzó los 11 puntos y logró salir de la zona roja de la tabla de posiciones. En el último lugar se ubican la Fiorentina y el Hellas Verona con 6 unidades, mientras que por encima marcha el Genoa con 8.

Mateo Pellegrino suma siete goles en 14 partidos de la presente temporada con el Parma