La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

El atacante de la Roma, de gran inicio de temporada, volvió a refrendar su compromiso con Argentina, pese a que no apareció en las últimas listas de Scaloni: “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma”

Soulé celebra uno de sus goles en la temporada con la Roma (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La determinación de Matías Soulé sobre su futuro a nivel selecciones quedó clara en sus recientes declaraciones a Sportmediaset, donde el futbolista de la Roma volvió a descartar cualquier especulación sobre la posibilidad de representar a Italia. “No. La elección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, afirmó el delantero, quien atraviesa un buen momento en la Serie A y mantiene la esperanza de recibir el llamado de Lionel Scaloni para la Albiceleste, pese a no haber sido convocado en las últimas listas.

Soulé, de 22 años, reconoció que la ausencia en las recientes convocatorias le generó cierta desilusión, aunque se mostró sereno ante la situación. “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma. Mi momento llegará si sigo rindiendo bien en la Roma. Se acerca el Mundial, pero solo puedo seguir trabajando, ser decisivo en cada partido para que la convocatoria sea una consecuencia natural”, expresó. El atacante, que ya integró selecciones juveniles argentinas y disputó el Mundial Sub 20 en 2023, aún no ha debutado oficialmente con la mayor y solo estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2024.

La posibilidad de representar a Italia surgió luego de que su representante, Martín Guastadisegno, manifestara públicamente su malestar por la falta de oportunidades en la selección argentina y mencionara la opción de la Azzurra, dado que Soulé posee la doble nacionalidad. Sin embargo, el propio jugador fue tajante al descartar esa alternativa. “Siempre fue la elección por Argentina, ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección”, reiteró.

El interés de Italia por el delantero no es nuevo. Luciano Spalletti, ex seleccionador de la Azzurra, llegó a reunirse con Soulé para intentar convencerlo de sumarse al proyecto italiano. A pesar de estos acercamientos, el entorno del futbolista insiste en que su prioridad es la Albiceleste. “Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial”, sostuvo Guastadisegno. Pero para el joven surgido de Vélez hay una sola opción.

El ex Vélez, con la casaca del seleccionado Sub 23 (Photo by Alex Avila/Jam Media/Getty Images)

En la Roma, Soulé ha disputado 15 partidos en la temporada, con cuatro goles y dos asistencias, consolidándose como una de las promesas del club. Sin embargo, la competencia por un lugar en la selección argentina es intensa. En su puesto figuran jóvenes como Nico Paz y Franco Mastantuono, además de nombres consagrados como Thiago Almada, Lionel Messi. Esta abundancia de talento explica, en parte, la demora en su debut con la mayor.

Consultado sobre la situación de Soulé, Lionel Scaloni fue escueto pero dejó en claro que el jugador sigue bajo observación. “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también Buonanotte, Garnacho, Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros”, señaló.

Mientras el Mundial 2026 se aproxima y la competencia interna se intensifica, Soulé mantiene la mirada puesta en su rendimiento con la Roma, líder de la Serie A de Italia, con 24 puntos, al igual que el Inter de Milán. El atacante está convencido de que la oportunidad con la selección argentina llegará si logra sostener su nivel y regularidad en el club.

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

Los secretos de la evolución: cómo las barreras físicas y biológicas definen el techo de las especies

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El Supremo italiano confirmó la extradición a Alemania del ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream