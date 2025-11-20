La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Soulé celebra uno de sus goles en la temporada con la Roma (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La determinación de Matías Soulé sobre su futuro a nivel selecciones quedó clara en sus recientes declaraciones a Sportmediaset, donde el futbolista de la Roma volvió a descartar cualquier especulación sobre la posibilidad de representar a Italia. “No. La elección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección”, afirmó el delantero, quien atraviesa un buen momento en la Serie A y mantiene la esperanza de recibir el llamado de Lionel Scaloni para la Albiceleste, pese a no haber sido convocado en las últimas listas.

Soulé, de 22 años, reconoció que la ausencia en las recientes convocatorias le generó cierta desilusión, aunque se mostró sereno ante la situación. “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma. Mi momento llegará si sigo rindiendo bien en la Roma. Se acerca el Mundial, pero solo puedo seguir trabajando, ser decisivo en cada partido para que la convocatoria sea una consecuencia natural”, expresó. El atacante, que ya integró selecciones juveniles argentinas y disputó el Mundial Sub 20 en 2023, aún no ha debutado oficialmente con la mayor y solo estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2024.

La posibilidad de representar a Italia surgió luego de que su representante, Martín Guastadisegno, manifestara públicamente su malestar por la falta de oportunidades en la selección argentina y mencionara la opción de la Azzurra, dado que Soulé posee la doble nacionalidad. Sin embargo, el propio jugador fue tajante al descartar esa alternativa. “Siempre fue la elección por Argentina, ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección”, reiteró.

El interés de Italia por el delantero no es nuevo. Luciano Spalletti, ex seleccionador de la Azzurra, llegó a reunirse con Soulé para intentar convencerlo de sumarse al proyecto italiano. A pesar de estos acercamientos, el entorno del futbolista insiste en que su prioridad es la Albiceleste. “Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria. Su sueño es jugar un Mundial”, sostuvo Guastadisegno. Pero para el joven surgido de Vélez hay una sola opción.

El ex Vélez, con la casaca del seleccionado Sub 23 (Photo by Alex Avila/Jam Media/Getty Images)

En la Roma, Soulé ha disputado 15 partidos en la temporada, con cuatro goles y dos asistencias, consolidándose como una de las promesas del club. Sin embargo, la competencia por un lugar en la selección argentina es intensa. En su puesto figuran jóvenes como Nico Paz y Franco Mastantuono, además de nombres consagrados como Thiago Almada, Lionel Messi. Esta abundancia de talento explica, en parte, la demora en su debut con la mayor.

Consultado sobre la situación de Soulé, Lionel Scaloni fue escueto pero dejó en claro que el jugador sigue bajo observación. “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también Buonanotte, Garnacho, Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros”, señaló.

Mientras el Mundial 2026 se aproxima y la competencia interna se intensifica, Soulé mantiene la mirada puesta en su rendimiento con la Roma, líder de la Serie A de Italia, con 24 puntos, al igual que el Inter de Milán. El atacante está convencido de que la oportunidad con la selección argentina llegará si logra sostener su nivel y regularidad en el club.