Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

El invicto argentino pondrá en juego su corona AMB e intentará unificar con los cinturones CMB y OMB que pertenecen al norteamericano en Arabia Saudita

Horario de inicio de la velada: 17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Venezuela y Bolivia) / 15.00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) / 21.00 (España)

Horario aproximado de la pelea: 23.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 22.00 (Venezuela y Bolivia) / 21.00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami, Estados Unidos) / 20.00 (México) / 03.00 del domingo (España)

Televisación: DAZN (plataforma PPV para todo el mundo)

Estadio: ANB Arena (Riad, Arabia Saudita)

03:08 hsHoy

CARTELERA COMPLETA

David Benavidez vs. Anthony Yarde (por títulos mundiales CMB y AMB del peso semipesado)

Brian Norman Jr. vs. Devin Haney (por título mundial OMB del peso welter)

Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez (por títulos mundiales CMB, AMB y OMB del peso supermosca)

Sam Noakes vs. Abdullah Mason (por título mundial OMB del peso ligero)

Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah (peso medio)

Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan: peso ligero)

Julio Porras vs. Pius Penda (peso supermedio)

Mohammed Alakel vs. Jiaming Li (peso superpluma)

La pelea estelar será entre
La pelea estelar será entre David Benavidez y Anthony Yarde (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
03:07 hsHoy

JESSE BAM RODRÍGUEZ

Edad: 25 años

Pesaje: 114.6lbs (51,9 kgs)

Estatura: 1.63 metros

Estadísticas: 22 triunfos (15 nocauts) - 0 derrotas

Última pelea: victoria por KO al sudafricano Phumelela Cafu en Texas (19/7/25)

Títulos: Campeón mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y The Ring

País: Estados Unidos

Jesse Rodriguez durante el pesaje
Jesse Rodriguez durante el pesaje (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
03:06 hsHoy

FERNANDO PUMA MARTÍNEZ

Edad: 34 años

Pesaje: 113.12 lbs (51,3 kgs)

Estatura: 1.57 metros

Estadísticas: 18 triunfos (9 nocauts) - 0 derrotas

Última pelea: victoria por decisión unánime al japonés Kazuto Ioka en Tokio (11/5/25)

Título: Campeón mundial supermosca Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

País: Argentina

El Puma Martínez durante el
El Puma Martínez durante el pesaje para la pelea (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
03:05 hsHoy

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

El púgil argentino afrontará este sábado una pelea unificatoria por el título mundial supermosca

La fuerte advertencia del Puma Martínez a Bam Rodríguez

La expectativa en torno al enfrentamiento entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez alcanzó un nuevo nivel tras la presentación oficial del combate en Arabia Saudita, donde ambos pugilistas buscarán unificar los títulos mundiales de la categoría supermosca. La cita, programada para el 22 de noviembre en el ANB Arena de Riad, promete definir al campeón indiscutido y podría marcar un hito en la historia del boxeo argentino, al ofrecer la posibilidad de que el país sume a su primer monarca absoluto en una división.

Leer la nota completa
03:04 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la gran pelea por los títulos mundiales supermosca entre el argentino Fernando Puma Martínez y el norteamericano Jesse Bam Rodríguez que se desarrollará este sábado en Arabia Saudita.

Martínez vs. Rodríguez, una de
Martínez vs. Rodríguez, una de las peleas más esperadas del año (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

