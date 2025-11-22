El sorpresivo abandono de un tenista argentino cuando estaba a punto de perder el partido en el Challenger de Florianópolis

Nicolás Kicker abandonó el juego ante el brasileño Gustavo heide en el torneo Challenger de Florianópolis

En uno de los duelos de cuartos de final del Challenger de Florianópolis, una escena tomó por sorpresa a todos los presentes luego de que el tenista argentino Nicolás Kicker decidiera abandonar el partido que estaba disputando con el brasileño Gustavo Heide.

La secuencia ocurrió en el tramo final del segundo set. Heide había ganado el primer parcial por 6-2 y estaba muy cerca de cerrar el partido, ya que se imponía cómodamente 5-1 y tenía un match-point a favor. Sin embargo, el partido se detuvo porque Kicker, que estaba al servicio, decidió retirarse luego de perder el punto en el 40-40.

El jugador oriundo de Merlo, de 33 años, falló un revés, fue directamente a saludar al juez de silla y a su rival para dar por terminado el partido. Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Kicker no evidenció ningún signo de dolor o lesión aparente que le haya obligado a retirarse del encuentro. El desconcierto creció entre los cronistas, ya que no hubo declaraciones de los protagonistas.

Kicker ocupa el puesto 239 del ranking ATP en la actualidad y venía de vencer al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-4, 3-6 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado. El tenista bonaerense llegó a estar 75° en el escalafón mundial y mantuvo un récord de 19 triunfos y 29 derrotas durante su carrera en torneos ATP.

Nicolás Kicker en acción durante el Challenger de Buenos Aires

Nicolás Kicker ha atravesado duros momentos en su carrera como tenista, ya que en junio de 2018 fue suspendido por tres años y multado con 25 mil dólares por la Unidad de Integridad del Tenis, TIU según sus siglas en inglés (Tennis Integrity Unit) tras haber sido encontrado culpable de arreglar partidos en los Challengers de Padua y Barranquilla, ambos en 2015.

El jugador oriundo de la localidad bonaerense de Merlo contó detalles de cómo fue interceptado y la estrategia de los apostadores, la “horrible” experiencia sufrida en uno de los juegos arreglados, con imágenes del partido, y al borde del llanto, cuál fue su la peor consecuencia de lo ocurrido y que involucra a su hijo.

“Yo en ese momento estaba 70 del mundo, jugando Copa Davis, ganando y haciendo tercera ronda de Australia con top 15. Les gané a jugadores muy buenos. Tenía toda una carrera por delante y este año (2019 por aquel entonces) iba a terminar entre los 50 del mundo. Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente y bueno, cometí un error en 2015. Eso me produjo la suspensión y me arruiné la carrera. Todo por un partido, lo pagás muy caro”, reconoció en un video.

Nicolás Kicker volvió al tenis luego de estar suspendido tres años por arreglo de partidos

“Obviamente que cuando yo estaba 190 ó 200 me costaba mucho. Dependía de mis padres, tenía que pagarme entrenadores, viajes y todo lo implica jugar al tenis. Me costaba mucho y no quería depender más de mis padres”, continuó Kicker en su declaración.

El tenista argentino contó detalles sobre la manera en que fue localizado: “La primera vez que esta persona me contactó, se me acercó a hablar vía Facebook. Dijo que me quería sponsorear, me quería dar plata por mes, un auto para moverme en Buenos Aires. Quería ayudar, pero cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y querían que yo venda un partido con ellos. Obviamente en ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y decidí aceptar”.

La Unidad de Integridad lo encontró responsable de arreglar el resultado de un partido del Challenger de Pádova, Italia, en junio de 2015, y de otro en un torneo de la misma categoría en Barranquilla, Colombia, en septiembre del mismo año. Los investigadores descubrieron movimientos extraños en las casas de apuestas y ello disparó el expediente.