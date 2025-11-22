Deportes

El gran gol de Enzo Fernández en Chelsea: cinco pases desde un área a la otra, corrida de 70 metros y definición

El mediocampista argentino liquidó el pleito ante Burnley en condición de visitante

Enzo Fernández aportó su cuota goleadora para la victoria 2-0 del Chelsea sobre Burnley en condición de visitante. El argentino liquidó el encuentro sobre la hora y selló los tres puntos para el elenco dirigido por Enzo Maresca, que se había puesto en ventaja en el primer tiempo por medio de un cabezazo de Pedro Neto. Con este resultado, los Blues quedaron momentáneamente como únicos escoltas del líder Arsenal.

A los londineneses les bastaron apenas cinco pases para llevar el balón de su propia área chica a la del rival. Un centro pasado del Burnley derivó en la cesión de Malo Gusto al arquero Robert Sánchez, que ante la presión de un delantero adversario, abrió el juego nuevamente con el lateral francés. Este levantó la cabeza y vio libre por banda derecha a un Pedro Neto dispuesto a sprintar. El portugués avanzó unos metros y recortó entre dos oponentes para su zurda, antes de profundizar para el español Marc Guiu, quien le marcó el pase con una diagonal y se jugó el mano a mano con el último defensor (Axel Tuanzebe).

Enzo, que estaba en posición defensiva en el momento del centro del Burnley, avanzó metros en el campo por franja central a medida que el balón se aproximó a la valla del local. Y cuando se percató de que Guiu le iba a ganar en velocidad al congoleño Tuanzebe, apareció por sorpresa de frente al arco para recibir de cara al gol y fusilar a Maxime Esteve, defensor que intentó bloquear el remate con su humanidad cuando el arquero Martin Dubravka ya había quedado en el camino. Fueron 70 metros de recorrido, al minuto 88, para definir la historia.

Con el que convirtió hoy, Enzo Fernández acumula 5 goles en lo que va de la temporada (uno fue por Champions League al Ajax y los restantes fueron por Premier) y también aportó una asistencia en los 17 encuentros oficiales que lleva disputados. Vale mencionar que el mediocampista de 24 años se ausentó en la última gira de la selección argentina (amistoso en Angola) por una molestia de rodilla que arrastra hace tiempo.

