La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El plantel de la Academia disfrutó de un menú preparado por el chef italiano y contó con la presencia del actor y el presidente Diego Milito

La cena de Racing con Francella y Donato

En la antesala del enfrentamiento crucial entre Racing Club y River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el plantel de la Academia participó de una cena distendida en la que el chef italiano Donato de Santis cocinó para los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia en el SUM del Estadio Presidente Perón. A la velada se sumaron figuras reconocidas como Guillermo Francella, referente del mundo del espectáculo argentino y ferviente hincha racinguista, y Diego Milito, presidente de la institución. El evento, marcado por un clima de camaradería y pertenencia, buscó fortalecer el sentido de grupo del equipo en la previa a un compromiso clave.

La noche reunió a más de 40 integrantes del club, entre los que se encontraban futbolistas, integrantes del staff y directivos, liderados por Gustavo Costas, actual director técnico de Racing. La presencia de Donato de Santis no pasó desapercibida, ya que el chef, reconocido por su tarea en televisión y fanático confeso de la Academia, arribó todavía vestido con ropa del programa de TV. “Perdón, ni me cambié, vine de MasterChef y vengo acá con ustedes”, expresó tras recibir una ovación espontánea. El menú incluyó una entrada con focaccia, burrata con pesto, ensalada de rúcula y tomates confitados, seguido por ñoquis con salsa bolognesa como plato principal y un mini bizcochuelo de limón con crema cítrica de postre, según detalló el propio club en un comunicado.

Donato le cocinó al plantel
Donato le cocinó al plantel de Racing (racingclub.com.ar)

Los asistentes reconocieron el gesto de De Santis, quien comentó: “Para mí es algo hermoso: combino una actividad que me apasiona para agasajar a quienes me dan muchas alegrías”. El chef recibió como agradecimiento una camiseta de Racing firmada por los presentes, mientras que Guillermo Francella compartió su satisfacción por volver a la casa racinguista. “Estar en casa siempre se disfruta, y si además la invitación incluye un menú preparado por Donato, más no se puede pedir”, remarcó el actor.

Durante la noche, el presidente Milito tomó la palabra para agradecer tanto a De Santis como a Francella su presencia: “Por siempre bienvenidos acá en la casa de ustedes y ahora esperemos darles una gran alegría el lunes a ustedes dos”. La velada buscó consolidar la unidad interna en la previa al exigente encuentro frente a River.

La actualidad futbolística de Racing Club estuvo también presente en el encuentro. La atención del club está centrada en el duelo del lunes a las 19:15, que tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, frente a River Plate por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo llega con la expectativa de recuperar a algunos futbolistas clave que estaban en observación médica. Entre ellos destaca Santiago Sosa, quien sufrió una lesión producto de un codazo accidental de su compañero Marco Rojo.

La experiencia generada durante la cena sumó un factor emocional que fue reconocido por varios protagonistas como valioso para la convivencia grupal. Además del menú especial y los testimonios, la institución expresó su intención de repetir encuentros similares para fortalecer los lazos entre todas las áreas del club.

Francella y Donato posan con
Francella y Donato posan con las camisetas que les regaló Racing (racingclub.com.ar)

Racing buscará tomarse revancha del Millonario tras ser eliminados por los de Marcelo Gallardo en los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia accedió a los playoffs del Torneo Clausura tras finalizar en la tercera colocación del Grupo A con 25 unidades, a cuatro del líder Boca Juniors. Los de Núñez, en cambio, llegan como sextos del Grupo B, luego de cosechar 22 puntos, nueve menos que Rosario Central.

