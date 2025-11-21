Deportes

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

George Kurtz adquirió 15% del paquete accionario del presidente y director ejecutivo de la escudería

Guardar
Toto Wolff vendió un 15%
Toto Wolff vendió un 15% de su participación de Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)

La estructura accionaria del equipo Mercedes de Fórmula 1 experimentó una modificación relevante tras la decisión de Toto Wolff de vender una parte de su participación a George Kurtz, director ejecutivo y fundador de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.

Según informó la escudería, Kurtz adquirió el 15% de la sociedad tenedora controlada por Wolff, presidente y director ejecutivo, lo que equivale al 5% de las acciones totales del equipo.

“Mediante la adquisición personal de una participación minoritaria del 15% en la entidad propietaria controlada por Toto Wolff, que posee un tercio del equipo en asociación con Mercedes-Benz e INEOS, Kurtz se une a Mercedes-Benz, INEOS y Toto Wolff en el grupo propietario a largo plazo del equipo”, fue el comunicado de Mercedes en su sitio web.

El comunicado de Mercedes
El comunicado de Mercedes

La operación no solo implica un cambio en la composición accionaria, sino que también introduce a Kurtz en el núcleo de la gestión estratégica de Mercedes F1. El equipo comunicó que el empresario estadounidense, quien desde 2019 ya figuraba como patrocinador a través de CrowdStrike, se integrará al comité directivo estratégico. En este órgano, compartirá responsabilidades con el presidente de Mercedes, Ola Källenius, el director de Ineos, Jim Ratcliffe, y el propio Wolff. Además, Kurtz asumirá el rol de asesor en materia tecnológica, aportando su experiencia en el sector de la ciberseguridad.

La sociedad tenedora de Wolff, que ahora cuenta con la participación de Kurtz, posee un tercio de las acciones de Mercedes F1. El resto del capital se distribuye entre Mercedes-Benz y la compañía química británica Ineos, consolidando así un esquema tripartito en la propiedad del equipo.

Al dar la bienvenida a Kurtz al equipo, Toto Wolff comentó: “La trayectoria de George es excepcional por su amplitud: es piloto, un leal embajador deportivo de Mercedes-AMG y un emprendedor extraordinario. Comprende tanto las exigencias de las carreras como la realidad de crear y expandir empresas tecnológicas. Esta combinación aporta una perspectiva específica cada vez más relevante para el futuro de la Fórmula Uno”.

Por su parte, Kurtz, quien también cuenta con experiencia como piloto de autos deportivos, expresó al sitio oficial de Mercedes su visión sobre la convergencia entre tecnología y automovilismo: “Ganar en las carreras y en la ciberseguridad requiere velocidad, precisión e innovación. Los milisegundos importan. La ejecución cuenta. Los datos ganan”. Además, añadió que la tecnología está redefiniendo la ventaja competitiva y la capacidad humana en todos los ámbitos, incluido el automovilismo, y manifestó su entusiasmo por contribuir al avance seguro del equipo.

El auge en la valoración de los equipos de Fórmula 1 responde a transformaciones estructurales recientes. En 2024, Mercedes-AMG Petronas alcanzó ingresos por 812 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la disciplina, según Sportico. Este crecimiento ha beneficiado a accionistas como Wolff, quien percibió más de 50 millones de dólares anuales entre salario y dividendos, de acuerdo con el mismo medio.

La trayectoria de Toto Wolff en la Fórmula 1 abarca más de una década de protagonismo. Antes de su llegada a Mercedes en 2013, ya había invertido en la escudería Williams F1. Su incorporación a la dirección ejecutiva coincidió con una etapa de dominio absoluto de Mercedes: desde 2014, el equipo obtuvo ocho títulos consecutivos de constructores y siete campeonatos de pilotos. El piloto británico Lewis Hamilton fue la figura central de ese ciclo, consolidando a Mercedes tanto en resultados deportivos como en proyección internacional.

El mercado de participaciones en equipos de Fórmula 1 ha experimentado operaciones de alto impacto. En septiembre, McLaren Racing completó la adquisición del 30% del equipo de F1 que aún no controlaba, tras la salida de MSP Sports Capital. Esta firma había invertido 185 millones de libras en diciembre de 2020 y logró un retorno de diez veces su inversión original, según Sportico. Se trató del mayor retiro de un fondo institucional en cualquier equipo deportivo.

En el aspecto deportivo, Mercedes mantiene su relevancia en la pista. Sus pilotos alcanzaron el segundo y cuarto puesto en la última edición del Gran Premio de Brasil, y el equipo ocupa la segunda posición en la clasificación general a falta de tres carreras para el cierre de la temporada. McLaren ya aseguró su segundo subcampeonato consecutivo, lo que confirma el alto valor competitivo y de mercado de las escuderías tradicionales del campeonato.

Temas Relacionados

Toto WolffMercedesFórmula 1F1deportes-argentinaGeorge Kurtz

Últimas Noticias

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su performance en el segundo día de actividad en el trazado urbano norteamericano

Franco Colapinto afrontará la última

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

El Mono Navarro Montoya se expresó para que al Xeneize le computen la estrella del Clausura 1991

Polémica por el campeonato de

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El plantel de la Academia disfrutó de un menú preparado por el chef italiano y contó con la presencia del actor y el presidente Diego Milito

La cena especial que vivió

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

Cole Palmer se fracturó un dedo del pie tras golpearse con una puerta en su casa

El insólito accidente doméstico de

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

El pueblo granate organizó una importante movilización rumbo a Asunción para estar presente este sábado en la definición del torneo ante Atlético Mineiro

“Vamos a copar todo Paraguay”:
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El insólito accidente doméstico de una estrella del Chelsea que lo dejará fuera de las canchas por tres partidos

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

TELESHOW
Soledad Pastorutti se encontró con

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

INFOBAE AMÉRICA

Líderes europeos reafirmaron su apoyo

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la difusión de un plan de Estados Unidos para lograr la paz

Polémica en Bolivia por el cierre del Ministerio de Justicia tras escándalo por una designación

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a 13 terroristas de Hamas en Líbano

Mariana Enriquez, una voz disruptiva que redefine la narrativa latinoamericana contemporánea

Donald Trump recibió a rehenes israelíes que estuvieron cautivos del grupo terrorista Hamas en Gaza: “Son héroes”