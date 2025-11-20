Deportes

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

El entrenador argentino se molestó por una pregunta sobre la rotación de su plantel tras ganarle a la Celeste por 5-1. “Quizá necesitamos detener la conferencia de prensa”, sostuvo

Guardar

El ambiente en la sala de prensa se tensó cuando Mauricio Pochettino, tras la contundente victoria de Estados Unidos por 5-1 frente a Uruguay, respondió con visible molestia a una pregunta sobre la rotación de su plantel. El entrenador argentino, que acababa de celebrar el mayor triunfo del equipo norteamericano ante un rival fuera de la Concacaf desde 2011, no ocultó su incomodidad ante los cuestionamientos sobre la falta de jugadores habituales en su alineación.

El encuentro, disputado en condición de local para Estados Unidos, se resolvió prácticamente en la primera mitad, cuando los anfitriones lograron una ventaja de cuatro goles. Uruguay descontó gracias a Giorgian de Arrascaeta, pero la diferencia de cuatro tantos se restableció en la segunda parte con un gol de Tanner Tessmann. Este resultado marcó la tercera victoria consecutiva para el conjunto dirigido por Pochettino, que venía de imponerse a Paraguay y Australia, y extendió su racha invicta a cinco partidos, desde la última derrota sufrida ante Corea del Sur el seis de septiembre.

A pesar del contexto favorable, la conferencia posterior al partido estuvo marcada por el intercambio entre Pochettino y un periodista, quien le preguntó por el uso de 71 jugadores diferentes en los 14 meses que lleva al frente de la selección estadounidense. El reportero sugirió que el equipo carece de “jugadores habituales”, a lo que el ex entrenador de Chelsea y Tottenham replicó con tono cortante: “¿Quiénes son los jugadores habituales?“.

Pochettino durante el partido con
Pochettino durante el partido con Uruguay (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El periodista intentó reformular su pregunta, pero fue interrumpido por Pochettino, quien, visiblemente irritado, propuso reiniciar la conferencia de prensa y subrayó su función al señalar el escudo de Estados Unidos en su campera.

En ese momento, el técnico argentino exclamó: “Mi pregunta es, quizá necesitamos detener la conferencia de prensa y yo tengo que ir al vestuario, volver y empezar la conferencia de prensa de nuevo. Porque es como si fuéramos lo opuesto, perdiendo 5-1. Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje. Dígame de qué jugador regular estamos hablando, porque no entiendo qué significa jugador regular”.

El encuentro comenzó con un dominio claro del conjunto estadounidense, que rápidamente se adelantó en el marcador. Sebastian Matthew Berhalter abrió la cuenta, seguido por dos anotaciones de Alexander Michael Freeman, consolidando una ventaja que se amplió aún más con el tanto de Diego Ángel Luna. Antes del descanso, Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti descontó para Uruguay en tiempo de descuento, maquillando parcialmente el resultado y dejando el marcador 4-1 al término de la primera mitad.

La segunda parte no trajo alivio para los dirigidos por Marcelo Bielsa. Francis Tanner Tessmann selló la goleada con el quinto gol para Estados Unidos, mientras que Uruguay quedó con diez jugadores tras la expulsión directa de Rodrigo Bentancur por una fuerte infracción sobre Berhalter. Esta acción marcó un punto de quiebre en el partido y agravó la situación de la Celeste, que ya venía de empatar sin goles ante México en el primer amistoso de la doble fecha.

“Cada vez que elegimos un once inicial, es la selección masculina de Estados Unidos jugando. Si me conocen, saben que odio hablar así. Es una falta de respeto. Debemos reconocer el mérito de todos los jugadores“, añadió Pochettino en otro pasaje de la rueda de prensa.

La gestión de Pochettino al frente de la selección estadounidense ha estado marcada por una política de rotación amplia, con la utilización de setenta y un futbolistas en poco más de un año, una cifra que ha generado debate en torno a la estabilidad del equipo titular. No obstante, los resultados recientes, incluyendo la victoria ante Uruguay, han reforzado la posición del técnico argentino, quien mantiene a Estados Unidos en una dinámica positiva y sin derrotas en sus últimos cinco compromisos.

Temas Relacionados

Mauricio Pochettinoselección de Estados Unidosselección de Uruguaydeportes-argentina

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

El argentino perdió por 6-4 y 7-6(3) contra el número 3 del mundo, que estuvo más sólido y logró el primer punto para los europeos en el duelo por el Final 8, en Bolonia

Francisco Cerúndolo cayó frente a

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

Los pilotos de la Scuderia hablaron sobre los dichos de John Elkann. Ambos revelaron cuál su relación con máximo responsable de La Rossa

La respuesta de Hamilton y

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

El futbolista y su esposa se expresaron en las redes sociales, con la colaboración de la abogada Junqueira y la ONG TEActiva acerca del caso que vivieron con sus hijos

El comunicado del arquero de

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

La AFA y la Liga Profesional reconocieron al Canalla por ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año y la distinción abrió el debate en las redes

Los mejores memes del trofeo

Tras el trofeo de “campeón de Liga” que recibió Rosario Central, así quedó la tabla histórica de títulos

El Canalla fue proclamado por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada

Tras el trofeo de “campeón
DEPORTES
La respuesta de Hamilton y

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

Tras el trofeo de “campeón de Liga” que recibió Rosario Central, así quedó la tabla histórica de títulos

Argentina inicia su serie ante Alemania por el pase a semifinales de la Copa Davis: Cerúndolo enfrenta a Zverev tras el triunfo de Etcheverry

TELESHOW
Walas contó que de joven

Walas contó que de joven usaba como prendedor el retrato de una famosa asesina serial: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva serpiente negra

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump

La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán