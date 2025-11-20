Deportes

Max Verstappen propuso drásticos cambios para la Fórmula 1 y generó polémica

El cuádruple campeón mundial planteó cómo sería su cronograma ideal. Qué circuitos eliminaría y su número de fechas al año

Guardar
Max Verstappen reveló cómo sería su cronograma ideal para un fin de semana de Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen, con 28 años y cuatro títulos mundiales, encarna una filosofía clara y tradicional cuando imagina su fin de semana ideal en la Fórmula 1. Defensor del automovilismo puro, el corredor de Red Bull propuso una serie de cambios que recuperarían la esencia de la disciplina. Su visión contrasta con la tendencia actual de campeonatos extensos, numerosos circuitos urbanos y formatos variados.

Verstappen expuso con firmeza su diagnóstico sobre el calendario actual. “Definitivamente, muchas menos carreras. Solo los buenos circuitos. No demasiados circuitos callejeros. Dos días de actividad los fines de semana. Y un calendario aún más sencillo con los vuelos”, sostuvo el neerlandés en el podcast Securing The Win.

El cronograma ideal planteado facilitaría los traslados y reduciría el desgaste físico y mental tanto del personal como de los propios corredores. La temporada de 24 Grandes Premios, con 21 países y cuatro continentes, y hasta tres fines de semana consecutivos en algunas ocasiones, generó el desgaste de los integrantes de las escuderías. En diálogo con Infobae, los mecánicos argentinos de Racing Bulls, Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, se refirieron al tema.

En tanto que, para Verstappen, la multiplicidad de grandes premios ha diluido el impacto de cada cita, mientras que la proliferación de circuitos callejeros resta protagonismo a pistas legendarias como Silverstone (Gran Bretaña), Monza (Italia) o Suzuka (Japón).

Max Verstappen propuso menos carreras,
Max Verstappen propuso menos carreras, sin sprints ni circuitos callejeros (REUTERS/Jean Carniel)

El neerlandés rechaza la adición de jornadas de sprint y aspira a que el espectáculo se concentre únicamente en la carrera principal. “Sin sprints, solo queda la carrera principal porque hay más emoción en ella. Una práctica, una clasificación y una carrera”, expresó en la previa al Gran Premio de las Vegas, que se correrá este fin de semana. De acuerdo con su postura, el exceso de actividad durante el fin de semana -con hasta tres sesiones de práctica y una carrera sprint- reduce la expectativa entre pilotos y público.

La propuesta de Verstappen contempla un solo entrenamiento previo a la clasificación, con lo que la adaptación a cada trazado y las condiciones del clima jugarían un papel fundamental en el resultado. Ante la pregunta de si esa reducción limitaría su tiempo en pista, respondió: “Sí. ¿Por qué no?”. El piloto enfatizó que, tras once temporadas y cientos de carreras disputadas, no siente la necesidad de acumular más kilómetros en prácticas. “¿Así que no quieres conducir un auto de F1 más? ¿Quieres conducirlo menos?“, le consultaron y aseveró ”ya lo he conducido bastante. Así que eso es suficiente para un fin de semana”.

Con estas declaraciones, el neerlandés siembra un debate en el paddock de la F1. Según Autosport, ingenieros y directivos reconocen que una reducción de jornadas implicaría mayor presión para optimizar la preparación y limitaría los márgenes de error, factores que para algunos aumentarían el atractivo de la competencia. A la vez, los responsables de escuderías de mitad de pelotón advierten que menos actividad les restaría oportunidades para ajustar sus autos y sorprender a los equipos con mayor presupuesto.

Sin embargo, para 2026 la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Fórmula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima, no es proclive al camino propuesto por Max Verstappen ya que, por ejemplo, en 2026 se sumará un callejero, el de Madrid, se perderá un clásico como Imola y las carreras sprints que comenzaron con tres eventos al año en 2021, luego se duplicaron y hay planes para aumentarlas en 2027.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMax VerstappenFórmula 1Red Bulldeportes-argentina

Últimas Noticias

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

Siete representantes nacionales buscan avanzar en Brasil, mientras que otros cinco participan en Ecuador

Challenger Tour: quiénes son los

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

Richard Hopkins, ex mecánico de McLaren, dio detalles sobre el presente de la leyenda de la Máxima

“No creo que volvamos a

“No tienen nada”: la emotiva arenga de una figura de Haití antes del partido que los clasificó a un Mundial tras 52 años

Duckens Nazon ofreció un conmovedor discurso en el vestuario enfocado en la realidad de su nación y los problemas que han llevado a la selección a no poder ser local en su país

“No tienen nada”: la emotiva

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

El marplatense, ganador este año de dos títulos de Grand Slam en dobles junto al español Marcel Granollers, recibió un reconocimiento por parte de la AAT en la previa del cruce ante Alemania por el Final 8

El emotivo homenaje a Horacio

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

El presidente de Boca Juniors tuvo un acto ejemplar y el video conmovió a hinchas de todos los clubes

La historia detrás del gesto
DEPORTES
Challenger Tour: quiénes son los

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

“No tienen nada”: la emotiva arenga de una figura de Haití antes del partido que los clasificó a un Mundial tras 52 años

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

TELESHOW
Darío Turovelzky habló de la

Darío Turovelzky habló de la serie sobre Susana Giménez y el apoyo de Telefe: “Hay mucha historia con el canal”

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos