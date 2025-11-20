Deportes

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

El presidente de Boca Juniors tuvo un acto ejemplar y el video conmovió a hinchas de todos los clubes

Riquelme le cumplió el sueño a un niño que padece una enfermedad de piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

El encuentro entre Francisco Olguín, un niño mendocino que convive con la llamada “piel de cristal”, y Juan Román Riquelme en la Bombonera, se transformó en un episodio que trascendió el ámbito deportivo y conmovió a hinchas de todos los clubes. La historia de Francisco, marcada por la lucha diaria contra la epidermólisis bullosa, una enfermedad genética poco frecuente que vuelve la piel extremadamente frágil, encontró un inesperado bálsamo en la figura del ídolo xeneize.

La relación de Francisco con Riquelme comenzó mucho antes de este encuentro. Según relató su madre Analía a Diario Uno, durante los primeros años de vida de su hijo, los cambios de vendas resultaban momentos de intenso dolor y tensión. Ni la música ni los mimos lograban calmarlo, hasta que su padre decidió mostrarle videos de las mejores jugadas de Riquelme en YouTube. “Fran se quedaba embobado con toda la historia de Riquelme, y nosotros lo curábamos”, explicó Analía al medio mendocino. Durante tres años, ese video de ocho o diez minutos se convirtió en el único “anestésico” efectivo para Francisco. Cuando terminaba, el niño pedía volver a ver a Román.

La anécdota familiar cobró notoriedad durante la Semana de la Piel de Cristal, cuando Analía fue invitada al canal de streaming mendocino Bardo. Los conductores, conmovidos por la historia, impulsaron un reel viral con el objetivo de que Francisco pudiera conocer a su ídolo. El video circuló por las redes sociales de Boca Juniors y de Riquelme hasta que, finalmente, llegó a los ojos del propio presidente del club. “Pusimos el video en todas las redes de Boca, de Román, de todo, hasta que un día llegó un mensaje de la gente de jefe de prensa de Boca, donde me dicen que Román había visto el video y querían hablar conmigo. Yo primero dije ¿será verdad? Pero bueno, efectivamente fue así”, contó Analía.

Riquelme y el reencuentro con Francisco y su familia

Gracias a la gestión del club y la coordinación de Tomás, el encargado de prensa, la familia Olguín viajó a Buenos Aires. La invitación incluyó entradas para el partido ante Tigre y un palco exclusivo con todas las comodidades. El momento más esperado llegó cuando Riquelme se acercó a saludar a Francisco. Según relató su madre, el niño, habitualmente extrovertido, quedó paralizado por la emoción.

“Cuando llegó Román se quedó duro. Primero no reaccionó y después fue a abrazarlo directamente. Y como a las tres, cuatro de la mañana agarra, me dice ‘mami me quedé con muchas ganas de hablar, de decirle cosas a Román’. Bueno, le digo, no importa, pero lo abrazaste, eso es lo importante. Quería volver al otro día a decirle todo lo que él quería. La verdad fue una situación hermosa, vino recontento y emocionado. Gracias a Dios fue único”, expresó Analía a Diario Uno.

Durante la visita, Riquelme le obsequió a Francisco dos camisetas de Boca Juniors, una de ellas con el número diez, gesto que emocionó profundamente tanto al niño como a su familia. El encuentro, registrado en un video difundido por El Canal de Boca y replicado en redes sociales, generó una ola de mensajes que destacaron la actitud solidaria y afectiva del ídolo xeneize. “Fran es mendocino, tiene diez años y padece una enfermedad en la piel. Su mamá contó que verlo jugar a Román le calmaba el dolor”, publicó El Canal de Boca en su cuenta de Instagram.

La experiencia en la Bombonera, que incluyó la victoria de Boca por 2 a 0 frente a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, fue para Francisco y su familia la confirmación de que los sueños pueden hacerse realidad. En Mendoza, la epidermólisis bullosa afecta a menos de diez personas, y la historia de Francisco se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia, impulsada por la pasión por el fútbol y el gesto de un ídolo que, por un día, fue mucho más que un jugador.

Algunos de los comentarios en las redes con el que destacaron el gesto de Riquelme con Francisco:

Algunos de los comentarios en las redes sociales sobre el gesto de Riquelme con Francisco
Más comentarios sobre el gesto de Riquelme con Francisco

