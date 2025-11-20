La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Lance Stroll disparó munición gruesa contra Franco Colapinto y el argentino bajó la tensión con su respuesta (AP Photo/Luca Bruno)

La tensión entre Lance Stroll y Franco Colapinto se intensificó en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de que el piloto canadiense respondiera con firmeza a las críticas del argentino tras el incidente ocurrido en Interlagos.

La controversia se originó cuando, durante la carrera en Brasil, Gabriel Bortoleto intentó adelantar a Stroll en la curva Pico de Pato, lo que derivó en un contacto que terminó con el Sauber del brasileño contra el muro. Colapinto, que circulaba más atrás en la pista, responsabilizó a Stroll por el accidente y lo acusó de no prestar atención a los espejos retrovisores.

El piloto de Alpine no dudó en señalar: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, declaró Colapinto sobre el canadiense, con quien ya había tenido un roce similar en el Gran Premio de la Ciudad de México que le costó un trompo. El argentino añadió: “Es lo que hace cada vez”.

La respuesta de Stroll no tardó en llegar. Consultado por la prensa, entre ellos Motorsport, el piloto de Aston Martin desestimó las críticas y sugirió que Colapinto atraviesa un momento complicado: “Escuché sobre eso. No sé. Tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo Stroll ante los medios.

Franco Colapinto delante de Lance Stroll en Interlagos (REUTERS/Ricardo Moraes)

Al ser informado de que Colapinto aún no ha sumado puntos en el campeonato, el canadiense remarcó: “Tiene cero puntos. No sé. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”.

Stroll profundizó en su postura al considerar que los comentarios del argentino carecen de relevancia: “No sé. No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y no donde quiere estar”, y añadió: “Necesita hablar de otras cosas que son irrelevantes. Mi consejo para él es que trate de concentrarse en lo suyo y quizá sumar un punto este año”.

Durante la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Las Vegas, Colapinto fue consultado sobre las declaraciones de Stroll y optó por rebajar la tensión. El piloto argentino explicó: “Creo que fue en el calor del momento después de la carrera”, y detalló: “El incidente con Gabi... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”.

Colapinto concluyó su intervención recordando la frecuencia con la que ambos han compartido pista: “Pero hemos pasado mucho tiempo juntos en pista en las carreras. Hemos estado muy cerca uno del otro y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

Cabe recordar que Franco Colapinto corre con el peor auto de la temporada que es el A525 de Alpine, escudería que se encamina a terminar en el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. No obstante, el argentino evolucionó y logró reducir su diferencia con su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly (174 Grandes Premios), y también lo superó en algunas clasificaciones y posiciones finales de carrera.