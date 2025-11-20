Deportes

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino estuvo en la conferencia de prensa de la FIA y se refirió a las duras críticas del canadiense

Guardar
Franco Colapinto habló en la
Franco Colapinto habló en la previa al Gran Premio de Las Vegas (REUTERS/Daniel Cole)

En la previa al inicio de la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto estuvo presente en la conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto de Alpine la integró junto a Lando Norris (McLaren) y Esteban Ocon (Haas).

El Media Day es una jornada dedicada a la atención a la prensa, las entrevistas pautadas de antemano, las ruedas de prensa de cada escudería en sus sectores corporativos (u hospitalities) y las conferencias de la F1.

En el mencionado encuentro con los medios Norris, actual líder del campeonato, se robó la atención de los presentes en la sala de prensa y recibió la mayor cantidad de preguntas. El inglés de 26 años está a las puertas de su primer título en la F1.

Colapinto, por su parte, fue consultado por las duras críticas de Lance Stroll este miércoles en el contacto con los medios. El canadiense de Aston Martin le respondió al argentino, quien lo responsabilizó de la maniobra que dejó fuera de carrera a Gabriel Bortoleto (Sauber) en el Gran Premio de San Pablo.

“Creo que fue en el calor del momento después de la carrera”, intentó bajarle el tono el argentino. Y detalló: “El incidente con Gabi... yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, perdón si lo afectó. Por supuesto, fue en el calor después de la carrera. Y sí, ojalá esté todo bien entre nosotros”.

Franco Colapinto y Lance Stroll
Franco Colapinto y Lance Stroll tuvieron un cruce dialéctico en la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 (AP Photo/Luca Bruno)

Además, Franco analizó lo ocurrido en la última fecha y lo que puede pasar este fin de semana. Brasil fue una experiencia muy positiva para el equipo, con su compañero sumando puntos en San Pablo.

“Creo que hemos mejorado mucho respecto a México y Austin. Y hemos dado pasos importantes en la dirección correcta. Así que veamos cómo estamos. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana”, aseguró. Y agregó: “Creo que Pierre (Gasly) tuvo un fin de semana excelente y fue muy positivo para el equipo ver el coche de vuelta en los puntos. Ver el coche de nuevo ahí arriba, luchando por buenas posiciones, y tener la oportunidad de competir con nuestro equipo fue muy emocionante”.

Sin embargo, añadió sobre el circuito de Las Vegas: “Las Vegas es muy particular comparado con las carreras anteriores en las que hemos participado. Este asfalto es muy complicado. No espero nada espectacular. Pero creo que Pierre tuvo un muy buen fin de semana aquí en 2024, así que la cosa pinta bien”.

Esteban Ocon, Lando Norris y
Esteban Ocon, Lando Norris y Franco Colapinto en la conferencia de prensa de la FIA (REUTERS/Daniel Cole)

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Lo que será diferente es el cronograma para Argentina, ya que por la diferencia horaria (cinco horas menos en Las Vegas), la actividad será nocturna. El jueves 20 a las 21:30 (hora argentina) se desarrollará la práctica libre 1. Horas más tarde, ya viernes 21, llegará la segunda tanda (01:00 de la madrugada) y lo mismo sucederá con la FP3 (21:30). Ya entrados en el sábado 22 se llevará a cabo la clasificación al Gran Premio (01:00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 50 giros que se disputará el domingo 23 a la 01:00 de Argentina.

La del próximo fin de semana será la quinta edición del GP de Las Vegas en la F1 y la tercera en este circuito, ya que en 1981 y 1982 se corrió en un trazado armado en el estacionamiento del Caesars Palace. El actual escenario, tiene una longitud de poco más de 6 kilómetros (6.201 metros), cuenta con dos zonas de DRS, 17 curvas y tres rectas de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Lando Norris(2024) con un tiempo de 1:34.876. El año pasado, George Russell celebró en el circuito callejero de la Ciudad del Pecado.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoEsteban OconLando NorrisAlpine F1 TeamHaas F1 TeamMcLarenFórmula 1

Últimas Noticias

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

El canadiense le respondió al argentino por sus dichos luego del GP de San Pablo de Fórmula 1. La reacción del piloto de Alpine

La fuerte sentencia de Lance

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

El finalista de la Copa Libertadores cayó 2-1 y no pudo alejarse aún más en la cima del Brasileirao

Del insólito blooper al golazo

Max Verstappen propuso drásticos cambios para la Fórmula 1 y generó polémica

El cuádruple campeón mundial planteó cómo sería su cronograma ideal. Qué circuitos eliminaría y su número de fechas al año

Max Verstappen propuso drásticos cambios

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

Siete representantes nacionales buscan avanzar en Brasil, mientras que otros cinco participan en Ecuador

Challenger Tour: quiénes son los

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

Richard Hopkins, ex mecánico de McLaren, dio detalles sobre el presente de la leyenda de la Máxima

“No creo que volvamos a
DEPORTES
La fuerte sentencia de Lance

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

Max Verstappen propuso drásticos cambios para la Fórmula 1 y generó polémica

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

TELESHOW
El reconocimiento de Mario Pergolini

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

El nuevo look de Pampita que impactó a todos: corte carré pulido y vestido plateado

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef: frases en doble sentido, críticas y un sorpresivo elogio

Asaltaron la casa de Valeria Mazza: cinco delincuentes ingresaron a su vivienda

Aseguran que la China Suárez no asistirá al casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Es tóxica”

INFOBAE AMÉRICA

Un fantasma presente: Francisco Franco

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

El viento como fuerza invisible: historia, ciencia y consecuencias de un fenómeno que ha marcado civilizaciones

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el prestigioso National Book Award de Estados Unidos

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS