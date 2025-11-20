Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, durante la práctica previa al cruce con Alemania (Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF ya tiene definidos a sus protagonistas para el estreno en el Final 8 de la Copa Davis, instancia en la que enfrentará este jueves a Alemania en el SuperTennis Arena de Bolonia.

El capitán Javier Frana volvió a optar por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como singlistas, la misma fórmula utilizada en la victoria ante Países Bajos en septiembre.

Tal como ocurrió en aquella serie, Etcheverry será el encargado de abrir la jornada. Su rival saldrá de entre Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann, dado que Alemania todavía no oficializó el orden de juego.

Luego llegará el turno del duelo de primeras raquetas: Alexander Zverev, número 3 del mundo, se medirá con Cerúndolo. Si la serie se estira al dobles, Argentina recurrirá a la experiencia de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes enfrentarán a la pareja alemana integrada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las mejores del circuito.

El cruce comenzará no antes de las 13 (hora argentina) y podrá seguirse por TyC Sports y DSports. Será el último duelo de los cuartos de final, instancia que ya tiene dos clasificados: Bélgica, que eliminó a Francia, e Italia, que superó a Austria. Más temprano, desde las 6, España y República Checa definirán al posible rival argentino en semifinales.

Sonrisas entre el capitán Javier Frana y Francisco Cerúndolo (Fuente: Prensa AAT)

El equipo argentino completó este miércoles su última sesión de entrenamiento. La jornada comenzó en el court central del estadio, con trabajos divididos en dos tandas, y continuó en las canchas auxiliares con ejercicios técnicos y tácticos. La delegación contó con la presencia de los cinco convocados: Cerúndolo (21° ATP), Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Molteni (25° en dobles) y Zeballos (3°).

Argentina domina el historial frente a Alemania por 7-3, aunque la última vez que se enfrentaron el triunfo fue europeo, en las Finales de Madrid 2019. De aquella serie, tres apellidos vuelven a verse las caras esta semana: Zeballos, Struff y Krawietz.

Del lado alemán, el capitán Michael Kohlmann convocó a un equipo potente encabezado por Zverev (3° del ranking), más Struff (84° y quien viene de ganar el Challenger de Lyon luego de meses de bajos rendimientos), Hanfmann (104°), Krawietz (11° en dobles) y Puetz (11°).

Argentina se prepara en Bolonia después de un año intenso y exitoso. Superó con dramatismo a Noruega (3-2) en febrero y consiguió una resonante victoria ante Países Bajos (3-1) como visitante en septiembre. En total, a lo largo de la temporada, Frana convocó a siete jugadores: los cinco presentes más Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vice de la AAT, y un reconocimiento para Horacio Zeballos este jueves (Fuente: Prensa AAT)

Alemania, en tanto, accedió al Final 8 tras vencer 3-1 a Israel como visitante -en una serie disputada en Vilnius, Lituania- y 4-0 a Japón en Tokio. Kohlmann utilizó ocho jugadores durante 2025, incluyendo a Maximilian Marterer, Daniel Masur y Justin Engel.

Argentina, único representante del continente americano en esta definición, buscará alcanzar un logro simbólico: el triunfo número 100 en su historia dentro de la Copa Davis. Desde su debut en 1923, disputó 173 series, con 99 victorias hasta hoy.

Con equipo confirmado, confianza en alza y un rival de jerarquía, los dirigidos por Frana van por otro capítulo grande en Bolonia.