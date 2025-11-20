Deportes

Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

El capitán Javier Frana optó por los mismos nombres que en la victoria sobre Países Bajos en septiembre. Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugarán el dobles

Guardar
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry,
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, durante la práctica previa al cruce con Alemania (Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF ya tiene definidos a sus protagonistas para el estreno en el Final 8 de la Copa Davis, instancia en la que enfrentará este jueves a Alemania en el SuperTennis Arena de Bolonia.

El capitán Javier Frana volvió a optar por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como singlistas, la misma fórmula utilizada en la victoria ante Países Bajos en septiembre.

Tal como ocurrió en aquella serie, Etcheverry será el encargado de abrir la jornada. Su rival saldrá de entre Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann, dado que Alemania todavía no oficializó el orden de juego.

Luego llegará el turno del duelo de primeras raquetas: Alexander Zverev, número 3 del mundo, se medirá con Cerúndolo. Si la serie se estira al dobles, Argentina recurrirá a la experiencia de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes enfrentarán a la pareja alemana integrada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las mejores del circuito.

El cruce comenzará no antes de las 13 (hora argentina) y podrá seguirse por TyC Sports y DSports. Será el último duelo de los cuartos de final, instancia que ya tiene dos clasificados: Bélgica, que eliminó a Francia, e Italia, que superó a Austria. Más temprano, desde las 6, España y República Checa definirán al posible rival argentino en semifinales.

Sonrisas entre el capitán Javier
Sonrisas entre el capitán Javier Frana y Francisco Cerúndolo (Fuente: Prensa AAT)

El equipo argentino completó este miércoles su última sesión de entrenamiento. La jornada comenzó en el court central del estadio, con trabajos divididos en dos tandas, y continuó en las canchas auxiliares con ejercicios técnicos y tácticos. La delegación contó con la presencia de los cinco convocados: Cerúndolo (21° ATP), Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Molteni (25° en dobles) y Zeballos (3°).

Argentina domina el historial frente a Alemania por 7-3, aunque la última vez que se enfrentaron el triunfo fue europeo, en las Finales de Madrid 2019. De aquella serie, tres apellidos vuelven a verse las caras esta semana: Zeballos, Struff y Krawietz.

Del lado alemán, el capitán Michael Kohlmann convocó a un equipo potente encabezado por Zverev (3° del ranking), más Struff (84° y quien viene de ganar el Challenger de Lyon luego de meses de bajos rendimientos), Hanfmann (104°), Krawietz (11° en dobles) y Puetz (11°).

Argentina se prepara en Bolonia después de un año intenso y exitoso. Superó con dramatismo a Noruega (3-2) en febrero y consiguió una resonante victoria ante Países Bajos (3-1) como visitante en septiembre. En total, a lo largo de la temporada, Frana convocó a siete jugadores: los cinco presentes más Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

Agustín Calleri y Mariano Zabaleta,
Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vice de la AAT, y un reconocimiento para Horacio Zeballos este jueves (Fuente: Prensa AAT)

Alemania, en tanto, accedió al Final 8 tras vencer 3-1 a Israel como visitante -en una serie disputada en Vilnius, Lituania- y 4-0 a Japón en Tokio. Kohlmann utilizó ocho jugadores durante 2025, incluyendo a Maximilian Marterer, Daniel Masur y Justin Engel.

Argentina, único representante del continente americano en esta definición, buscará alcanzar un logro simbólico: el triunfo número 100 en su historia dentro de la Copa Davis. Desde su debut en 1923, disputó 173 series, con 99 victorias hasta hoy.

Con equipo confirmado, confianza en alza y un rival de jerarquía, los dirigidos por Frana van por otro capítulo grande en Bolonia.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoArgentinaCopa DavisFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryAlemaniadeportes-argentina

Últimas Noticias

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

El atacante de la Roma, de gran inicio de temporada, volvió a refrendar su compromiso con Argentina, pese a que no apareció en las últimas listas de Scaloni: “Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma”

La tajante respuesta del argentino

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

Egidio Arévalo Ríos lanzó una serie de reclamos sobre los manejos del Loco en una entrevista horas antes de la goleada que la Celeste sufrió ante Estados Unidos

Duras críticas de una leyenda

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

Los fanáticos lo eligieron en el marco de la gala Valores del Deporte y al delantero argentino se le quebró la voz a la hora de agradecer

La emoción de Messi al

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

Los incidentes tras el partido incluyeron enfrentamientos con la policía. Entre los sancionados están incluidos jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Los detalles

El Tribunal de Disciplina de

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Sebastian Staszewski detalló esta historia en una de las páginas de la biografía del atacante

“Deja de marcar goles”: las
DEPORTES
La tajante respuesta del argentino

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

TELESHOW
Natalie Weber reveló si tendría

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

INFOBAE AMÉRICA

El jefe de la Agencia

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos

Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

Chile, riesgos y aprendizajes

Los secretos de la evolución: cómo las barreras físicas y biológicas definen el techo de las especies

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu