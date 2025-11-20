Deportes

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

En el primer turno, Tomás Etcheverry jugará ante Jan-Lennard Struff o a Yannick Hanfmann. Luego, Francisco Cerúndolo ira contra Alexander Zverev. A continuación se jugará el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni

Guardar
Los exponentes de la ilusión
Los exponentes de la ilusión argentina. Alemania será el rival por los cuartos de final (Foto: Prensa AAT)

Llegó la hora de la verdad. Este jueves, la Selección Argentina de Tenis YPF pondrá en marcha su sueño de conquistar nuevamente la Copa Davis. El rival en el arranque del Final 8 será Alemania, en Bolonia.

En el primer turno, Tomás Etcheverry enfrentará a Jan-Lennard Struff o a Yannick Hanfmann, un cruce entre los segundos singlistas de acuerdo con el ranking ATP, y con la duda persistente sobre quién saltará a la pista entre los europeos: el capitán Michael Kohlmann no hizo confirmaciones y el suspenso se mantiene.

Luego, en el duelo entre las primeras raquetas, Francisco Cerúndolo ira contra Alexander Zverev, número 3 del mundo.

A continuación está previsto el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a la dupla conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las mejores del circuito. La serie cruce comenzará no antes de las 13 (hora argentina) y la televisación en vivo estará a cargo de TyC Sports y DSports.

Será el último duelo de los cuartos de final, instancia que ya tiene dos clasificados: Bélgica, que eliminó a Francia; e Italia, que superó a Austria. Más temprano, desde las 6, España y República Checa definirán al posible rival argentino en semifinales.

Argentina domina el historial frente a Alemania por 7-3, aunque la última vez que se enfrentaron el triunfo fue europeo, en las Finales de Madrid 2019. De aquella serie, tres apellidos vuelven a verse las caras esta semana: Zeballos, Struff y Krawietz.

Francisco Cerúndolo pone a prueba
Francisco Cerúndolo pone a prueba su derecha en el entrenamiento del jueves (Fuente: Prensa AAT)

Del lado alemán, el capitán Michael Kohlmann convocó a un equipo potente encabezado por Zverev (3° del ranking), más Struff (84° y quien viene de ganar el Challenger de Lyon luego de meses de bajos rendimientos), Hanfmann (104°), Krawietz (11° en dobles) y Puetz (11°).

Argentina llega a este cruce luego de un año intenso y exitoso. Superó con dramatismo a Noruega (3-2) en febrero y consiguió una resonante victoria ante Países Bajos (3-1) como visitante en septiembre. En total, a lo largo de la temporada, Frana convocó a siete jugadores: los cinco presentes más Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

Alemania, en tanto, accedió al Final 8 tras vencer 3-1 a Israel como visitante -en una serie disputada en Vilnius, Lituania- y 4-0 a Japón en Tokio. Kohlmann utilizó ocho jugadores durante 2025, incluyendo a Maximilian Marterer, Daniel Masur y Justin Engel.

Argentina, único representante del continente americano en esta definición, buscará alcanzar un logro simbólico: el triunfo número 100 en su historia dentro de la Copa Davis. Desde su debut en 1923, disputó 173 series, con 99 victorias hasta hoy.

La única conquista de la Argentina en la Copa Davis fue en 2016, tras un inolvidable triunfo ante Croacia, como visitante, en la final.

Alemania, por su parte, ganó la Ensaladera de Plata en tres oportunidades: en 1988 y 1989 frente a Suecia -la primera como visitante y la segunda como local-, y en 1993 frente a Australia -como local-.

Alexander Zverev, la figura de
Alexander Zverev, la figura de Alemania (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Los enfrentamientos previos entre argentinos y alemanes en el circuito ATP:

Francisco Cerúndolo - Alexander Zverev: 3-1

Francisco Cerúndolo - Jan-Lennard Struff: 1-0

Francisco Cerúndolo - Yannick Hanfmann: 4-1

Tomás Etcheverry - Alexander Zverev: 0-2

Tomás Etcheverry - Jan-Lennard Struff: 0-1

Tomás Etcheverry - Yannick Hanfmann: 1 – 0

Francisco Comesaña - Alexander Zverev: 1 – 0

Francisco Comesaña - Jan-Lennard Struff: 0-0

Francisco Comesaña - Yannick Hanfmann: 0-0

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisArgentinaCopa DavisAlemaniaFinal 8Francisco CerúndoloTomás EtcheverryAlexander Zverev

Últimas Noticias

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

El púgil argentino se prepara para uno de los mejores combates de las últimas tres décadas

Las perlitas de la presentación

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Julián Malatini, defensor del Werder Bremen, dialogó con Infobae sobre su presente en la Bundesliga y las ganas de volver a la Albiceleste

Resignó su lugar en la

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino estuvo en la conferencia de prensa de la FIA y se refirió a las duras críticas del canadiense

Colapinto le respondió a Stroll

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

El canadiense le respondió al argentino por sus dichos luego del GP de San Pablo de Fórmula 1. La reacción del piloto de Alpine

La fuerte sentencia de Lance

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

El finalista de la Copa Libertadores cayó 2-1 y no pudo alejarse aún más en la cima del Brasileirao

Del insólito blooper al golazo
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La hermana Eva: la exmodelo

La hermana Eva: la exmodelo de 21 años que eligió la vida religiosa y se volvió viral

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano