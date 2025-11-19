Un club argentino informó que despedirá a casi todo su plantel por “falta de actitud” en el último partido: el video de los goles

San Martín de Burzaco 1-3 Deportivo Merlo

La dirigencia del Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco decidió implementar una profunda reestructuración en su plantel de Primera División para la próxima temporada, motivada por el descontento con el desempeño y la actitud de varios futbolistas en el cierre del Torneo Clausura. En un comunicado oficial, la institución anunció que la plantilla será renovada casi por completo, una medida que responde a la “notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido”, lo que, según la directiva, impidió alcanzar los objetivos trazados a comienzos de año y deslució el trabajo realizado tanto por la dirigencia como por el cuerpo técnico.

¿Qué fue lo que ocurrió en la última fecha del campeonato ante Deportivo Merlo? Burzaco necesitaba un triunfo para clasificarse al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional. En el primer tiempo, Ezequiel Navarro Montoya (hijo del Mono) le atajó un penal a Rodrigo Cao y mantuvo en cero la valla de San Martín, que se fue al descanso en ventaja por el tanto de Ariel Siliman al minuto 30. Sin embargo, todo cambió en el complemento: Nadir Zeineddin a los 59’, Facundo Aguerre a los 68’ y Rodrigo Cao a los 92’ dieron vuelta la historia para Deportivo Merlo, que estaba obligado a ganar para salvarse del descenso.

En el mundo del ascenso surgieron versiones de todo tipo: desde que los jugadores habían ido a menos en el segundo tiempo hasta que la dirigencia había bajado línea para no ganar y así evitar un ascenso que demandaría un déficit importante teniendo en cuenta los gastos que requeriría competir en una categoría superior. Ante la consulta de este medio, uno de los referentes del plantel de San Martín de Burzaco se mostró sorprendido por el comunicado del club y dejó entrever que podría haber respuesta por parte de los futbolistas.

La formación del equipo titular de San Martín de Burzaco en el último partido

Burzaco formó en la derrota ante Merlo con Navarro Montoya; Braian Molina, Sergio Díaz, Siliman, Guillermo Mac Kay; Matías Morales, Franco Benítez, Cipriano Treppo, Franco Camejo; Sergio Modón y Braian Chávez (ingresaron Juan Roth, Joaquín Camejo, Lucas Sergi, Ignacio Serpa y Juan Pablo Tobón, mientras que fueron suplentes Nicolás Marchesi, Diego Roberts, Matías Figueredo y Alejo Funes). El DT de Sanma es Federico Scurnik.

El club subrayó que portar los colores de San Martín de Burzaco exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución”. La declaración enfatizó que la principal responsabilidad de la entidad es con su gente, y por ello se comprometió a intensificar los esfuerzos y el trabajo para que, en la próxima temporada, Sanma logre ocupar el lugar que considera que le corresponde.

En el cierre del comunicado, la institución remarcó el papel fundamental de su comunidad al afirmar: “A Sanma lo hace grande su gente”.

EL COMUNICADO OFICIAL

“El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura - situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico -. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para que lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente”.