La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

Sneijder consideró que Yamal puede ser mejor que Messi

El debate sobre el futuro de Lamine Yamal en el Fútbol Club Barcelona (Barça) sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones de Wesley Sneijder. El ex jugador neerlandés sorprendió al afirmar que el joven atacante español no solo puede alcanzar el nivel de Lionel Messi, sino que incluso podría superarlo vistiendo la camiseta azulgrana. Según las declaraciones que realizó a Adventure Gamers, el ex Real Madrid trazó un paralelismo directo entre el presente de Yamal y los primeros años del astro argentino, ofreciendo una visión audaz sobre el peso de la nueva figura del club catalán.

“No se trata de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día, porque ya es el nuevo Messi en el Barcelona”, sostuvo Sneijder. El ex centrocampista de la selección holandesa remarcó el crecimiento del actual 10 culé, quien, según su visión, ya se ubica en la línea de sucesión natural en el club. “A Lamine nunca le dejarán ir, y creo que el chico nunca querría irse”, consideró, una postura que refuerza la sensación de que el joven delantero se mantendrá bajo el foco mediático y deportivo en España durante la próxima década.

El recorrido reciente de Yamal a nivel deportivo refuerza la expectación en torno a su figura. Tras una temporada 2024-25 marcada por la conquista del triplete nacional del Barsa y el acceso a las semifinales de la Champions League, Yamal enfrentó diversos contratiempos físicos.

Una lesión en la ingle le apartó de cuatro partidos de Liga y forzó su ausencia en la reciente convocatoria de la selección española. Pese a estos obstáculos, la joven estrella sumó 11 contribuciones de gol en 11 partidos disputados en la actual temporada, un rendimiento que alimenta el debate sobre su potencial.

Sneijder comparó a Yamal con Messi (Reuters)

El propio Sneijder expuso su certeza sobre el futuro inmediato del jugador: “Ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero y es una gran estrella del equipo. ¿Por qué consideraría ir a Inglaterra, a Alemania o a cualquier otro lugar? No tiene sentido”.

Analizando posibles escenarios de futuro, Sneijder apuntó que Yamal podría seguir los pasos de Messi tan solo en la etapa final de su carrera. “Quizás se vaya más tarde, como lo hizo en su día Messi, para probar nuevas experiencias, pero hoy estamos en 2025. Si hablamos de nuevo dentro de diez años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona”, subrayó el ex volante. De esta manera, el exfutbolista neerlandés proyectó una continuidad prolongada del jugador en el club azulgrana, descartando cualquier transferencia en el corto plazo.

El foco más llamativo de la entrevista se situó en la posibilidad de que Yamal no solo iguale sino supere el legado de Messi. “¿Puede Yamal alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en un mejor jugador? Es posible. Los jugadores mejoran cada año y él ya está a un nivel muy alto”, afirmó Sneijder a Adventure Gamers.

En paralelo, el regreso del Barcelona al Camp Nou luego de la remodelación del estadio otorga un nuevo escenario para el desarrollo de Yamal. El mismo futbolista publicó su emoción por pisar la cancha renovada en un mensaje en sus redes sociales, donde indicó: “Se acercan noches especiales”. Por su parte el propio Messi visitó de manera discreta el estadio recientemente, durante el inicio de la última ventana internacional de noviembre.