Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

En Europa afirman que el manager del monegasco negocia con una escudería que asoma con fuerte potencial a partir del año próximo

Charles Leclerc no tiene un
Charles Leclerc no tiene un auto competitivo en Ferrari y buscaría nuevos horizontes (REUTERS/Jean Carniel)

El futuro de Aston Martin en la Fórmula 1 ha generado una serie de movimientos discretos entre los representantes de los principales pilotos. La escudería inglesa contrató a Adrian Newey, uno de los diseñadores más importantes de la historia, y desde 2026 contará con motores Honda. Para 2027, podría tener algún cambio con sus actuales pilotos, Fernando Alonso, y el hijo del dueño del equipo, Lance Stroll.

En el centro de los posibles movimientos se encuentra Nicolas Todt, conocido por ser el manager de Charles Leclerc. Según informa el portal italiano Quotidiano Nazionale, en las últimas semanas, Todt ha recibido múltiples acercamientos por parte de directivos de Aston Martin, una situación que no resulta inesperada dada la relevancia de su representado y el contexto actual del equipo británico.

La figura de Todt, hijo de Jean, el célebre jefe de equipo de Ferrari en los años dorados con Michael Schumacher y ex presidente de la F1, se ha consolidado como una de las más influyentes en el paddock, especialmente por su papel en la gestión de la carrera de Leclerc. Un agente de su calibre, como se ha señalado, no solo tiene el derecho, sino también la responsabilidad de analizar todas las alternativas posibles en beneficio de su cliente. Este principio guía sus recientes contactos con Aston Martin, que se producen en un momento de grandes expectativas para la escudería.

El interés de Aston Martin por captar talento de primer nivel se enmarca en una estrategia de renovación profunda. El equipo, que contará con un monoplaza diseñado por Newey y los impulsores japoneses a partir de 2026, se prepara para una etapa de transformación.

Aunque Lawrence Stroll ha intentado vender la división de automóviles de producción, no parece dispuesto a abandonar la estructura deportiva, pese a que figuras como Chris Horner y poderosos fondos de inversión han evaluado esa posibilidad. Este escenario sitúa a Aston Martin como un destino atractivo para pilotos de élite, especialmente considerando que en 2027, Alonso cumplirá 46 años, lo que abre interrogantes sobre la alineación futura del equipo.

Fernando Alonso cumplirá 46 años
Fernando Alonso cumplirá 46 años en 2027 y podría abrirse un lugar en Aston Martin. La presencia de Adrian Newey genera expectativas en el diseño y rendimiento de los nuevos autos (Reuters/Andrew Boyers)

En este contexto, los movimientos de los representantes de los mejores pilotos adquieren una relevancia particular. La situación recuerda a la táctica del “surplace” en el ciclismo en pista: todos los actores permanecen en aparente quietud, equilibrados y expectantes, pero preparados para lanzar el sprint definitivo cuando llegue el momento oportuno, en este caso, con la mirada puesta en 2027.

El efecto dominó que se avecina tiene como epicentro a Max Verstappen, cuya decisión sobre su futuro podría desencadenar una serie de cambios en la parrilla. La atención sobre Leclerc se intensifica: si Ferrari no logra ser competitivo en 2026, resulta incierto que el piloto monegasco decida prolongar su vínculo con la escudería de Maranello. Esta posibilidad cobra fuerza tras la reciente polémica generada por el presidente de Ferrari, John Elkann, quien, con sus declaraciones de la semana pasada, alimentó especulaciones sobre el ambiente interno en Ferrari y la relación con Lewis Hamilton, recién incorporado al equipo.

Leclerc integró la academia de Ferrari y debutó en la F1 en 2018 con Alfa Romeo (ya usaba motores de Maranello) y al año siguiente pasó a la Scuderia, con la que logró sus ocho triunfos en la Máxima. Su estadística se completa con 50 podios, 27 poles positions y 10 récords de vueltas. Este año el monegasco, de 28 años, sumó 214 puntos contra 148 de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Las incógnitas se multiplican: ¿Elkann está simulando una crisis? ¿Se ha cansado de Hamilton tras solo unos meses? ¿Prepara un movimiento inesperado que podría alterar el equilibrio de fuerzas en la F1? Las respuestas permanecen abiertas, mientras el entorno de la categoría reina del automovilismo observa con atención cada señal.

En medio de estas especulaciones, persiste el deseo de que Ferrari recupere su fortaleza en 2026 y que Charles Leclerc alcance los logros que muchos consideran merecidos. Sin embargo, el futuro se aproxima a una encrucijada decisiva, donde las decisiones de pilotos, representantes y equipos definirán el rumbo de la próxima era de la F1.

