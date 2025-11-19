Deportes

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Jorge Bilardo dio detalles de cómo le comunicó la triste noticia al “Doctor”

Guardar
La reacción de Carlos Bilardo cuando le contaron de la muerte de Miguel Russo (Audio: Super Deportivo Radio)

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo llegó a Carlos Salvador Bilardo en un momento cargado de simbolismo: mientras observaba el homenaje a su ex dirigido en la Bombonera, su hermano Jorge le comunicó la pérdida que la familia había decidido retrasar, como ya había ocurrido en el pasado con la muerte de Diego Armando Maradona. La reacción del Doctor, marcada por el silencio y la emoción, reflejó la profundidad del vínculo que unía a ambos desde sus años en Estudiantes de La Plata.

La familia de Bilardo optó por manejar con extrema cautela la noticia del deceso de Russo, quien falleció el 8 de octubre, debido al aprecio que el técnico de Boca había cosechado durante su etapa de gloria en el club platense. La información fue finalmente revelada por Jorge Bilardo, quien relató en Súper Deportivo Radio cómo eligió el momento para hablar con su hermano: “Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: ‘Mirá, fijate que falleció Miguel’. Lagrimeó un poquito. Hoy es bravo, me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo”, confesó Jorge, evidenciando el impacto que tuvo la noticia en ambos.

El homenaje a Russo en La Bombonera incluyó un gesto que trascendió el estadio: la camiseta del histórico entrenador, adornada con globos azules y amarillos, surcó el cielo de Buenos Aires y fue hallada semanas después en Cañada Nieto, Uruguay, por un productor rural, quien la devolvió a Ignacio Russo, hijo de Miguel y delantero de Tigre. Nacho Russo se retiró del estadio con la camiseta de Boca utilizada en el homenaje a su padre, un símbolo del reconocimiento y afecto que el club y sus hinchas le profesaban.

Russo y Bilardo en una
Russo y Bilardo en una imagen con viejas glorias de Estudiantes

Jorge Bilardo explicó que la decisión de comunicarle la noticia a Carlos se precipitó por la reiteración de homenajes que veía en televisión: “Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta que tenés que decirle”, relató. Jorge también compartió la dificultad de ese momento: “Yo fui al velorio en la Bombonera, en la cancha. El pobre Carlos no pudo ir porque no se puede mover mucho de su casa”, expresó, con la voz quebrada.

La relación entre Bilardo y Russo se remonta a los años 80, cuando ambos coincidieron en Estudiantes de La Plata. Russo, quien desarrolló toda su carrera como futbolista en el club, fue pieza clave en el equipo que, bajo la dirección de Bilardo, conquistó el Metropolitano 1982. La cercanía entre ambos trascendió el campo de juego y se mantuvo a lo largo de las décadas, consolidando una amistad forjada en la exigencia y el éxito deportivo.

En el ciclo de la Selección Argentina rumbo al Mundial de México 1986, Russo se perfilaba como una presencia habitual en las convocatorias. Incluso, su imagen formaba parte del álbum de figuritas oficial de aquel torneo. Sin embargo, una lesión en la rodilla derecha, producto de un accidente doméstico al resbalar en la bañera, lo marginó de la cita mundialista. Russo evocó años después la conversación que mantuvo con Bilardo en ese contexto: “Me llamó y me dijo: ‘Me vas a entender cuando seas entrenador. Fue un día difícil, era el cumpleaños de mi mujer, tenía 50 personas en casa... Nunca lo juzgué, creo que fue una decisión correcta”.

La huella de Russo en Estudiantes y su posterior trayectoria como entrenador, así como el respeto mutuo con Bilardo, quedaron reflejados en los gestos y palabras de quienes compartieron con él momentos decisivos del fútbol argentino.

Temas Relacionados

Carlos BilardoMiguel Ángel RussoSelección ArgentinaEstudiantes de La PlataBoca Juniors

Últimas Noticias

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

La selección de Haití venció a Nicaragua y esperó por el empate de Honduras ante Costa Rica que selló su regreso a la Copa del Mundo

Se enteraron por celular que

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La Celeste fue vapuleada por el equipo de Mauricio Pochettino y el Loco quedó bajo la lupa

Explotaron las críticas contra Bielsa

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Curazao igualó con Jamaica y logró el pasaje al próximo Mundial sin jugadores de la isla. Su vínculo con Países Bajos y el recuerdo de su visita a la Argentina

La increíble historia de la

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

Durante la cena en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el presidente de Estados Unidos habló sobre la presencia del futbolista portugués

Cristiano Ronaldo fue uno de

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

Varios jugadores del plantel xeneize se reunieron a comer antes de afrontar los octavos de final del Clausura

La cena íntima de un
DEPORTES
Se enteraron por celular que

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

Explotaron las críticas contra Bielsa tras la histórica goleada 5-1 que sufrió Uruguay: las dudas sobre su futuro de cara al Mundial 2026

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

TELESHOW
Por qué la China Suárez

Por qué la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

INFOBAE AMÉRICA

Indonesia elevó al máximo la

Indonesia elevó al máximo la alerta tras la erupción del volcán Semeru en la isla de Java

Así fue la noche histórica de los 575 millones de dólares en la subasta de obras de Klimt, Matisse, Cattelan y van Gogh

Bolivia: Agencia de Hidrocarburos calcula que el 30% del combustible subvencionado es contrabandeado

La frontera territorial del Plan México

Chris Hemsworth viajó en moto con su padre para “enfrentar” el avance del Alzheimer: el emotivo documental que recorre su historia