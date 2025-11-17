Deportes

Lourdes Carlé explicó la decisión de dejar su lugar en la Billie Jean King Cup: “Lo más honesto era dejar que jugara otra”

Al no sentirse al cien por ciento, la tenista de Daireaux tuvo una charla con el grupo y resolvió ver desde afuera los Playoffs. “Sentí que una compañera podía hacerlo mejor”, dijo a Infobae

Un gesto que vale más
Un gesto que vale más que un triunfo: Lourdes Carlé cedió su lugar y se convirtió en el corazón del equipo (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF se quedó en las puertas de la clasificación a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup al caer en el partido decisivo frente a Suiza por 2-1, en las canchas del Córdoba Lawn Tenis Club.

Pero detrás de los puntos, hay una historia de enorme madurez y generosidad que tiene como protagonista a Lourdes Carlé, una de las jugadoras más queridas y experimentadas del grupo.

Lulu, quien es reconocida por sus compañeras como “la alegría” y la chispa del grupo, tomó una decisión que habla de su compromiso con el equipo: cedió su lugar por no sentirse en óptimas condiciones deportivas. Fiel a su esencia acuariana -alegre, imprevisible y con esa magia que la distingue-, Carlé volvió a demostrar que su identidad trasciende el resultado y el protagonismo personal. Un gesto que, en la alta competencia, es tan emotivo como inspirador y que evidencia que el liderazgo no siempre se ejerce dentro de la cancha.

A pesar de ser una de las jugadoras con más experiencia en el conjunto nacional de la Billie Jean King Cup, Lulu vivió la serie de los Playoffs en un costado, apoyando y alentando con la misma pasión que si estuviera jugando. Esta posición, inusual para ella, no fue producto de una indicación de la capitana Mercedes Paz, sino de una decisión personal.

Fiel a su esencia acuariana:
Fiel a su esencia acuariana: alegre, imprevisible y con magia propia. Carlé, la energía que une a la Selección Argentina de Tenis (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

En charla con Infobae, Carlé compartió los motivos de su determinación: “Me parece inteligente pensar en el equipo cuando una no se viene sintiendo al cien por ciento. En mi caso, sentí que alguna compañera podía hacerlo mejor”.

La tenista fue clara al definir lo que significan este tipo de series: “Representar al país implica una responsabilidad y, si tenés dudas o no estás en tu mejor momento, lo más honesto es decirlo y dejar que otra juegue”. Para Lourdes, el colectivo está por encima de las aspiraciones personales.

Aunque la tenista nacida hace 25 años en Daireaux, provincia de Buenos Aires, no se atreve a ponerse la etiqueta de “líder”, su rol dentro de Las Guerreras sobresale. Lulu admite que siente cierta responsabilidad dentro del grupo, pero destaca que la clave está en el respaldo mutuo: “Yo me siento un poco líder, pero también siento su respaldo, y eso es muy importante para mí”.

Su liderazgo se traduce en apoyo incondicional. Carlé habló con Riera y Sierra antes de que saltaran a la cancha. Les compartió consejos y las alentó en todo momento. “Les hago saber que estoy a full apoyándolas. Aunque esté afuera, estoy adentro con ellas. Sé lo importante que es sentir ese respaldo y hoy me toca estar del otro lado, alentando. Me hace bien y también me suma como jugadora”, dijo.

"Si no estoy al 100%,
“Si no estoy al 100%, que juegue otra”, sostuvo Lourdes Carlé integrante de la Selección Argentina de Tenis Femenino (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Para Lourdes, el apodo de “La alegría” es un elogio que asume con cariño: “¡Es un montón! Pero me encanta. Estas semanas son únicas. Pase lo que pase, me sienta bien o mal, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. Creo que eso es clave en un equipo”.

La historia de este fin de semana no es solo un resultado deportivo. Es la confirmación de que, incluso en la derrota, se puede construir un equipo sólido en lo humano. Las Guerreras lo demostraron este fin de semana. Humildad, solidaridad y la convicción compartida de que el grupo está por encima de los nombres.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoLourdes CarléSelección ArgentinaAAT

