El equipo argentino de Copa Davis llegó a Bolonia tras una travesía de 20 horas y tuvo su primer entrenamiento

Luego de hacer escala en Madrid y Venecia, la Selección nacional arribó a la sede del Final 8 y comenzó su preparación para el debut ante Alemania, el próximo jueves

Francisco Cerúndolo, el singlista número
Francisco Cerúndolo, el singlista número 1 del equipo argentino, y sus primeros movimientos en Bolonia (Fuente: Prensa AAT)

Después de un viaje de casi 20 horas, la Selección Argentina de Tenis YPF llegó este sábado al mediodía en Bolonia, donde dentro de cinco días debutará en el Final 8 de la Copa Davis frente a Alemania.

El plantel nacional se instaló en suelo italiano, donde ya estaban Tomás Etcheverry y Horacio Zeballos. La delegación partió desde Ezeiza, hizo escala en Madrid y luego voló a Venecia, para finalmente llegar a Bolonia por tierra.

Una vez allí, se registraron en el hotel y luego se dirigieron al complejo BolognaFiere, sede del torneo que reúne a las mejores ocho selecciones del mundo y se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre.

Los jugadores cumplieron con las actividades oficiales y, al caer la tarde, realizaron un entrenamiento liviano en las canchas auxiliares. Participaron Francisco Cerúndolo, Andrés Molteni y Francisco Comesaña, bajo la mirada del subcapitán Eduardo Schwank.

El equipo argentino se mostró conforme con la superficie de juego: una base de madera flotante con terminación acrílica, que ofrece una velocidad medio-rápida y un pique más alto de lo habitual.

Recién este domingo los jugadores tendrán su primer contacto con el court central, donde el jueves 20 (no antes de las 13:00 de Argentina, televisa TyC Sports y DSports) enfrentarán a la Alemania de Alexander Zverev.

Mientras tanto, Etcheverry aprovechó para entrenarse durante tres horas junto al francés Arthur Rinderknech (N°29 del mundo), integrante del equipo galo que abrirá el Final 8 ante Bélgica el martes 18.

El plantel entrenó liviano en
El plantel entrenó liviano en su primer día en Italia (Fuente: Prensa AAT)

Horacio Zeballos fue otro de los que llegó antes a Bolonia, proveniente de Turín, donde disputó las ATP Finals junto al español Marcel Granollers. El marplatense analizó su gran temporada, a la que calificó con “un 10”, tras conquistar dos títulos de Grand Slam -Roland Garros y US Open- y regresar al equipo de Copa Davis.

“Por supuesto que suma haberle ganado a la pareja alemana”, comentó Zeballos sobre el triunfo ante Kevin Krawietz y Tim Puetz en la fase de grupos de las ATP Finals. “Fue una semana difícil porque los resultados no se dieron, pero uno sabe que va a jugar contra las mejores siete parejas del año. Las sensaciones igual son buenísimas porque el año fue fabuloso”.

Consultado sobre si la Copa Davis es una cuenta pendiente, Zeballos dijo: “Obviamente es el otro objetivo que busco, así que ojalá se pueda dar. Sería hermoso y para eso estamos acá, trabajando día a día, ya con muchísimas ganas de que llegue el día de la competencia y esperar que Argentina tenga una alegría más”.

Para el marplatense, Argentina “no es ni menos ni más que nadie”. “Hay que ir con mucha humildad, tratar de dar lo mejor que tenemos. Somos un equipo muy competitivo en los tres puntos, eso siempre es positivo. Así que tenemos que enfocarnos en eso, en nuestras armas. Por supuesto que se puede ganar”, se ilusionó.

Argentina puso en marcha su
Argentina puso en marcha su ilusión en suelo italiano (Fuente: Prensa AAT)

Este domingo, a las 12:00, la Selección participará junto al resto de los equipos del Welcome Event en el Palazzo Re Enzo, un emblemático palacio en la tradicional Piazza Maggiore. Por la tarde, el plantel se entrenará en distintos turnos tanto en el court central como en las canchas auxiliares, a partir de las 15:00 (hora local).

La cuenta regresiva ya empezó y el equipo argentino afina detalles para el gran desafío en Bolonia.

