Tres tries en menos de 10 minutos: la ráfaga de puntos que fue clave en la épica remontada de Los Pumas para vencer a Escocia

La extraordinaria reacción de Los Pumas en Murrayfield permitió a la selección argentina de rugby revertir un marcador adverso y vencer a Escocia por 33-24, en un encuentro que definió posiciones clave en el ranking mundial y aseguró a los sudamericanos un lugar privilegiado de cara al sorteo del Mundial de Australia 2027. El equipo dirigido por Felipe Contepomi, que llegó a estar 21 puntos abajo en el complemento, protagonizó una remontada memorable en la última media hora del partido, con tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, y las conversiones de Santiago Carreras.

Luego de un primer tiempo caótico para el conjunto albiceleste, el primer punto de inflexión llegó con las cinco modificaciones simultáneas que realizó el coach argentino: Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti ingresaron por Mayco Vivas y Pedro Delgado, Pablo Matera reemplazó a Joaquín Oviedo, Agustín Moyano sustituyó a Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras ocupó el lugar de Gerónimo Prisciantelli.

La reacción albiceleste se activó tras la tarjeta amarilla a Blair Kinghorn, que dejó a Escocia con 14 jugadores. En ese contexto, Julián Montoya apoyó el primer try argentino, validado tras revisión del TMO, y Carreras sumó la conversión. Un par de segundos después, Rodrigo Isgró concretó otro try, aunque el pateador no acertó la conversión desde una posición exigida. Escocia respondió con un penal de cuarenta metros convertido por Russell, ampliando la diferencia en el momento de mayor empuje argentino.

*El try que empezó la ráfaga final de Los Pumas para concretar una victoria épica

Con este panorama, la remontada argentina se consolidó en los minutos finales. Pedro Rubiolo apoyó un nuevo try tras una serie de fases cerca del ingoal, y Carreras acertó la conversión, acercando a Los Pumas 24-19 en el marcador a falta de 10 minutos.

La igualdad se transformó en ventaja cuando, tras una revisión minuciosa del TMO, se convalidó el try de Pablo Matera bajo los postes, mientras que Santiago Carreras se encargó de establecer la ventaja por dos puntos de la Argentina con la pelota parada.

Los Pumas defendieron perfectamente las últimas arremetidas de Escocia a falta de cuatro minutos para el final. Después de varias intercepciones y combinaciones perfectas, y con el cronómetro marcando los 79 minutos de partido, Francisco Coria Marchetti recuperó la ovalada y comenzó una acción ofensiva albiceleste. Tras avanzar varios metros, Justo Piccardo tomó la posta de la jugada y, con una potencia y velocidad notable para romper las líneas defensivas, concretó su corrida con un try épico para estampar el 31-24, que aumentó a 33 con la conversión final de Carreras, la cual culminó el duelo.

*El último try de Piccardo que le dio la victoria a Los Pumas

No obstante, el desarrollo del primer tiempo resultó especialmente complicado para el conjunto argentino. Durante los cuarenta minutos iniciales, Los Pumas acumularon errores de manejo y fallos en la ejecución, a lo que se sumó una tarjeta amarilla a Juan Cruz Mallía por un knock on intencional, que obligó al equipo a jugar con catorce jugadores. En ese tramo, Escocia aprovechó la superioridad numérica y la imprecisión rival para marcar dos tries, obra de Jack Dempsey y Ewan Ashman, ambos convertidos por Finn Russell, estableciendo una diferencia de catorce puntos. La falta de eficacia argentina en los envíos a los palos, con dos intentos fallidos de Mallía, y la imposibilidad de asentarse en campo rival, consolidaron el dominio local.

La segunda mitad comenzó sin cambios en la alineación argentina, pero Escocia amplió la diferencia con un nuevo try de Ashman y la conversión de Russell, llevando el marcador a 21-0. Ante ese panorama, Contepomi realizó cinco modificaciones simultáneas mencionadas que iniciaron la épica remontada.

*El try de Pablo Matera que igualó el choque contra Escocia

Con este triunfo ante el Cardo, el seleccionado argentino sumó 0,99 puntos y mantuvo la sexta posición del ranking mundial con 85,30 unidades. De este modo, ni Australia ni Escocia podrán superarlos en el escalafón y Los Pumas serán cabezas de serie en el próximo Mundial, que se disputará en Australia 2027.

El Top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de esta manera: Sudáfrica lidera con 93,06 puntos, seguida por Nueva Zelanda (91,35), Irlanda (89,83), Inglaterra (88,06), Francia (86,95), Argentina (85,30), Australia (81,69), Fiyi (81,03), Escocia (80,22) e Italia (78,98).

El próximo desafío para el seleccionado argentino será frente a Inglaterra el domingo 23 de noviembre, a las 13:10 (hora argentina), en el cierre de la ventana internacional de noviembre.