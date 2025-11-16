La frase con la que Kevin Lomónaco puso en duda su futuro en Independiente: en qué club grande de la Argentina suena

Kevin Lomónaco puso en duda su continuidad en Independiente

El futuro de Kevin Lomónaco en Independiente se ha convertido en motivo de especulación tras sus recientes declaraciones, que han generado inquietud entre los hinchas y directivos del club. Luego de la victoria 1-0 de su equipo ante Rosario Central, el zaguero lanzó una frase que generó preocupación en los hinchas del Rojo, pese a que su contrato vencerá en diciembre de 2027.

El defensor, que ha sido una de las figuras más destacadas desde la llegada de Gustavo Quinteros al banco, dejó abierta la posibilidad de abandonar la institución, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2028. Esta situación ha despertado el interés de Boca Juniors (volverá a la Copa Libertadores en 2026), que observa de cerca los movimientos del zaguero.

El rendimiento de Lomónaco ha experimentado un notable crecimiento en los últimos meses, consolidándose como un pilar en la defensa y recibiendo elogios tanto de la afición como de la dirigencia. Desde su arribo a Independiente a mediados de 2024, el futbolista de veintitrés años ha disputado 64 partidos, anotado dos goles y brindado una asistencia. Su solidez defensiva y capacidad para salir jugando desde el fondo han sido claves en la racha de cuatro victorias consecutivas que atraviesa el equipo en el actual torneo Clausura.

El agradecimiento de Kevin Lomónaco a la hinchada de Independiente

A pesar de este presente auspicioso, el propio Lomónaco sembró dudas sobre su continuidad al afirmar: “No sé si voy a seguir o no. Si te digo, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente”, dijo en el micrófono de ESPN.

Además, el defensor compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que agradeció a la hinchada con el mensaje: “Gracias por el cariño de siempre”. Estas palabras resonaron con fuerza en el entorno del club, reavivando una novela que ya había tenido episodios previos durante el último mercado de pases.

La dirigencia de Independiente, encabezada por el secretario general Daniel Seoane, ha sido enfática respecto a las condiciones para una eventual salida de Lomónaco y de Felipe Loyola, otro futbolista pretendido por equipos del exterior. Seoane sostuvo: “No los vamos a dejar ir por menos de la cláusula de rescisión”, y recordó que a principios de mayo, tras la convocatoria de Lomónaco a la selección argentina, el club fijó su cláusula en USD 20 millones.

El entrenador Gustavo Quinteros también se refirió a la situación del defensor y le transmitió un consejo similar al que dio a Loyola: “Digo lo mismo que con Loyola. No es fácil encontrar un club más grande e importante que Independiente”. Quinteros anticipó que mantendrá una conversación privada con Lomónaco en los próximos días y agregó: “Le voy a decir que lo piense bien. Para mí, es mejor estar en Independiente que en un club mediano o chico del exterior. Es un gran futbolista, que ya estuvo en la Selección. Voy a hablar con él”.

La trayectoria de Lomónaco incluye pasos por Lanús, Platense y Tigre en el fútbol argentino, así como una experiencia en el Bragantino de Brasil. Su desempeño en Independiente le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina en la doble fecha de las Eliminatorias frente a Chile y Colombia, lo que incrementó su proyección y valor en el mercado.

El mencionado mensaje publicado en redes sociales por Kevin Lomónaco, acompañado de una imagen saludando a la hinchada, ha intensificado las especulaciones sobre su futuro inmediato, mientras Boca Juniors y otros clubes siguen atentos a cualquier novedad sobre el defensor.